10 photos de Tiger, Charlie Woods jouant au golf au championnat PNC

Tiger Woods est de retour au golf en public pour la première fois depuis qu’il a failli mourir dans un horrible accident de voiture en février, et c’est en soi un exploit incroyable. Et ce week-end, il semblait s’amuser particulièrement en jouant avec son fils de 12 ans, Charlie, au championnat PNC.

Le duo père-fils a participé à ce tournoi l’année dernière, ce qui a conduit le monde du golf à comparer leurs swings étrangement similaires. Et le couple continue de faire passer le concept de «tel père, tel fils» à un niveau supérieur, y compris souvent la correspondance lorsqu’ils sont ensemble sur le terrain de golf.

Et, comme les photos du cours continuent de le montrer, les similitudes entre les deux vont au-delà des balançoires et de la mode, comme Charlie montrant non seulement ses compétences mais aussi son dynamisme.

Voici quelques-unes des meilleures photos de Tiger et Charlie Woods de samedi au championnat PNC.

© Jeremy Reper-USA AUJOURD’HUI Sports

Partager

Partagez ceci

galerie d’images sur Facebook sur Twitter par SMS par e-mail https://ftw.usatoday.com/gallery/tiger-woods-charlie-2021-pnc-championship-golf-photos

© AP Photo/Scott Audette

Partager

Partagez ceci

galerie d’images sur Facebook sur Twitter par SMS par e-mail https://ftw.usatoday.com/gallery/tiger-woods-charlie-2021-pnc-championship-golf-photos

© Jeremy Reper-USA AUJOURD’HUI Sports

Partager

Partagez ceci

galerie d’images sur Facebook sur Twitter par SMS par e-mail https://ftw.usatoday.com/gallery/tiger-woods-charlie-2021-pnc-championship-golf-photos

© Jeremy Reper-USA AUJOURD’HUI Sports

Partager

Partagez ceci

galerie d’images sur Facebook sur Twitter par SMS par e-mail https://ftw.usatoday.com/gallery/tiger-woods-charlie-2021-pnc-championship-golf-photos

© AP Photo/Scott Audette

Partager

Partagez ceci

galerie d’images sur Facebook sur Twitter par SMS par e-mail https://ftw.usatoday.com/gallery/tiger-woods-charlie-2021-pnc-championship-golf-photos

© AP Photo/Scott Audette

Partager

Partagez ceci

galerie d’images sur Facebook sur Twitter par SMS par e-mail https://ftw.usatoday.com/gallery/tiger-woods-charlie-2021-pnc-championship-golf-photos

© Sam Greenwood/.

Partager

Partagez ceci

galerie d’images sur Facebook sur Twitter par SMS par e-mail https://ftw.usatoday.com/gallery/tiger-woods-charlie-2021-pnc-championship-golf-photos

© Jeremy Reper-USA AUJOURD’HUI Sports

Partager

Partagez ceci

galerie d’images sur Facebook sur Twitter par SMS par e-mail https://ftw.usatoday.com/gallery/tiger-woods-charlie-2021-pnc-championship-golf-photos

© Sam Greenwood/.

Partager

Partagez ceci

galerie d’images sur Facebook sur Twitter par SMS par e-mail https://ftw.usatoday.com/gallery/tiger-woods-charlie-2021-pnc-championship-golf-photos

© Sam Greenwood/.

Partager

Partagez ceci

galerie d’images sur Facebook sur Twitter par SMS par e-mail https://ftw.usatoday.com/gallery/tiger-woods-charlie-2021-pnc-championship-golf-photos