10 prédictions audacieuses d’actions et de crypto pour un 2022 encore plus sauvage

Bienvenue à la fin de l’année, messieurs – et quelle année cela a été pour les actions et les cryptos !

À l’approche du dernier jour de bourse de 2021, le S&P 500 est en hausse d’environ 26% sur l’année, marquant sa quatrième meilleure performance annuelle au cours des 20 dernières années. Bitcoin a fait encore mieux, augmentant de plus de 60% en 2021.

Le Dow Jones a surperformé le Nasdaq pour la première fois depuis 2016, alors que les investisseurs se sont tournés des actions technologiques de haut vol vers des actions de valeur battues.

Mais sous les gros titres, il y avait beaucoup de volatilité.

Les actions à bêta élevé ont été écrasées. Un nombre record de « tirages de tapis » a eu lieu sur le marché de la cryptographie. Les variantes de Covid-19 ont envoyé les stocks des compagnies aériennes, des voyages et de la vente au détail sur des fluctuations folles. Le gaz naturel a fait un retour en force tandis que le solaire a fait une pause. Le marché obligataire a connu certaines de ses fluctuations les plus violentes de la dernière décennie. La Réserve fédérale américaine a fait un virage à 180 degrés sur sa politique monétaire très importante, et les dépenses budgétaires à Washington DC ont été bloquées.

En d’autres termes, alors que les gros titres à Wall Street étaient excellents cette année, l’action commerciale a été vite et furieux.

Certains investisseurs espèrent peut-être une année 2022 plus calme, alors que les risques de Covid-19 s’atténuent, l’inflation se refroidit et la société revient enfin à un état plus « normal ».

Pour ces investisseurs, nous avons de mauvaises nouvelles : 2022 sera probablement plus rapide et encore plus furieux.

Mais pas de la même manière que 2021 était rapide et furieux. En fait, nous pensons que 2022 sera rapide et furieux, exactement à l’opposé de 2021.

Je sais que c’est difficile à saisir, alors examinons 10 de nos prévisions les plus audacieuses pour les actions et les cryptos en 2022.

Prédictions 2022 pour les actions et les cryptos

Les dépenses de consommation chuteront à plat. Les dépenses de consommation ont été robustes en 2021 pour un certain nombre de raisons, à savoir les suivantes : 1) les consommateurs avaient beaucoup de demande refoulée à libérer après avoir été confinés chez eux pendant une grande partie de 2020, et 2) les consommateurs ont pu économiser un tout un tas d’argent pendant la pandémie. Ces deux facteurs ont disparu maintenant. La demande refoulée a été épuisée et le taux d’épargne des ménages aux États-Unis à la sortie de 2021 est inférieur à ce qu’il était avant la pandémie (il a culminé pendant la pandémie). Avec la chute du taux d’épargne et les consommateurs sur les talons d’une flambée des dépenses, nous voyons les dépenses de consommation ralentir de manière significative en 2022.

Les risques de Covid-19 diminueront de manière significative. Oui, omicron se répand comme une traînée de poudre. Mais les statistiques sur la variante sont en fait positives à long terme, car omicron s’avère beaucoup moins grave que les variantes précédentes. Cela signifie que le virus mute d’une manière qui le rend plus contagieux mais moins grave – ce qui signifie également qu’il mute d’une manière qui le rend moins une menace économique pour la société. Dans la plupart des pays, l’ère des blocages deviendra une chose du passé en 2022. Nous pensons que la société continuera à évoluer vers un état plus « normal » l’année prochaine.

Les chaînes d’approvisionnement mondiales seront rétablies. Le plus grand avantage économique de la suppression des blocages et des restrictions en 2022 sera la restauration des chaînes d’approvisionnement, qui ont été gravement perturbées en 2020 et 2021 par des restrictions qui ont entraîné des pénuries de production et de main-d’œuvre. Nous nous attendons à ce que les chaînes d’approvisionnement du monde entier reviennent à près de 100 % de leur capacité d’ici la mi-2022.

L’inflation passera en dessous de 2% d’ici la fin de l’année. L’inflation est à son comble en ce moment en raison d’un énorme déséquilibre mondial entre l’offre et la demande. La demande des consommateurs est robuste et l’offre est courte, ce qui pousse les prix à la hausse. Mais les dépenses de consommation ralentiront considérablement en 2022 (voir prédiction 1) et les chaînes d’approvisionnement reviendront massivement en ligne (voir prédiction 3). Par conséquent, le déséquilibre actuel entre l’offre et la demande s’équilibrera en 2022, ce qui conduira à une situation où l’inflation se refroidira considérablement. Nous prévoyons que la dynamique de l’offre et de la demande mondiale s’améliorera tout au long de l’année, créant une situation dans laquelle nous sortirons de 2022 avec des taux d’inflation sous-jacents inférieurs à 2 %.

