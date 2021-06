Igor Stravinsky (17 juin 1882 – 6 avril 1971) est largement considéré comme l’un des compositeurs les plus importants et les plus influents du XXe siècle. Bien qu’il ait composé des chefs-d’œuvre pour presque tous les genres, il est particulièrement connu pour la musique de ballet qu’il a composée pour les Ballets russes de Diaghilev, notamment L’Oiseau de feu, Petrouchka et Le sacre du printemps qui a provoqué une émeute lors de sa première à Paris. Au cours d’une longue carrière, Stravinsky a composé une variété étonnamment large de musique et son travail a englobé des styles aussi divers que le romantisme, le néoclassicisme et le sérialisme. Pourtant, la voix de Stravinsky est parmi les plus immédiatement reconnaissables de tous les compositeurs. Les caractéristiques du style de Stravinsky incluent les inflexions folkloriques russes, l’énergie rythmique et la virtuosité orchestrale.

Meilleures œuvres de Stravinsky : 10 pièces essentielles du grand compositeur The Rite Of Spring

Le Sacre du printemps, l’une des meilleures œuvres de Stravinsky, a été jouée pour la première fois par les Ballets russes de Diaghilev en 1913 et a provoqué une émeute. Le public était tellement indigné par la partition avant-gardiste de Stravinsky et la chorégraphie de Nijinsky que beaucoup de gens pensaient que cela ressemblait à l’œuvre d’un fou – mais elle est maintenant largement considérée comme l’une des œuvres musicales les plus influentes du 20e siècle. Leonard Bernstein a décrit Le Sacre du printemps comme « le morceau de musique le plus important du XXe siècle ».

L’oiseau de feu

L’Oiseau de feu est une œuvre de ballet et de concert orchestrale de Stravinsky écrite pour la saison parisienne de 1910 des Ballets russes de Diaghilev. Le ballet est significatif non seulement comme le premier succès international de la carrière de Stravinsky, mais aussi comme le début de la collaboration entre Diaghilev et Stravinsky qui produira également les ballets acclamés Petrouchka et Le Sacre du printemps.

Petrouchka

Petrouchka raconte l’histoire des amours et des jalousies de trois marionnettes et rassemble la musique, la danse et le design dans un tout unifié. L’œuvre était à l’origine destinée à la salle de concert jusqu’à ce que Diaghilev persuade Stravinsky de transformer la musique en ballet. La musique est caractérisée par ce qu’on appelle l’accord Petrouchka (constitué de triades en do majeur et en fa majeur jouées ensemble), un dispositif de bitonalité annonçant l’apparition du personnage principal.

Agon

Au cours des années 1950, Stravinsky a donné un dernier coup à son imagination créatrice en adoptant la technique à douze tons de Schoenberg connue sous le nom de sérialisme dans des chefs-d’œuvre tardifs, dont le ballet Agon. Les critiques ont salué sa première, par le New York City Ballet en décembre 1957, comme un jalon dans l’histoire de la danse moderne, “un manuel vivant sur l’art de mélanger la musique et le mouvement”. Le collaborateur de Stravinsky, le chorégraphe George Balanchine, a déclaré qu’Agon était “l’œuvre la plus parfaite” issue de leur longue collaboration.

Apollon

Apollo est l’un des ballets phares du XXe siècle. La sublime partition de ballet de Stravinsky a été rendue populaire par les légendaires Ballets russes de Diaghilev, avec des costumes accrocheurs de Coco Chanel et une chorégraphie révolutionnaire de George Balanchine. Ce ballet dramatique et puissant a été créé à Paris en 1928 et a été la première grande collaboration de Balanchine avec Stravinsky.

Odipe Rex

Oedipus Rex a été écrit vers le début de la période néoclassique de Stravinsky et est considéré comme l’une de ses meilleures œuvres de cette phase de sa carrière. Cet opéra-oratorio est basé sur la tragédie de Sophocle sur la chute du roi Odipe, qui découvre qu’il a trahi son peuple en assassinant son père et en épousant sa mère.

Symphonie des Psaumes

La Symphonie des Psaumes est une symphonie chorale en trois mouvements composée par Stravinsky en 1930, durant sa période néoclassique, pour célébrer le 50e anniversaire du Boston Symphony Orchestra. La symphonie tire son nom de l’utilisation de textes de psaumes dans les parties chorales.

Les progrès du râteau

L’opéra le plus populaire de Stravinsky, The Rake’s Progress, propose un livret écrit par WH Auden et Chester Kallman basé sur les peintures et gravures de William Hogarth. The Rake’s Progress a été inspiré par Mozartet fait partie de la production d’œuvres néoclassiques de Stravinsky.

Le conte du soldat

The Soldier’s Tale est une pièce de théâtre rythmiquement exaltante, écrite pour sept instruments, trois acteurs et danseurs, sur un soldat qui vend son violon au Diable en échange d’un livre qui le rendra riche. Stravinsky avait récemment découvert le jazz, grâce à des partitions que son ami Ernest Ansermet avait apportées d’Amérique, et insistait sur le fait que le jazz avait influencé la façon dont il concevait The Soldier’s Tale. Son choix ultime de line-up instrumental fait écho à un degré remarquable à ce qui est maintenant connu sous le nom de jazz Dixieland.

Symphonies d’instruments à vent

Les Symphonies d’instruments à vent est une œuvre de concert écrite par Stravinsky en 1920 pour un ensemble d’instruments à vent et de cuivres. C’est une œuvre déterminante, dédiée à la mémoire de Debussy, que Stravinsky a décrit comme « un rituel austère qui se déroule en termes de courtes litanies entre différents groupes d’instruments homogènes ». Même pour Stravinsky, les Symphonies d’instruments à vent sont d’une originalité saisissante, fondée non pas sur le genre « symphonique » mais sur le service orthodoxe russe pour les morts.

Enregistrement recommandé

Le Sacre du printemps de Stravinsky interprété par l’Orchestre philharmonique de Los Angeles sous la direction d’Esa-Pekka Salonen.

« Je ne suis pas sûr… d’avoir jamais entendu autant de détails instrumentaux de The Rite révélés de manière aussi complexe : les bois entrelacés de l’introduction sont exquis, voire étrangement passés au crible… » ​​— BBC Music Magazine

« Le Rite bouleversant de Stravinsky a rarement été présenté avec un tel sentiment pour son originalité orchestrale, grâce au magnifique enregistrement. » – Apple Musique

Le Sacre du printemps de Stravinsky (Le Sacre Du Printemps), interprété par le Los Angeles Philharmonic dirigé par Esa-Pekka Salonen, peut être acheté ici.

