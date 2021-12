10 pièces essentielles du grand compositeur

Ludwig van Beethoven (17 décembre 1770 – 26 mars 1827) est l’un des compositeurs les plus influents et les plus importants de tous les temps. Il était la figure musicale prédominante dans la période de transition entre les époques classique et romantique et malgré des souffrances médicales et émotionnelles de grande envergure (il est devenu complètement sourd à l’âge de 40 ans), sa musique est un témoignage de l’esprit humain face à la cruauté. malheur. Découvrez notre sélection des meilleures œuvres de Beethoven, notamment des chefs-d’œuvre de symphonie, concerto, opéra, quatuor à cordes et sonate pour piano du grand compositeur.

Écoutez le meilleur de Beethoven sur Apple Music et Spotify et faites défiler vers le bas pour découvrir notre sélection des 10 meilleures œuvres de Beethoven.

Meilleures œuvres de Beethoven : 10 pièces essentielles

Symphonie n°3 en mi bémol, op.55 – Symphonie ‘Héroïque’

Symphonie ‘Héroïque’ de Beethoven achevé en 1804, a changé le monde musical et est peut-être son œuvre déterminante. D’un seul coup, la musique orchestrale entre dans une autre dimension, avec une ampleur de conception et de fret émotionnel et une portée au-delà de tout ce dont on avait rêvé auparavant, la concision exacte et la symétrie classique de Mozart est laissé pour compte. Il était à l’origine dédié à Napoléon – une dédicace que Beethoven a retirée dans une rage en apprenant qu’il s’était fait empereur. Ce que Beethoven a fait ici, c’est comprendre les possibilités de la forme sonate et du développement thématique, puis se délecter de sa liberté. L’influence de la Symphonie ‘Héroïque’ s’étendit loin dans le futur, son impact incommensurable sur des compositeurs allant de Schubert à Berlioz à Wagner et ensuite Mahler. Dans cette symphonie, Beethoven cherchait une nouvelle voie pour lui-même ; à la fin, il en a trouvé un qui a façonné la musique pendant un siècle.

Symphonie n° 9 en ré mineur, op. 125 – Symphonie ‘Chorale’

Symphonie n° 9 de Beethoven est l’une des plus grandes compositions de Beethoven et l’une des plus grandes symphonies jamais composées. La symphonie n° 9 est également connue sous le nom de symphonie « chorale » car son dernier mouvement comprend quatre solistes vocaux et un chœur qui chantent une mise en musique du poème de Schiller An Die Freude (Ode à la joie). Dans la Symphonie « Chorale », Beethoven a poussé la structure d’une symphonie classique à ses limites en exprimant son noble thème philosophique : l’unité de l’humanité et notre place dans l’univers. Bien qu’il semble suivre un modèle symphonique conventionnel à quatre mouvements, son massif quatrième mouvement choral n’était pas du tout conventionnel. La Symphonie « Chorale » de Beethoven est devenue une source d’inspiration pour les compositeurs qui ont suivi et une clé de voûte du mouvement romantique du XIXe siècle.

Sonate pour piano n°30 en mi, op.109

Beethoven a écrit 32 sonates pour piano, les trois derniers étant une trilogie qui vont ensemble. Le premier des trois, n°30 en E, est l’une des plus belles choses qu’il ait écrites, et est plutôt plus court que certains de ses prédécesseurs, avec une surface cristalline cachant de grands mystères et des subtilités de forme et d’harmonie. Les deux premiers mouvements courts, le premier émerge de ce qui ressemble à des gouttes de pluie qui tintent doucement, ne sont qu’un prélude au dernier – un thème semblable à un choral (et des variations) qui couvre tout le terrain entre Bach et Chopin avant de se transformer en un délire d’extase qui retombe dans le thème avec un sentiment béni de retour aux sources. C’est 20 minutes du ravissement musical le plus soutenu que vous puissiez imaginer et l’une des meilleures œuvres de Beethoven.

Quatuor à cordes n°14 en do dièse mineur, op.131

Le quatuor est la composition la plus personnelle – c’est une musique réduite à ses fondamentaux absolus à quatre joueurs en interaction quasi-spontanée. Les derniers quatuors de Beethoven sont une forme extrême, loin d’une écoute facile et incroyablement intense, une sorte de conversation avec Dieu, et c’était la préférée du compositeur. Il a fallu toute une vie à Beethoven pour être capable d’écrire ceci, alors ne vous attendez pas à l’obtenir à la première écoute – continuez cependant, et sa logique et sa véracité apparaîtront bientôt. Il y a sept mouvements, joués sans interruption, avec des moments de stase musicale presque complète et d’autres instances qui sonnent comme si Bach s’était réincarné. Après avoir entendu ce quatuor à cordes cinq jours avant sa mort, Schubert déclara : « Après cela, que nous reste-t-il à écrire ?

