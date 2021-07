10 pilotes de télédiffusion que nous aurions aimé pouvoir regarder 10z viral

Les pilotes non diffusés fascinent depuis longtemps le public : il existe des recueils (Encyclopedia of Television Pilots), des podcasts (Dead Pilots Society), des émissions spéciales télévisées (The Best TV Shows That Never Were) et même des séries télévisées (Brilliant But Canceled) consacrées au sujet.

Chaque saison pilote, nous, les fanatiques de la télévision, suivons avec impatience les ardoises de développement des réseaux de diffusion, croisant les doigts pour que nos locaux préférés soient diffusés. Invariablement, beaucoup ne le font pas : comme l’atteste l’intro de The TV Set, seulement un quart des pilotes produits se retrouvent dans la programmation aux heures de grande écoute.

Voici quelques-uns de ceux que nous aurions aimé voir arriver sur nos écrans de télévision.

Ce pilote raté de Judd Apatow sur les aspirants talents hollywoodiens mettait en vedette quatre aspirants talents hollywoodiens au bord de la gloire: Kevin Hart, January Jones, Amy Poehler et Jason Segel

Personne ne regarde (NBC, 2006)

Personne n’a pu regarder cette comédie. Co-créé par Bill Lawrence de Scrubs, il mettait en vedette Paul Campbell et Taran Killam comme deux accros de la télévision qui deviennent frustrés par «l’état épouvantable de la programmation télévisée» et s’inscrivent à une émission de téléréalité relatant leurs efforts pour faire une meilleure sitcom.

Le corps politique (The CW, 2009)

Minka Kelly a décroché le rôle principal dans ce pilote sur une jeune femme du Michigan qui travaille avec un sénateur américain – son père perdu depuis longtemps (Tim Matheson) – et se lie d’amitié avec “d’autres aspirants prometteurs”, interprétés par Gabrielle Union, Brian Austin Green et Jason Dohring.

À l’intérieur de la boîte (ABC, 2009)

Indira Varma de Game of Thrones et une ribambelle de futures stars de Grey’s Anatomy—Sarah Drew, Jason George, Martin Henderson et Kim Raver—ont joué dans ce drame de Shondaland sur le “monde trépidant et féroce de l’actualité du réseau”.

17e Cité (NBC, 2011)

Le producteur Ronald D. Moore a enrôlé certains de ses anciens de Battlestar Galactica – James Callis, Jamie Bamber et Tricia Helfer – ainsi que Kristin Kreuk de Smallville pour un drame policier dans un fantastique San Francisco où la magie supplante la science.

Alléluia (ABC, 2011)

Dans ce drame de Marc Cherry de Desperate Housewives, la petite ville titulaire est le théâtre d’une « bataille épique entre le bien et le mal » entre un étranger miraculeux (Jesse L. Martin) et un puissant homme d’affaires (Terry O’Quinn). Un chœur gospel joue le rôle d’un chœur grec.

Super Clyde (CBS, 2013)

Harry Potter alun Rupert Grint a titré cette comédie en tant que personnage principal – un « travailleur de la restauration rapide doux et sans prétention qui décide de devenir un super-héros », selon la ligne de connexion de Clyde – et les acteurs Tyler Labine et Stephen Fry étaient de la partie.

Comment j’ai rencontré ton père (CBS, 2014)

Hulu prépare Comment j’ai rencontré votre père, mais cette sitcom dérivée de Comment j’ai rencontré votre mère, liée à son prédécesseur via le MacLaren’s Pub, aurait eu la cinéaste et actrice Greta Gerwig comme vedette et la reine de la comédie romantique Meg Ryan comme narratrice. .

Intentions cruelles (NBC, 2016)

Dans cette suite du film du même nom de 1999, Sarah Michelle Gellar aurait repris le rôle de la complice Kathryn Merteuil, non plus une adolescente mais une femme d’affaires ayant de l’influence sur le fils de son défunt frère.

Jane the Novela (The CW, 2019)

Ce spin-off de Jane the Virgin était une anthologie dramatique proposée, chaque saison mettant en scène un autre roman de Jane et Gina Rodriguez racontant les intrigues imaginées de ses personnages.