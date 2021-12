10 photos spéciales de la ronde de dimanche

Tiger Woods et Charlie Woods ont offert un spectacle absolu lors de la dernière manche du championnat PNC de dimanche et même s’ils ont failli gagner, les deux derniers jours sont quelque chose qu’ils n’oublieront jamais.

Tiger et Charlie ont réussi 13 birdies (dont 11 consécutifs) et un eagle dans la manche de dimanche et ont terminé seuls en deuxième position derrière John Daly et son fils, John.

Ce furent quelques jours incroyables compte tenu de tout ce que Tiger a traversé depuis son accident de voiture en février dernier. Il a tout donné pour pouvoir jouer dans cet événement parce que ces moments avec son fils signifient tellement pour lui et mec, c’était cool de les regarder jouer au golf ensemble ce week-end.

Regardons quelques superbes photos de Tiger et de son fils de dimanche.

© Jeremy Reper-USA AUJOURD’HUI Sports

© Jeremy Reper-USA AUJOURD’HUI Sports

© Jeremy Reper-USA AUJOURD’HUI Sports

© Jeremy Reper-USA AUJOURD’HUI Sports

© (Sam Greenwood/.)

© (Sam Greenwood/.)

© Jeremy Reper-USA AUJOURD’HUI Sports

© (AP Photo/Scott Audette)

© Jeremy Reper-USA AUJOURD’HUI Sports

