10 produits Xiaomi en vente pour Prime Day à un prix avantageux | La technologie

Xiaomi s’est inscrit aux offres Prime Day, et c’est ce qu’il a fait : des dizaines de ses produits sont inclus dans les ventes, dans de nombreux cas à des prix minimaux historiques à ce jour.

Amazon Prime Day 2021 est déjà en cours et sur roues, avec des milliers d’offres sur toutes sortes de produits, mais avec une attention particulière à tout ce qui a trait à la technologie, en particulier des marques clés comme Apple, Samsung, Huawei ou Xiaomi, qui ont sauté dans le train avec des rabais assez agressifs.

Ce dernier, l’un des plus importants de ces dernières années, l’a également fait avec plusieurs appareils de haut niveau, récemment présentés en Espagne et qui chutent soudainement à leur prix historique le plus bas. Bien sûr, il existe de nombreuses et très bonnes offres de Xiaomi le Prime Day.

Pour vous faciliter la tâche, nous avons sélectionné quelques-unes des plus intéressantes, soit parce qu’elles concernent les produits phares de la marque, soit parce que la remise est particulièrement élevée.

Voilà le 10 meilleures affaires Xiaomi sur Amazon Prime Day.

Xiaomi Redmi Note 9 pour 99 €

Avec 3 Go de RAM et Mediatek Helio G85 comme processeur, ce mobile Xiaomi a presque tout pour réussir, y compris une charge rapide de la batterie à 18W de puissance.

Même si cela fait plus d’un an qu’il a été présenté, le Redmi Note 9 reste une très bonne option si vous cherchez un mobile Android pas cher.

Il dispose d’un écran Full HD+ et de 64 Go de stockage, ainsi que d’un processeur d’une capacité plus que suffisante pour faire fonctionner le mobile en douceur au quotidien, et ce pour seulement 99 euros.

C’est un prix de rupture, sans aucun doute, car s’il existe d’autres terminaux plus récents, celui-ci reste compétitif.

Xiaomi Mi True Wireless 2 Basic pour 22,99 €

Ces écouteurs sans fil sont dotés du Bluetooth 5.0 et d’un étui de chargement inclus. Son autonomie est d’environ cinq heures à chaque nouvelle recharge.

Dans ce cas, nous parlons de l’un des écouteurs les plus vendus du moment, peut-être pas autant que les Redmi Airdots mais certainement parmi les plus demandés.

Ce sont les Mi True Wireless 2 Basic et ne coûtent que 23,30 euros, des écouteurs de type True Wireless, sans câbles et avec de très bonnes performances pour le prix qu’ils ont, en plus d’une finition blanche assez similaire à celle des AirPods d’Apple.

Ils font le grand saut vers le Bluetooth 5.0 et peuvent aussi atteindre 20 heures d’autonomie en ajoutant les différentes charges dans leur boitier.

POCO F3 5G 256 Go pour 329 €

Ce nouveau mobile POCO a presque tout à balayer, à commencer par la 5G, mais aussi avec l’énorme puissance de son Snapdragon 870.

C’est sans aucun doute l’un des meilleurs mobiles de 2021, l’un des plus puissants et aussi l’un de ceux avec le meilleur rapport qualité-prix.

Il dispose de la 5G, en plus du WiFi 6 et offre des performances vraiment spectaculaires, surtout maintenant que vous pouvez l’acheter pour seulement 319 euros sur Amazon.

Si vous avez des questions sur ses performances, nous vous encourageons à lire notre analyse du POCO F3 5G.

Moniteur Xiaomi 1C pour 99 €

Moniteur Xiaomi low cost avec un excellent rapport qualité/prix. Il possède un écran IPS de 23,8 pouces avec une résolution FHD, un taux de rafraîchissement de 60 Hz et un temps de réponse de 6 ms. Il possède des ports HDMI et VGA.

Nous savons tous qu’avec l’arrivée de la pandémie et l’expansion du télétravail, de nombreuses personnes ont dû s’adapter rapidement au travail à domicile avec de nouveaux équipements, même si d’autres ont préféré prolonger la vie de ceux qu’elles possédaient déjà.