La Fed n’augmentera pas les taux trois fois. La Fed prévoit actuellement trois hausses de taux en 2022. Cette prévision est basée sur l’hypothèse que l’inflation restera bien au-dessus de 2% l’année prochaine. Cela n’arrivera pas. L’inflation passera sous les 2% d’ici la fin de l’année. Dans un contexte de décélération rapide de l’inflation tout au long de l’année, cette Fed historiquement ultra-dovish fera très peu pour ajuster sa politique monétaire. Nous pensons que la Fed augmentera ses taux une ou deux fois – et pensons qu’il est assez probable qu’elle n’augmente pas du tout.

Les rendements des bons du Trésor à long terme resteront très bas. La plupart des investisseurs pensent que le rendement du Trésor à 10 ans passera au-dessus de 2% et atteindra 3% en 2022 alors que la Fed relèvera les taux. Mais, comme indiqué ci-dessus, nous ne voyons pas les taux de la Fed augmenter si rapidement. Par conséquent, nous ne voyons pas le rendement du Trésor à 10 ans augmenter de beaucoup. Nous pensons que le rendement du Trésor à 10 ans finira 2022 dans la fourchette de 2 % à 2,5 %, et des chiffres plus proches de 3 % sont très improbables.

Le S&P 500 augmentera de 5% et Bitcoin augmentera de 100%. En supposant que la croissance des bénéfices des entreprises reste saine – mais pas vigoureuse – en 2022 et que la Fed maintienne une politique monétaire exceptionnellement favorable, nos modèles de valorisation indiquent que le S&P 500 augmentera de 5 % plutôt modeste l’année prochaine. Sur ces mêmes hypothèses, nos modèles d’évaluation montrent que Bitcoin a le potentiel de faire une course vers 100 000 $. Avec raison, nous pensons que Bitcoin est un bien meilleur investissement que le S&P 500 pour 2022.

Il y aura un « effacement des altcoins ». Malgré notre optimisme Bitcoin, nous pensons que si la Fed augmente les taux ne serait-ce qu’une seule fois, vous obtiendrez un effacement sur le marché des altcoins. Cet effacement entraînera une bifurcation sur le marché des altcoins. D’un côté, les altcoins hautement spéculatifs sans valeur fondamentale s’effondreront et resteront à zéro. D’un autre côté, les altcoins forts avec une valeur fondamentale importante en prendront un coup, puis rebondiront gros. D’ici la fin de 2022, nous soupçonnons que ce deuxième groupe d’altcoins forts comportera plusieurs gagnants à plus de 100 % – mais dans le processus, le premier groupe d’altcoins faibles sera éliminé.

Les actions technologiques de haut vol s’envoleront à nouveau en 2022. Les actions technologiques de haut vol étaient les chouchous du marché en 2020 – et en effet, le sont depuis 2010. Cependant, elles ont été complètement écrasées en 2021 au milieu d’une inflation brûlante et d’une forte hausse des rendements du Trésor. Nous pensons que ces deux dynamiques disparaîtront en 2022. Comme elles le font, les actions technologiques de haut vol rebondiront avec vigueur alors que leurs trajectoires de croissance des bénéfices toujours solides convergeront vers des valorisations désormais fortement décotées dans l’espace. Nous serions de gros acheteurs d’actions technologiques pourries en ce moment. La dernière sur notre liste de prédictions est simple, mais manifestement audacieuse : quatre valeurs technologiques pourraient grimper de 100 % ou plus l’année prochaine.

En résumé, nous pensons que 2022 sera rapide et furieux comme 2021 – mais d’une manière complètement différente. Cette année a été caractérisée par de fortes dépenses de consommation, une inflation brûlante, des rendements en hausse rapide, une rotation de la valeur et de gros gains à la fois sur les actions et les cryptos. L’année prochaine sera caractérisée par de faibles dépenses de consommation, un ralentissement de l’inflation, des rendements atones, une rotation de la croissance et de gros gains concentrés dans l’espace crypto.

Mais, inquiétons-nous de cela lundi…

Pour le moment, nous vous souhaitons une bonne année!

De la part de nous tous à InvestorPlace, nous vous souhaitons tout le meilleur en 2022. Que les dieux de la bourse et du marché de la crypto sourient affectueusement à votre fortune l’année prochaine.

D’ici là, profitez de la nuit et profitez du week-end !

