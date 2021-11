10 produits Huawei qui ne sont pas mobiles et qui surpassent la concurrence | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Bien que les mobiles Huawei soient pratiquement tombés dans l’oubli en raison du manque de services Google, bien que la société continue de lancer des mobiles spectaculaires tels que le nouveau Huawei Nova 9. Mais la célèbre marque chinoise propose de nombreux produits plus intéressants.

Huawei est un fabricant qui vend des produits technologiques de toutes sortesDes ordinateurs portables Windows 10 de nouvelle génération aux haut-parleurs HiFi ou aux écouteurs antibruit qui rivalisent directement avec les AirPod d’Apple.

Ce sont quelques-uns des meilleurs produits que vous pouvez acheter actuellement auprès de Huawei qui valent la peine et qui ne sont pas mobiles. De plus, si vous les achetez dans leur boutique en ligne, vous avez remises supplémentaires, livraison gratuite et rapide depuis l’Espagne.

Vous pouvez être plus que surpris avec certains de leurs écouteurs car leur rapport qualité prix est très bon, ainsi que les ordinateurs portables étant très puissants, ils ont un bon design et un prix très raisonnable.

Huawei MateBook 14s

Avec un écran 2,5K, une charge rapide de 90W et un Intel Core i7 de 11e génération, c’est sans aucun doute l’un des meilleurs ordinateurs portables du moment, en concurrence directe avec les MacBook Pro.

L’un des derniers ordinateurs portables ultralégers de Huawei est celui-ci MateBook 14s. Un ordinateur portable de 14 pouces au design simple et léger qui avec les offres que vous trouverez en ce moment est irrésistible.

En plus du design et de la taille de l’écran, il a un Processeur Intel Core i7 de 11e génération, 16 Go de RAM et un SSD de 1 To. Compte tenu de la rapidité de tous ses composants, vous disposerez d’un ordinateur portable léger pendant de nombreuses années.

Le prix d’origine est de 1 499 euros, mais si vous l’achetez maintenant, vous l’obtenez pour 1 299 euros et avec des cadeaux : un casque FreeBuds Pro, une souris et une extension de garantie de 12 mois.

Huawei FreeBuds Pro

Ces écouteurs TWS ont une suppression active du bruit et une charge sans fil, en plus d’un design haut de gamme et d’une détection intelligente des sons ambiants pour activer l’ANC.

Prix ​​minimum pour certains écouteurs Huawei qui sont les meilleurs que vous puissiez acheter en ce moment et rivalisent avec les AirPods Pro. Huawei FreeBuds Pro ils peuvent être obtenus pour seulement 99 euros.

Ces écouteurs intra-auriculaires sont entièrement sans fil et disposent d’un système de suppression active du bruit très avancé. Ils ont également une autonomie d’environ 4 heures avec l’annulation activée et un total de 36 heures si l’on ajoute les recharges proposées par son boîtier de recharge.

Ils sont également disponibles sur Amazon pour 109 euros.

Huawei Freebuds 4

Les Huawei Freebuds 4 sont les nouveaux écouteurs open-ear avec suppression active du bruit de 25 dB qui ont un design très confortable et une batterie totale de 22 heures grâce aux différentes charges de la box. Les pilotes font 14,3 millimètres et nous avons une application pour iPhone et Android.

Le casque Huawei FreeBuds 4 ils font partie des meilleurs de Huawei. Ils sont très légers et confortables pour tous les types d’oreilles. Il dispose également d’un son haute définition et d’une suppression active du bruit.

Ils ont une conception de bâton plus longue que le modèle précédent, il ajoute également un contrôle gestuel, un meilleur son et une connexion intelligente avec l’écosystème Huawei.

L’autonomie est d’environ 4 heures et jusqu’à 22 heures avec le boîtier de charge.

Prenez-les pour seulement 89 euros dans la boutique en ligne Huawei en Espagne avec le code AFB4WIRELESS20, à la fois en blanc et en argent. Aussi, en cadeau, une mallette de transport avec mousqueton.

Montre Huawei 3

Cette montre connectée a une connectivité LTE et jusqu’à 14 jours d’autonomie. Elle peut mesurer plus de 100 activités sportives différentes, elle est donc également valable comme montre de sport.

Les montres connectées de Huawei sont assez réputées pour leur bon rapport qualité-prix, surtout si vous vous souciez des fonctionnalités telles que l’écran, le GPS et qu’il peut suivre les sports.

est Montre Huawei 3 En argent avec un bracelet à maillons, il est actuellement en vente pour 349 euros.

Il a une autonomie de 3 jours en utilisation normale, et de 14 jours avec l’économie d’énergie activée. L’écran rond AMOLED est lumineux et facile à utiliser. Vous avez même la possibilité d’ajouter une eSIM de votre opérateur pour recevoir des appels ou vous connecter à internet.

Il a une surveillance de plus de 100 sports, avec un capteur de fréquence cardiaque, un niveau d’oxygène dans le sang et même une détection des mouvements de votre main et de votre poignet pour effectuer des actions.

Montre Huawei Fit Élégante

Montre connectée de sport Huawei avec GPS, moniteur de fréquence cardiaque et moniteur SpO2. Il dispose de 11 modes sportifs professionnels et de 85 modes personnalisés pour fournir des mesures précises dans toutes vos activités sportives.

