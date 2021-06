10 offres Prime Day surprenantes pour la maison intelligente pour compléter votre panier

in

À ce jour, il est probable que vous ayez vu les meilleures offres que Prime Day a à offrir. Que vous ayez choisi les meilleures offres de smartphones Prime Day ou que vous ayez profité des offres de montres intelligentes Prime Day, vous cherchez probablement des moyens de mieux utiliser ces gadgets et d’apporter un peu d’unité technologique à votre vie. Ces offres surprenantes pour la maison intelligente vous aideront à compléter ce panier et à ajouter un peu de QI à votre pièce préférée.

Quelque part le long des lignes, vous avez probablement commandé quelque chose sur Amazon qui était livré avec un Echo Dot gratuit. Amazon a donné ces choses comme des bonbons (et le fait encore de temps en temps), mais le nouvel Echo Dot de 4e génération est une autre histoire. Ces choses viennent de sortir et, pourtant, nous voici au Prime Day et elles ne sont pas seulement à moitié prix, mais également livrées avec une ampoule LED intelligente Sengled gratuite. À 25$, c’est une offre qu’on ne peut pas refuser !

Cette ampoule Sengled peut être contrôlée via l’application Sengled ou, de préférence, via les commandes vocales Alexa. Comme pour tout ce qui fonctionne avec les écosystèmes Alexa ou Google Assistant, ces ampoules peuvent être liées à des routines ou à d’autres appareils domestiques intelligents. ou de toute autre manière que vous pouvez imaginer.

Une fois que vous obtenez au moins un de ces haut-parleurs et mises à niveau d’ampoules, consultez le reste de ces offres de maison intelligente étonnamment abordables qui faciliteront un peu certaines choses dans la vie.

Pack de 4 ampoules multicolores Sengled



Si vous avez déjà assez d’Echo Dots (ou d’enceintes intelligentes équivalentes), procurez-vous plutôt ce pack de 4 ampoules intelligentes multicolores Sengled. Pour le même prix, vous obtenez 4 ampoules de haute qualité de 800 lumens qui se connectent à votre assistant intelligent préféré et peuvent être contrôlées de n’importe où et à tout moment.

26 $ sur Amazon

Ouvre-porte de garage intelligent myQ Chamberlain



Avez-vous déjà eu envie de demander à votre maison, votre téléphone ou votre montre connectée d’ouvrir ou de fermer votre porte de garage pour vous ? C’est maintenant possible avec l’ouvre-porte de garage intelligent myQ Chamberlain, qui se trouve dans votre garage et communique avec votre ouvre-porte de garage existant. Considérez-le comme un moyen d’améliorer votre ouvre-porte de garage existant sans dépenser beaucoup d’argent. Amazon offre même un crédit de 40 $ pour l’inscription à Amazon Key lorsque vous achetez le hub myQ !

17 $ sur Amazon

Mini-clignotement



Besoin de garder un œil sur les choses pendant que vous voyagez pour l’été ? Blink vous a couvert avec ses caméras Blink Mini bon marché, qui se branchent sur n’importe quelle vieille prise et offrent une résolution 1080p nette à n’importe quel smartphone ou écran intelligent à votre commande.

20 $ sur Amazon

Prise extérieure intelligente Kasa



Nous savons, Kasa a fait une petite loco pour Prime Day. Mais quelle meilleure façon d’équiper votre casa qu’avec les appareils intelligents Kasa ? Mieux encore, quelle meilleure façon de contrôler vos lumières extérieures – qu’il s’agisse de lumières de Noël ou simplement de décoration extérieure – qu’avec une prise intelligente qui peut les contrôler de n’importe où ou via des routines automatisées ? Celui-ci se branche sur n’importe quelle prise extérieure ordinaire et vous offre deux prises intelligentes en retour.

17 $ sur Amazon

Pack de 4 prises intelligentes Kasa



Sans aucun doute, vous avez quelques appareils dans votre maison qui ne seront jamais intelligents. Soit ça, soit ce sont des objets de famille avec suffisamment d’histoire et de sentiments à garder. Offrez-leur une mise à niveau avec ces prises intelligentes, qui vous permettront d’allumer ou d’éteindre n’importe quel appareil avec la puissance de votre voix (et de votre assistant virtuel préféré).

23 $ sur Amazon

Lot de 3 interrupteurs intelligents Kasa



Le dernier Kasa pour votre casa (j’arrête de faire cette blague maintenant) est un trio d’interrupteurs d’éclairage intelligents qui, une fois de plus, modernisent vos vieilles lampes ou ventilateurs habituels avec la même intelligence connectée que vous attendez d’un tout nouvel ensemble de lumières ou ventilateurs.

35 $ ​​sur Amazon

Kit de démarrage de carrelage



Avez-vous déjà souhaité que votre portefeuille ou vos clés puissent parler ? Ce kit de démarrage Tile leur permettra de faire exactement cela – ils parleront simplement via Bluetooth à l’application Tile au lieu de parler verbalement à vos tympans. Ce kit comprend un tracker qui se glisse dans votre portefeuille ou votre sac à main, et un qui se clipse directement sur votre porte-clés.

40 $ sur Amazon

Ring Video Doorbell Wired avec Echo Dot gratuit (3e génération)



Rappelez-vous comment j’ai dit qu’Amazon distribuait Echo Dot (3e génération) comme des bonbons? Voici un autre de ces exemples, sauf que cette fois, il est associé à la Ring Video Doorbell Wired de valeur ridiculement élevée. Jetez ce vieux ding-dong ennuyeux et remplacez-le par quelque chose d’infiniment meilleur, le tout fourni avec un excellent haut-parleur intelligent et un prix plus bas que jamais, pour démarrer.

44 $ sur Amazon

Écho Show 5



L’Echo Show 5 d’origine bénéficie d’une remise importante maintenant que le modèle de 2e génération vient de sortir, et vous pouvez profiter de ces économies supplémentaires le Prime Day ! L’Echo Show 5 est idéal comme cadre photo, mais encore mieux pour demander à Alexa de vous montrer ces astucieuses caméras de sécurité que vous avez récupérées, ou simplement pour regarder des vidéos de cuisine dans la cuisine. C’est ton appel.

44 $ sur Amazon

