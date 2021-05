10 produits Samsung bien moins chers que vous ne le pensiez | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Samsung est l’une des plus grandes entreprises technologiques au monde, lançant des dizaines de produits chaque année. Parmi eux se trouvent certains des meilleurs vendeurs tels que les mobiles, les tablettes et même la Smart TV. C’est pourquoi il n’est pas difficile de trouver des offres parmi vos produits.

Si vous recherchiez un produit Samsung, comme un nouveau casque, une tablette, une Smart TV, un mobile ou pratiquement tout ce qui concerne l’électronique, vous pouvez sûrement le trouver en vente maintenant.

Rejoignez cette chaîne Telegram pour recevoir les meilleures offres sur l’alimentation, les supermarchés et les produits pour la maison sur votre mobile en temps réel.

Cette sélection de produits Samsung a un point commun: ils sont tous en solde. Dans une plus ou moins grande mesure, vous économiserez de l’argent en achetant l’un de ces produits car ils ont une réduction.

Beaucoup de ces produits technologiques sont en vente pour une durée limitée, bien qu’il soit impossible de savoir pendant combien de temps, nous vous conseillons donc de les réserver le plus tôt possible.

La plupart sont disponibles sur Amazon où vous pouvez les obtenir avec une livraison gratuite et rapide si vous vous inscrivez à Amazon Prime. Vous disposez d’un essai gratuit de 30 jours et vous pourrez accéder à des services tels qu’Amazon Prime Video.

Si vous souhaitez vous tenir au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Samsung Galaxy S21 5G pour 808 euros

Le nouveau produit phare de Samsung est déjà en vente et également avec une certaine réduction de prix, et que son lancement a eu lieu il y a quelques jours.

Si vous voulez avoir le dernier mobile Samsung avec une réduction de 155 euros maintenant, vous le pouvez. Ce Samsung Galaxy S21 5G dispose de 128 Go de stockage extensible avec carte microSD et ne coûte que 704 euros.

Il s’agit de la version de base de la gamme Galaxy S21 avec un écran Dynamic AMOLED de 6,2 pouces et un rafraîchissement à 120 Hz, un appareil photo de 64 Mpx. à côté d’un grand angle de 12 Mpx. et une caméra frontale de 12 Mpx. pour les selfies et les appels vidéo.

La batterie est de 4000 mAh et vous offre jusqu’à deux jours d’utilisation, en plus d’avoir des détails tels que NFC, charge rapide, charge sans fil inversée et bien plus encore.

Si vous souhaitez en savoir beaucoup plus sur ce mobile, ne manquez pas l’analyse complète du Samsung Galaxy S21 5G que nous avons réalisée sur ComputerHoy.com.

Samsung Galaxy A32 pour 229 euros

Ce smartphone est un pari clair de Samsung, avec une batterie de 5000 mAh, un écran AMOLED 90Hz et un système multi-caméras.

L’un des derniers téléphones lancés par Samsung directement dans le milieu de gamme est le suivant Samsung Galaxy A32 Il se décline en une version 4G pour 229 euros et une version compatible avec les réseaux 5G pour 242 euros.

Le Galaxy A32 dispose d’un écran AMOLED Infinity-U de 6,4 pouces, d’une résolution FullHD + et d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz, de 4 Go de RAM et de 128 Go de stockage.

En termes de caméras, il a une caméra principale de 48 Mpx. accompagné d’un grand angle de 8 Mpx., d’une macro de 5 Mpx. et une caméra de profondeur de 2 Mpx., en plus d’une caméra frontale de 20 Mpx.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite pour 289 euros

Cette tablette à écran de 10,1 pouces de Samsung est parfaite pour étudier et travailler, une digne rivale de l’iPad, et est livrée avec le S-Pen gratuit.

L’une des tablettes les plus vendues sur Amazon est la suivante Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Son prix, ses caractéristiques et le fait qu’il comprend également un S-Pen sans frais supplémentaires, sont des facteurs définitifs. Mais c’est que pour 289 euros il est difficile de trouver quelque chose de mieux. De plus, c’est une très bonne tablette comme nous vous l’avons dit dans l’analyse.

Cette tablette dispose d’un écran de 10,4 pouces, d’un processeur Exynos à huit cœurs, de 4 Go de RAM, de 64 Go de stockage extensible avec carte microSD (bien qu’elle dispose également d’une version 128 Go).

Son stylo numérique S-Pen vous permet d’écrire librement dans des applications de bloc-notes ou de libérer votre créativité en dessinant.

Samsung Galaxy Tab A7 pour 210 euros

Si vous êtes à la recherche d’une bonne tablette bon marché, vous avez ce Samsung Galaxy Tab A7 en vente, qui est essentiellement lié au Galaxy Tab S6 Lite mais avec un processeur différent et sans S-Pen.

Il s’agit d’une tablette de 10,4 pouces avec une résolution Full HD, un son Dolby Atmos avec 4 haut-parleurs, une batterie de 7400 mAh et une charge rapide de 15 W et un stockage extensible. Sans aucun doute l’une de ces tablettes Android qui se vendent très bien sur Amazon pour consommer du contenu Internet.

Vous pouvez l’obtenir sur Amazon pour 210 euros avec 3 Go de RAM et 64 Go de stockage extensible avec carte microSD. Dans cette revue, nous vous en disons beaucoup plus.

Samsung Galaxy Watch Active 2 pour 174 euros

La Samsung Galaxy Watch Active 2 est la deuxième génération de la montre de sport de la société sud-coréenne. En plus d’améliorer la reconnaissance sportive, c’est désormais une meilleure smartwatch grâce à sa lunette numérique.

