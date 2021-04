10 plus gros problèmes que j’ai eu avec le faucon et la finale du soldat d’hiver

Bucky garde apparemment le surnom de soldat de l’hiver

Certaines des scènes les plus émotionnellement puissantes de Le Faucon et du Soldat de l’Hiver impliquaient Bucky face à ses indiscrétions passées, en particulier son flash-back de rééducation «mots déclencheurs» dans l’épisode 4, qui présentait une autre apparition d’Ayo de Florence Kasumba. La finale met également en vedette le petit morceau avec Yori de Ken Takemoto, qui a couronné la longue liste d’excuses de Bucky pour ses atrocités liées au soldat de l’hiver. Donc, en théorie, Bucky s’est maintenant débarrassé de ce manteau Marvel, et la carte de titre modifiée de cette série aurait dû présenter les deux personnages prenant de nouveaux surnoms de héros. Et pourtant, nous avons Captain America et le Winter Soldier. Aucune évolution vers White Wolf. Pas de retour à la plaine Bucky Barnes. Juste le même soldat de l’hiver fatigué.