Si le moment est venu pour votre moniteur, l’une des meilleures offres de Xiaomi sur le Prime Day d’Amazon concerne son moniteur 1C de 23,8 pouces, qui descend à 99 euros.

Il a une résolution Full HD et tire le meilleur parti des cadres, une configuration simple et efficace.

Xiaomi Mi 11 pour 649 €

Le nouveau produit phare de Xiaomi est livré avec Snapdragon 888, une connexion 5G et une charge rapide de 55 W, en plus d’autres fonctionnalités qui en font un haut de gamme de premier ordre.

C’est l’authentique produit phare de Xiaomi, donc, oui ou oui, c’est l’une de leurs meilleures affaires en ce jour où Amazon le vend 105 euros moins cher que d’habitude, séjour à 644 euros.

C’est une remise modeste en termes absolus, mais elle arrive quelques mois seulement après sa présentation, également dans un mobile qui a tout pour résister à l’iPhone ou aux meilleurs terminaux Samsung.

Nous avons eu l’occasion de le soumettre à l’analyse et ici vous pouvez voir les résultats.

Lumière d’aspirateur à main Xiaomi Mi pour 99 €

Cet aspirateur entièrement sans fil a une puissance de 17 000 Pa, en plus d’une bonne autonomie pouvant aller jusqu’à 45 minutes. Il peut être réglé en deux modes de puissance.

Bien que les aspirateurs robots aient trouvé leur place dans pratiquement tous les foyers, ils n’atteignent pas tous les coins, il est donc toujours intéressant d’avoir un aspirateur à main à vie, de préférence un aspirateur sans fil.

Xiaomi en vend plusieurs, bien que sur ce Prime Day le modèle Light soit bien moins cher, qui descend à 99 euros sur Amazon, un prix qui n’est pas mal du tout.

Avec une autonomie assez large et une facilité d’utilisation et de démontage, c’est une bonne option pour la maison.

PETIT M3 5G pour 150€

Le smartphone 5G le moins cher de POCO avec un écran de 6,5 pouces, un appareil photo de 48 MP, jusqu’à 6 Go de RAM et jusqu’à 128 Go de stockage.

Il n’y a aucun doute : l’une des meilleures offres de Xiaomi sur Prime Day est celle-ci, et c’est un mobile 5G extraordinairement bon marché, pour seulement 145 euros.

Il s’agit du POCO M3 avec 5G, un appareil qui en plus du meilleur débit de connexion internet offre une assez bonne fluidité à tout moment et un écran Full HD, entre autres.

Pour l’avoir même avec NFC pour les paiements mobiles, vous pouvez donc vraiment avoir peu de problèmes.

Xiaomi Smart TV P4 50 ” pour 399 €

Modèle 50 pouces de la nouvelle génération de Xiaomi Smart TV, compatible 4K, HDR10+ et avec la dernière version d’Android TV et Chromecast.

Une autre remise de 100 euros, en l’occurrence sur l’un des nouveaux téléviseurs Xiaomi, le P1 qui a été présenté il y a quelques semaines et que vous pouvez désormais prendre pour 499 euros.

Avec une taille de 50 pouces, surpasse pratiquement toute la concurrence en termes de prix. De plus, il dispose d’Android TV 10.0, un système d’exploitation extrêmement polyvalent et de Google Play.

C’est l’évolution des modèles précédents, avec une meilleure dalle, un meilleur calibrage et un meilleur son.

Xiaomi Redmi Note 10 128 Go pour 189 €

Ce mobile dispose d’un écran AMOLED, du NFC pour les paiements mobiles et d’un processeur Snapdragon 678 capable de déplacer toutes les applications Android.

Les Redmi Note sont les téléphones mobiles les plus vendus en Espagne depuis plusieurs années, évidemment parce que leur prix est très bas, mais aussi parce qu’ils offrent plus que suffisamment de fonctionnalités pour les utilisateurs à la recherche d’un mobile conforme et rien d’autre.

Dans ce cas, le Xiaomi Redmi Note 10 dispose de 4 Go de RAM et, au moins dans le modèle en vente sur Amazon, de 128 Go de capacité. Son prix est de 199 euros, il est donc tout à fait abordable.

Il dispose également d’un écran Full HD+ et d’un ensemble de trois caméras arrière de haute qualité.