Cette version du tracker d’activité Montre Huawei il est, comme son nom l’indique, plus élégant. Plus précisément grâce à une finition en acier inoxydable plus raffinée, bien qu’à l’intérieur, elle soit exactement la même que le reste de Watch Fit.

En bref, c’est un bracelet d’activité avec un grand écran tactile couleur, une autonomie d’environ 10 jours d’utilisation, 96 routines d’entraînement pour toutes sortes d’athlètes et aussi une grande personnalisation avec différents écrans.

Tiene GPS para hacer un seguimiento de tus deportes en exteriores, seguimiento de pasos, calorías quemadas, medición de la frecuencia cardiaca 24/7, seguimiento del nivel de oxígeno en sangre y además hace seguimiento del nivel de estrés, ciclos de menstruación y calidad del rêve.

Maintenant, il est en vente pour 79 euros dans la boutique en ligne Huawei. Il coûte également 99 euros sur Amazon.

Huawei MatePad 11

Huawei MatePad 11 C’est l’une des dernières tablettes que la marque a lancées en Espagne. Une tablette de 11 pouces qui a une vitesse et une connectivité améliorées par rapport au WiFi 6.

Nous l’avons analysé et vous devez savoir qu’il s’agit d’une tablette sans services Google, mais vous pouvez les installer avec ces astuces pour obtenir Google Play et les applications auxquelles vous êtes habitué.

Dans cette version avec 6 Go de RAM et 64 Go de stockage, son prix n’est que de 349 euros. Il est également livré avec un M-Pencil de 2e génération et un étui pour clavier totalement gratuit.

Sur Amazon il est également en vente avec l’étui/clavier, mais pour 399 euros.

Son Huawei

Ce mini haut-parleur Bluetooth de Huawei offre un son clair et net, ainsi qu’une bonne autonomie. Il a un son à 360º et comprend trois mois de musique gratuite.

Cela peut vous surprendre, mais en plus des écouteurs, Huawei fabrique également des enceintes HiFi. C’est le cas de Huawei Sound, une enceinte 360º entièrement sans fil.

À l’intérieur, il dispose de 4 haut-parleurs Devialet et d’un subwoofer de 4 pouces. Il dispose de Bluetooth, WiFi 802.11ac et NFC, vous pouvez donc utiliser diverses technologies pour vous connecter à l’enceinte et lire votre musique avec la meilleure qualité.

Chez ComputerHoy.com, nous l’avons testé et cela nous a montré que ce petit haut-parleur a beaucoup de force pour vos soirées.

Il peut être acheté en solde pour 89 euros dans la boutique en ligne Huawei. Il est également disponible sur Amazon pour 118 euros.

Huawei MateVoir

Un moniteur différent de tous les autres que vous pouvez acheter. C’est comme ca Huawei MateVoir, un moniteur au design élégant et minimaliste qui surprend là où vous le voyez.

A commencer par son design, en aluminium et avec une immense dalle de 28,2 pouces au format 3:2, donc il est plus carré et paysager. Nous avons vu ce type de conception d’écran, par exemple, dans les ordinateurs portables Microsoft.

Avec un écran 3: 2, vous pouvez voir plus de contenu à partir de pages Web et d’applications, bien que les vidéos en taille réelle aient des barres noires plus grandes.

Il atteint une résolution de 4k +, a HDR10 et une barre tactile inférieure qui vous permet de modifier les paramètres de l’écran.

Elle est désormais à vous pour seulement 549 euros. Pour une durée limitée, vous pouvez ajouter 50 euros de moins en utilisant des codes tels que A50MVPI ou A50MVPC.

Paquet de 2 Huawei WiFi Mesh

Pack Huawei WiFi Mesh 2 à 89 €

Si comme beaucoup de gens vous souffrez de problèmes avec votre réseau WiFi, la solution la plus simple à tous vos problèmes de connectivité est les routeurs maillés.

Maillage Wi-Fi Huawei Il s’agit d’un système de deux routeurs double bande AC2200 qui sont connectés l’un à l’autre pour étendre le réseau et sa vitesse.

Connecté un près du routeur de votre opérateur et un autre à un point intermédiaire à l’endroit de votre domicile où vous avez la pire connexion, il améliorera la couverture et la vitesse. De plus, si vous avez un mobile avec NFC, vous pouvez toucher l’un de ces routeurs et il se connectera automatiquement au réseau sans fil.

Cette version avec 2 routeurs peut être achetée sur la boutique en ligne de Huawei pour seulement 89 euros, alors que chez Amazon elle coûte encore plus de 150 euros.

Huawei Wi-Fi AX3

Ce routeur WiFi est équipé du WiFi 6, le dernier standard disponible. De plus, vous pouvez connecter vos appareils d’un simple toucher grâce à NFC et Huawei Share.

En continuant avec les produits pour avoir un meilleur WiFi, que diriez-vous d’un routeur avec WiFi 6 pour se connecter plus rapidement à Internet et que son prix est inférieur à beaucoup de concurrents même avec des caractéristiques pires ?

Huawei WIFi AX3 est un routeur compatible avec WiFi 6 qui est le remplacement parfait pour votre routeur opérateur qui refuse de remplacer ou de mettre à niveau. En plus d’être plus rapide, si vous avez un mobile, une tablette ou un ordinateur portable avec WiFi 6, vous remarquerez l’amélioration de la vitesse et même de la couverture.

Achetez-le pour 39,90 euros dans la boutique espagnole Huawei. Sur Amazon, il est également disponible à la vente, bien qu’il coûte 48 euros.