La recherche d’une smartwatch qui fonctionne pour tout le monde et qui soit bon marché se termine ici. est Samsung Galaxy Watch Active2 C’est l’une des meilleures montres Samsung pour son rapport qualité-prix comme nous avons pu le prouver dans notre analyse.

Cette montre dispose d’un écran Super AMOLED de 1,35 pouce dans la taille de 44 mm et d’un écran de 1,2 pouce dans celui de 40 mm, dans les deux cas en aluminium. Il a un design léger et robuste, et en fonction de la sangle que vous y mettez, il vous servira dans toutes les situations sociales.

Il est capable de surveiller automatiquement 7 types d’exercices, bien que vous puissiez suivre un total de 39 autres exercices manuellement. Il comprend également NFC pour effectuer des paiements sans carte, WiFi, Bluetooth et GPS pour suivre les activités de plein air.

Le modèle 44 mm coûte 174 euros et le modèle 40 mm coûte 178 euros car sa remise est beaucoup plus faible.

Samsung Galaxy Buds pour 92 euros

Écouteurs sans fil Samsung avec un son de qualité AKG. Ils sont faciles à synchroniser et peuvent être facilement configurés avec l’application. Ils offrent jusqu’à 9 heures d’autonomie et leur étui se recharge sans fil. Ils travaillent également avec des mobiles d’autres marques.

Écouteurs sans fil Samsung Galaxy Buds Ils ont une batterie qui offre une autonomie d’environ 20 heures de lecture et jusqu’à 15 heures de conversation. De plus, sa boîte de chargement est sans fil.

Ils résistent à l’eau et aux éclaboussures, vous pouvez donc les utiliser tout en faisant du sport.

À l’heure actuelle, ils ne coûtent que 92 euros sur Amazon sur les 120 euros qu’ils coûtent officiellement. Nous les avons testés dans leur journée et dans l’analyse des Galaxy Buds, vous pouvez trouver plus d’informations.

Samsung Galaxy Buds Live pour 120 euros

L’une des dernières versions des écouteurs Bluetooth de Samsung sont celles-ci Galaxy Buds Live. La différence par rapport aux autres modèles est que ceux-ci ont une conception en forme de haricot et ont une annulation active du bruit.

Malgré son design compact, il dispose d’une batterie qui donne une autonomie d’environ 21 heures de lecture, de 3 microphones pour que le son de vos appels soit clair et de 2 microphones qui éliminent les bruits extérieurs grâce à la suppression active du bruit.

Ils sont disponibles sur Amazon avec une réduction de plus de 78 euros, en restant à 120 euros. Si vous voulez plus d’informations, vous les avez dans cette analyse du Galaxy Buds Live.

Samsung Galaxy Buds Pro pour 163 euros

Le casque à réduction de bruit active le plus avancé de Samsung qui vous permet de basculer entre l’annulation et le son ambiant.

Les écouteurs Bluetooth Samsung Galaxy Buds Pro sont la dernière version des écouteurs à réduction de bruit active de Samsung et c’est leur meilleure version à ce jour.

La qualité sonore est la chose la plus importante dans ces écouteurs, personnalisés par AKG. Sa batterie offre jusqu’à 18 heures de lecture grâce à son étui de chargement, dont 5 heures en continu.

Bien qu’il dispose également de 3 microphones pour des appels clairs qui se concentrent sur votre voix et de 2 microphones pour la suppression du bruit, ceux-ci offrent une meilleure étanchéité et un meilleur niveau d’annulation lorsqu’il s’agit de jouer de la musique.

Leur prix d’origine était de 239 euros, mais vous pouvez déjà les obtenir à partir de 151 euros sur Amazon.

Samsung Crystal UHD 43AU7105 pour 404 euros

Obtenez la Smart TV Samsung 43AU7105 pour 404,67 euros

Parmi les produits Samsung à prix réduit que nous mettons en avant aujourd’hui, vous pouvez trouver une télévision connectée de 43 pouces de cette même année qui a déjà baissé de prix. Il s’agit du modèle Samsung 43AU7105, qui fait partie de la gamme Crystal UHD de la marque sud-coréenne.

Cette Smart TV dispose d’un panneau de 43 pouces – le plus petit de sa catégorie puisqu’il propose des tailles allant jusqu’à 75 pouces, en vente pour seulement 404 euros.

Il prend en charge la vidéo dans 4K UHD et HDR10 +. Le processeur Crystal UHD est capable d’améliorer chaque image et même de transformer des vidéos dans des résolutions inférieures à 4K autant que possible.

Il a la plate-forme Tizen avec toutes les applications de streaming vous devrez peut-être, ainsi que la compatibilité avec Alexa pour trouver du contenu avec votre voix et l’activer ou le désactiver.

Barre de son Samsung HW-T420 pour 124 euros

Obtenez la barre de son Samsung HW-T420 pour 124 euros

Vous recherchez une meilleure expérience avec votre Smart TV? Ensuite, achetez-vous une barre de son et vous verrez ce qu’il vous manquait pour améliorer toute votre expérience multimédia avec votre téléviseur.

Cette barre de son Samsung HW-T4120 Il s’agit d’un système 2.1: 2 haut-parleurs dans la barre de son d’une puissance totale de 150 W et un subwoofer de 6,5 pouces pour vous offrir des basses profondes.

La barre de son dispose d’un système qui analyse les sources sonores pour améliorer la qualité audio, ainsi que d’un mode spécifique pour les jeux et les connexions HDMI, optiques et Bluetooth pour se connecter de votre Smart TV à d’autres appareils tels que des mobiles ou des tablettes.

Son prix officiel est de 149 euros, mais sur Amazon, vous pouvez l’obtenir à partir de 124 euros.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.