Concerto pour piano n°5 en mi bémol majeur – Concerto « Empereur »

le Concerto ‘Empereur’ n’a pas été nommé ainsi par Beethoven, mais il a de la majesté à revendre, avec une surface expansive et une sensation de tonalité majoritaire écrasante (déguisant beaucoup d’intensité harmonique et thématique) qui en font une excellente pièce maîtresse pour le soliste. Commençant par trois accords, qui se développent en une floraison de mini cadences, il se termine par un Rondo triomphant et voûté qui galope vers une fin joyeuse. Ceux-ci encadrent un mouvement lent qui est l’une des créations les plus captivantes de Beethoven – un hymne serein avec le piano rhapsodiant rêveusement. C’est une pièce musclée, heureusement dépourvue d’angoisse mais à peine de profondeur, une excellente et facile introduction à ce qu’était Beethoven et l’une des meilleures œuvres de Beethoven.

Symphonie n°7 en la, op.92

Il s’agit d’une pièce ensoleillée et sa première, lors d’un concert pour les soldats blessés lors de la bataille de Hanau en 1813, était de bon augure – cela ressemble à une célébration à la fin du cauchemar de la guerre. Tout est élan : il n’y a pas de mouvement lent, mais un Allegretto mi-enjoué, mi-solennel qui combine avec brio mélodies et rythmes séparés en un tout typiquement profond, menant aux mouvements finaux sautillants – de plus en plus vifs et impétueux – qui ont conduit Wagner à appeler la symphonie « l’apothéose de la danse ». La façon dont les thèmes se fondent dans des intermèdes reposants pour les bois est particulièrement magnifique.

Fidelio, op.72

Beethoven n’était pas naturel quand il s’agissait d’opéra – trop noble et trop idéaliste pour le monde crasseux du drame et les nuances de la motivation humaine – mais Fidelio, son seul effort dans le genre, a des périodes étonnantes et flamboyantes qui font plus que compenser ses moments inégaux. Il y a certaines scènes d’opéra qui ne manquent jamais de picoter le cuir chevelu. Tosca poignardant à mort son maître chanteur lubrique, ou Carmen repoussant son ex meurtrier, par exemple. Mais le moment où Fidelio se révèle être une femme, sauve héroïquement son mari, puis tire un pistolet sur son ennemi juré, est un pétard pour les battre tous. Le « Chœur des prisonniers » de l’acte 1 est un moment fort inoubliable. Fidelio/Leonore persuade le geôlier en chef Rocco de laisser les prisonniers sortir pour sentir l’air frais et la lumière du soleil, afin qu’elle puisse rechercher son mari. Leur refrain ‘O Welche Lust’ (‘O, What Joy’) est une expression d’extase musicale, d’autant plus puissante pour l’atmosphère de contrainte.

Symphonie n° 5 en ut mineur, op. 67

La Symphonie n° 5 de Beethoven est l’une des symphonies les plus jouées et l’une des compositions les plus connues de la musique classique. La symphonie commence par un motif d’ouverture distinctif à quatre notes, qui revient sous diverses formes tout au long de l’œuvre, que Beethoven aurait décrit à son secrétaire et biographe Anton Schindler comme « Le destin frappe à la porte ». Peu de temps après avoir terminé la Symphonie n° 3 (« Héroïque »), Beethoven a commencé à esquisser des idées pour sa cinquième symphonie qu’il a composée entre 1804 et 1808. Au cours de cette période productive de sa carrière, ses carnets de croquis montrent également des travaux préliminaires sur la Symphonie n° 4, Symphonie n° 6, Concerto pour piano n° 4 et Fidelio. La Symphonie n° 5 a été créée le 22 décembre 1808 à Vienne lors d’un célèbre concert qui comprenait également les premières de la Symphonie n° 6 et du Concerto pour piano n° 4.

Concerto pour violon en ré, op.61

Ecrit en accéléré au milieu d’une période immensément créative, le Concerto pour violon en ré, l’œuvre lyrique la plus constante de Beethoven, lui a permis d’exprimer une pure sérénité musicale tandis que son côté le plus intense se manifestait dans des compositions comme l’Ouverture de Coriolan. C’est vraiment une effusion de 40 minutes de mélodie sereine, ses moments très typiques de surprise harmonique et dynamique dans l’orchestre n’affectant guère la surface. Bien qu’elle ait été un échec à sa création (elle n’a pas été rejouée jusqu’à ce que Joseph Joachim l’ait redécouvert en 1844), c’est aujourd’hui l’une des pièces les plus populaires de Beethoven.

Sonate pour violon n°9, op.47 – Sonate ‘Kreutzer’

N’oublions pas que la vie de compositeur de Beethoven n’a pas commencé avec l’héroïque – en fait, s’il était mort en 1803, nous le considérerions toujours comme un grand. Cette sonate a été écrite quelques mois avant la troisième symphonie et, comme beaucoup d’œuvres autour de cette période, montre un grand effort incessant. Le premier mouvement se bat entre un thème mineur angoissé et un intermède typiquement hymne ; le second est un thème et des variations ensoleillés et placides ; tandis que le dernier est une tarentelle joviale. L’œuvre dure environ deux fois plus longtemps que n’importe quelle sonate précédente, permettant une grande profondeur de développement musical et émotionnel – et c’est très difficile à jouer.

