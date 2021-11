10 pièces essentielles du grand compositeur

Piotr Ilitch Tchaïkovski (7 mai 1840 – 6 novembre 1893) est largement considéré comme le compositeur russe le plus populaire de tous les temps. Il a écrit de nombreuses œuvres classiques très populaires, dont l’Ouverture de 1812 et trois ballets – Le lac des cygnes, La belle au bois dormant, et Casse-Noisette. Ses œuvres comprennent des symphonies, des concertos, des opéras, des ballets et de la musique de chambre. Le Concerto pour piano n° 1 de Tchaïkovski est l’un des concertos les plus populaires jamais écrits et sa Symphonie n° 6, la « Pathétique », est l’un des grands chefs-d’œuvre symphoniques de tous les temps. Il s’est tourné vers des sources littéraires et dramatiques, dont Shakespeare, pour un certain nombre de compositions orchestrales. La musique de Tchaïkovski combine de belles mélodies, des harmonies impressionnantes et des orchestrations colorées.

Meilleures œuvres de Tchaïkovski : 10 pièces essentielles

Ouverture de 1812

L’Ouverture de 1812 (1880), l’œuvre la plus célèbre de Tchaïkovski, raconte l’histoire de la défaite de Napoléon aux mains de l’armée russe, via la « Marseillaise » et l’ « Hymne impérial russe », culminant dans une majestueuse célébration des coups de canon. C’est l’un des meilleurs exemples de la façon dont Tchaïkovski était un maître de l’orchestration et l’une des meilleures œuvres de Tchaïkovski.

Casse-Noisette

Aucun autre compositeur n’a jamais réussi à capturer le monde féerique de l’innocence de l’enfance de manière aussi inimitable que Tchaïkovski dans la plus chère de ses trois grandes partitions de ballet. Le titre du ballet vient d’une histoire écrite en 1814, par l’écrivain fantastique allemand ETA Hoffmann, dans laquelle le cadeau de Noël préféré d’une jeune fille, un casse-noisette, prend vie sous la forme d’un beau prince qui l’emmène au pays des bonbons.

Le lac des cygnes

Le Lac des Cygnes est sans doute le plus grand de tous les ballets romantiques et l’une des meilleures œuvres de Tchaïkovski. La version originale du Lac des cygnes, créée par le Ballet du Bolchoï à Moscou en 1877, est un échec, et ce n’est qu’à la reprise de 1895, avec des chorégraphies de Marius Petipa et Lev Ivanov, que le ballet conquiert enfin le public russe. Le Lac des Cygnes est maintenant adoré par les enfants et les adultes et est le ballet le plus joué au monde.

La belle au bois dormant

La Belle au bois dormant, basé sur un conte de fées intemporel, est l’un des ballets les plus appréciés au monde. La musique radieusement inspirée de Tchaïkovski reflétait son état d’esprit satisfait de l’époque et il déclara : « Le sujet est si poétique que je me suis assez emporté en le composant ! Malheureusement, Tchaïkovski n’a pas vécu assez longtemps pour assister au succès instantané de La Belle au bois dormant hors de Russie.

Concerto pour piano n°1

La première version du Concerto pour piano n° 1 a été sévèrement critiquée par Nikolai Rubenstein, le pianiste convoité de Tchaïkovski, qui a déclaré : « Seules deux ou trois pages valent la peine d’être conservées ; le reste doit être jeté ! Cependant, le concerto a été un succès immédiat lors de la première, interprétée par Hans von Bulow, et est largement considéré comme l’un des concertos les plus populaires jamais écrits.

Eugène Onéguine

Eugène Onéguine, l’opéra le plus apprécié de Tchaïkovski, est basé sur le roman du même nom de Pouchkine. La sympathie naturelle de Tchaïkovski pour la situation d’Eugène Onéguine – composée à l’époque du mariage désastreux du compositeur – l’a inspiré vers de nouveaux sommets d’expression lyrique.

Concerto pour violon en ré majeur

Tchaïkovski composa son Concerto pour violon en ré majeur à Clarens, en Suisse, en 1878, où il était allé se remettre de la dépression provoquée par son mariage désastreux. Il y est rejoint par son ami violoniste Iosif Kotek qui le conseille pour la partie soliste. Tchaïkovski a dédié son Concerto pour violon, l’un des plus grands du répertoire, au célèbre violoniste hongrois Léopold Auer, pour qui il avait écrit sa Sérénade Mélancolique. Malheureusement, Auer et Kotek ont ​​refusé d’exécuter le travail, en raison des exigences techniques de la pièce, et la première représentation a finalement été donnée par Adolph Brodsky en 1881.

Symphonie n° 6 ‘Pathétique’

La Symphonie n° 6 de Tchaïkovski, la « Pathétique », est l’un des grands chefs-d’œuvre symphoniques de tous les temps. C’était la dernière œuvre du compositeur – la symphonie créée le 28 octobre 1893, neuf jours avant sa mort – et l’œuvre est à jamais associée à la tragédie de sa mort subite. De l’intensité sauvage du mouvement d’ouverture au désespoir insondable du finale, aucune pierre émotionnelle n’est laissée de côté dans cette œuvre la plus épuisante de toutes les œuvres de Tchaïkovski.

Roméo et Juliette Fantaisie-Ouverture

Tchaïkovski a été profondément inspiré par Shakespeare et la Fantaisie-Ouverture de Roméo et Juliette est basée sur la pièce de Shakespeare du même nom. La compositrice Mily Balakirev a reconnu les qualités particulières de l’ouverture du premier concert de Tchaïkovski dès le début : « C’est votre première composition qui s’attache vraiment à l’une dans sa beauté totale. »

Sérénade en do pour cordes

La maîtrise de Tchaïkovski de l’écriture de cordes et de la composition pour le théâtre de ballet est mise en évidence dans cette magnifique Sérénade, dont le mouvement de valse a dû être immédiatement bissé lors de la première. Il est maintenant considéré comme l’une des compositions définitives de la fin de l’ère romantique.

