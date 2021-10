10 photos des derniers uniformes de Space Game impressionnants de l’UCF en action

Le football UCF a accueilli Memphis vendredi soir pour son cinquième Space Game annuel, et, comme d’habitude, les Knights avaient de fantastiques uniformes spatiaux pour l’accompagner.

Chez For The Win, nous aimons les bons uniformes, mais nous aimons vraiment les uniformes spatiaux de l’UCF. Ils sont un clin d’œil à la riche histoire de l’école en matière de recherche et d’exploration spatiales avec le centre spatial Kennedy et la station de l’armée de l’air de Cap Canaveral à proximité.

L’UCF a battu Memphis, 24-7, mais les vrais gagnants de ce jeu étaient les unités spatiales, qui sont souvent remplies d’hommages spéciaux, de notes historiques et d’étoiles, de galaxies et de vaisseaux spatiaux. Par UCF, voici quelques choses à savoir sur ces uniformes sympas :

Ces uniformes honorent le 40e anniversaire du programme de navette. Numéros de maillot : « Les codes des numéros de maillot de l’UCF rendent hommage au programme de la navette spatiale, montrant les 135 missions de la navette » Collier : « Conçu pour imiter le nez de la navette spatiale, avec les lignes noires des ailes s’étendant jusqu’au col » Gauche pochette : « Une référence à la victoire sur la navette Discovery, montée dans l’espace par l’UCF [alumnae] Nicole Stott » Manche droite : « UCF Space Game Mission Patch, inspiré par les emblèmes de mission réels de l’astronaute Nicole Stott » Pantalon : « Montre le motif rectangulaire des ailes de la navette » Bande de casque : « Noms de plus de 100 anciens élèves, professeurs et fans de l’UCF qui a travaillé sur le programme de la navette spatiale »

Vous pouvez en savoir plus sur les uniformes et l’histoire de l’UCF avec le programme spatial ici. Mais jetez un œil à ces superbes uniformes dans le jeu.