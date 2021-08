10 outils de marketing que nous sommes reconnaissants d’avoir

in

Les outils marketing ne manquent pas pour vous aider à naviguer dans tout ce qui vous attend.

En voici 10 que nous vous remercions d’avoir :

#1 : Toile

Nous avons déjà écrit sur Canva, mais il reste l’un des outils de création de contenu les plus polyvalents. Vous pouvez l’utiliser pour redimensionner des images à utiliser dans vos profils de réseaux sociaux, créer des mèmes et bien plus encore.

L’option gratuite de Canva vous donne accès à 250 000 modèles et à des fonctionnalités de conception robustes. Si vous souhaitez passer à la version Pro, cela vous coûtera 12,99 $ par mois. En retour, vous recevrez un kit de marque gratuit et un accès à l’immense bibliothèque de Canva de 75 millions d’images premium.

#2 : Google Analytics

Google Analytics n’est pas nouveau, mais ne levez pas les yeux au ciel car nous l’avons inclus ici. Beaucoup de propriétaires de petites entreprises ne prennent pas la peine de vérifier leur Google Analytics et c’est une erreur qui leur coûte des clients et des revenus.

Pour un outil gratuit, Google Analytics fournit une tonne d’informations pertinentes (et exploitables) sur les visiteurs de votre site Web et leur comportement. Vous pouvez l’utiliser pour déterminer quelles ressources vous envoient le plus de trafic et quel contenu génère des conversions.

Vous y avez déjà accès, alors commencez à l’utiliser !

# 3: Grenouille hurlante

Et si vous pouviez chasser les araignées de Google avec une grenouille et espionner le référencement de vos concurrents ? Vous pouvez le faire avec la version gratuite de Screaming Frog, un crawler SEO qui peut vous donner une longueur d’avance sur vos concurrents.

En utilisant Screaming Frog, vous pouvez scanner jusqu’à 500 URL et collecter des données d’optimisation technique. Il vous permet de vérifier les balises, d’identifier les liens rompus et de trouver du contenu en double.

C’est un excellent moyen d’auditer votre propre site et de repérer les failles dans le référencement de vos concurrents.

# 4: MailChimp

Le marketing par e-mail reste l’un des moyens les plus abordables et les plus efficaces de se connecter avec votre public. Nous aimons MailChimp pour son option gratuite robuste qui permet aux propriétaires de petites entreprises d’envoyer jusqu’à 12 000 e-mails par mois.

Bien qu’il existe certains fournisseurs de marketing par e-mail mieux adaptés aux spécialistes du marketing avancés, MailChimp offre suffisamment de fonctionnalités pour permettre aux entreprises locales de créer une liste et de créer des séquences d’e-mails qui convertissent les abonnés en clients payants.

#5 : BuzzSumo

De nombreux propriétaires de petites entreprises ont du mal à trouver de bonnes idées de contenu. BuzzSumo est un outil qui peut vous aider à trouver des idées de contenu grâce à sa fonction de recherche par mot-clé. Vous pouvez également l’utiliser pour identifier des influenceurs potentiels afin de promouvoir vos produits et votre marque.

Vous pouvez essayer BuzzSumo gratuitement pendant 30 jours. Après cela, le prix commence à 99 $ par mois. Parce que leur barre de recherche est située sur la page d’accueil, vous pouvez obtenir quelques cadeaux par jour même si vous ne créez pas de compte.

#6: Nourrir

Les entreprises actives sur les réseaux sociaux doivent partager une combinaison de contenu original et organisé. Mais où trouver du contenu de qualité à partager avec vos abonnés ? C’est là qu’intervient Feedly.

Feedly est un agrégateur de nouvelles qui collectera toutes les nouvelles pertinentes dans votre créneau ou secteur spécifié. Ensuite, vous pouvez passer au peigne fin, lire ce qui vous intéresse et trouver le meilleur contenu à partager avec vos abonnés sur Facebook ou Twitter. Ils offrent un essai gratuit et le prix mensuel commence à seulement 6 $.

#7 : Grammaire

Si vous rédigez votre propre contenu et que la grammaire n’est pas votre point fort, Grammarly est un outil indispensable. Ils ont des versions gratuites et payantes, et la version gratuite devrait être suffisamment robuste pour la plupart des petites entreprises.

Grammarly détectera les fautes d’orthographe, y compris les erreurs contextuelles embêtantes que la plupart des correcteurs orthographiques manquent. Il corrigera également votre grammaire, fera des suggestions pour resserrer votre contenu et vous pourrez même l’utiliser pour signaler le contenu en double en ligne – particulièrement utile si vous sous-traitez votre écriture !

#8 : Studio de création Facebook

Si vous avez déjà un compte professionnel Facebook, vous avez accès à Facebook Creator Studio. C’est un outil qui vous permet de voir tout ce que vous avez publié sur Facebook et de créer du nouveau contenu à partager avec vos abonnés – et c’est gratuit.

Ce que nous aimons à propos de Facebook Creator Studio, c’est que vous pouvez l’utiliser pour programmer et tester des publications. La planification signifie que vous pouvez diffuser du contenu pendant que vous êtes occupé à faire autre chose. Les fonctionnalités de test vous permettent de comparer les performances de plusieurs publications et de déterminer quel contenu convient le mieux à votre public.

# 9 : Toile

Si vous avez déjà consacré du temps et de l’argent à la conception d’une page de destination, d’un formulaire d’inscription ou de tout autre élément conçu pour générer des conversions – pour être déçu par les résultats – alors Clickflow est l’outil marketing qu’il vous faut cette année. Il s’agit d’un appareil de test A/B robuste et axé sur le référencement que vous pouvez utiliser pour tester tous les aspects du référencement sur site.

Bien que Clickflow ne soit pas bon marché – vous paierez 109 $ par mois – vous pouvez obtenir un essai gratuit pour le vérifier. L’utiliser pendant quelques mois peut vous aider à améliorer vos métadonnées, vos balises et votre contenu pour améliorer votre classement sur Google et obtenir plus de conversions que jamais. C’est un investissement rentable.

#10 : Éditeur vidéo CapCut

Il est indéniable que TikTok est devenu une puissance de médias sociaux et de marketing. CapCut est une application de montage vidéo conçue par les créateurs de TikTok – et vous pouvez l’utiliser pour créer le type de contenu vidéo qui attirera l’attention de vos abonnés.

CapCut est disponible pour les appareils Android et Apple. Vous pouvez l’utiliser pour couper des vidéos, modifier ou inverser leur vitesse et ajouter des autocollants et de la musique TikTok personnalisés. Le meilleur de tous, gratuit!

*******************

Les outils marketing que nous avons répertoriés ici ne sont qu’un petit échantillon de ce qui est disponible, mais ce sont ceux que nous recommandons comme étant inestimables. Ces outils peuvent vous aider à dynamiser votre entreprise et à augmenter vos profits.

Auteur : Justin Herring

Justin Herring est le fondateur et responsable du marketing numérique chez YEAH! Local. Une agence boutique à Atlanta axée sur les résultats et le retour sur investissement avec le référencement et le marketing de contenu pour nos clients. Reconnu comme expert SEO, conférencier et formateur.