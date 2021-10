10 pilotes de F1 dévoilent des casques spéciaux pour le GP des États-Unis · .

La moitié des pilotes de Formule 1 participant au Grand Prix des États-Unis ce week-end ont réalisé des modèles de casques spéciaux pour l’occasion.

Le casque du Grand Prix des États-Unis 2021 de Valtteri Bottas

Le casque du Grand Prix des États-Unis 2021 de Valtteri Bottas

Le plus récent vainqueur de la course de F1 et le plus récent vainqueur du Grand Prix des États-Unis, Valtteri Bottas, porte un casque conçu par sa partenaire Tiffany Cromwell dans le style du street art local.

Le casque du Grand Prix des États-Unis 2021 de Lando Norris

Le casque du Grand Prix des États-Unis 2021 de Lando Norris

Lando Norris porte un design inspiré du film de motards Easy Rider de 1969.

Le casque du Grand Prix des États-Unis 2021 de Lando Norris Le casque du Grand Prix des États-Unis 2021 de Lando Norris Le casque du Grand Prix des États-Unis 2021 de Lando Norris

Le casque du Grand Prix des États-Unis 2021 de Daniel Ricciardo

Le casque du Grand Prix des États-Unis 2021 de Daniel Ricciardo

Les deux pilotes McLaren ont des couvercles spéciaux ce week-end. Daniel Ricciardo aura la chance de conduire la Chevrolet Monte-Carlo 1984 pilotée par son héros Dale Earnhardt, et a apporté une réplique de style moderne du design porté par « The Intimidator ».

Le casque du Grand Prix des États-Unis 2021 de Daniel Ricciardo Le casque du Grand Prix des États-Unis 2021 de Daniel Ricciardo Le casque du Grand Prix des États-Unis 2021 de Daniel Ricciardo

Images : Jens Munser Design

Le casque du Grand Prix des États-Unis 2021 de Lance Stroll

Le casque du Grand Prix des États-Unis 2021 de Lance Stroll

Les fans ont eu le choix entre trois modèles différents à porter par Lance Stroll ce week-end et ont opté pour un look sur le thème de l’espace.

Le casque du Grand Prix des États-Unis 2021 de Lance Stroll Le casque du Grand Prix des États-Unis 2021 de Lance Stroll Le casque du Grand Prix des États-Unis 2021 de Lance Stroll

Images : Mark Antar

Le casque du Grand Prix des États-Unis 2021 de Fernando Alonso

Le casque du Grand Prix des États-Unis 2021 de Fernando AlonsoÀ la suite des éruptions volcaniques sur l’île de La Palma aux Canaries, Fernando Alonso a fait produire un design spécial qui sera mis aux enchères pour récolter des fonds pour les personnes touchées.

« Je suis espagnol et les îles Canaries font partie de l’Espagne, et nous avons évidemment beaucoup d’amour pour notre île là-bas et elle est très connue car beaucoup de touristes y viennent », a expliqué Alonso à la question de Racefans. « Mon ex-femme était originaire des îles Canaries, j’ai donc toujours de très bonnes relations avec les Canaries.

« Évidemment, il n’y a pas beaucoup de nouvelles au niveau international, mais en Espagne, nous voyons tous les jours comment [the situation has] évolué [with] le volcan là-bas et les choses qui sont enlevées à tout le monde : leurs maisons, leurs terres, leur mode de vie, pour beaucoup de gens. L’activité principale là-bas est la banane [cultivation]. Il y a donc beaucoup de choses qui ont été détruites et elles le seront pendant de très nombreuses années.

« Je porterai donc le casque ce week-end. Je vais lancer une plate-forme où les gens peuvent donner de l’argent et le casque sera également mis aux enchères le 4 novembre pour collecter plus d’argent, afin que chacun de nous puisse aider.

Le casque du Grand Prix des États-Unis 2021 de Fernando Alonso Le casque du Grand Prix des États-Unis 2021 de Fernando Alonso Le casque du Grand Prix des États-Unis 2021 de Fernando Alonso

Le casque du Grand Prix des États-Unis 2021 de Charles Leclerc

Le casque du Grand Prix des États-Unis 2021 de Charles Leclerc

Le pilote Ferrari Charles Leclerc célèbre avec son casque les 20 ans de son sponsor, l’horloger Richard Mille.

Le casque du Grand Prix des États-Unis 2021 de Yuki Tsunoda

Le casque du Grand Prix des États-Unis 2021 de Yuki Tsunoda

N’ayant pas pu porter le casque spécial conçu pour sa course à domicile à Suzuka car l’événement a été annulé, Yuki Tsunoda l’a plutôt apporté à la manche de ce week-end.

Le casque du Grand Prix des États-Unis 2021 de Yuki Tsunoda Le casque du Grand Prix des États-Unis 2021 de Yuki Tsunoda Le casque du Grand Prix des États-Unis 2021 de Yuki Tsunoda

Le casque du Grand Prix des États-Unis 2021 de Mick Schumacher

Le casque du Grand Prix des États-Unis 2021 de Mick Schumacher

Les deux pilotes Haas ont également des casques spéciaux pour la course à domicile de l’équipe et leurs premières apparitions sur le Circuit des Amériques. Mick Schumacher a un design sur le thème du Texas.

Le casque du Grand Prix des États-Unis 2021 de Mick Schumacher Le casque du Grand Prix des États-Unis 2021 de Mick Schumacher Le casque du Grand Prix des États-Unis 2021 de Mick Schumacher

Le casque du Grand Prix des États-Unis 2021 de Nikita Mazepin

Le casque du Grand Prix des États-Unis 2021 de Nikita Mazepin

Nikita Mazepin a ajouté une impression de serpent à sonnettes à son casque, un fer à cheval porte-bonheur au revers et des cornes de bétail à l’avant. La couleur est passée à un orange plus vif avec une base blanche.

Le casque du Grand Prix des États-Unis 2021 de George Russell

Le casque du Grand Prix des États-Unis 2021 de George Russell

George Russell a opté pour un thème du Far West avec des motifs d’insigne de shérif sur un fond de planche de bois, ce qui change considérablement son style habituel.

Le casque du Grand Prix des États-Unis 2021 de George Russell Le casque du Grand Prix des États-Unis 2021 de George Russell Casque du Grand Prix des États-Unis 2021 de George RussellGrand Prix des États-Unis 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix des États-Unis 2021

