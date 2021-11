10 produits Xiaomi que vous ne connaissez peut-être pas et qui sont très bon marché | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Xiaomi a de nombreux produits à vendre et vous les connaissez peut-être. Ils sont utiles et très bon marché.

Le nombre de produits que Xiaomi a en vente dans certains pays comme la Chine est si grand qu’il serait impossible de les résumer ici. Seule une petite poignée d’entre eux arrivent en Espagne, bien qu’il y en ait de plus en plus.

Tous les appareils fabriqués par Xiaomi ne sont pas des téléphones portables ou des produits très chers, en fait ils ont de nombreux produits qui sont très bon marché et accessibles à tous les budgets ça peut sûrement t’être utile.

Ce sont quelques-uns des produits que Xiaomi a à vendre en Espagne ou qu’ils peuvent vous livrer en Espagne, qui ne sont pas très connus mais vous en voudrez sûrement plus d’un. De plus, leurs prix sont très serrés et vous n’aurez pas à dépenser beaucoup.

Veilleuse Xiaomi Mi activée par le mouvement 2

Veilleuse Xiaomi Mi Motion-Activated 2 sur Amazon

Veilleuse Xiaomi Mi activée par le mouvement 2 C’est une petite lampe LED que vous pouvez mettre sur pratiquement n’importe quelle surface et n’importe quel endroit. Il fonctionne sur batterie et dispose d’un capteur de mouvement qui s’active uniquement en cas de faible luminosité.

C’est une lumière parfaite à mettre dans la salle de bain et ne pas avoir à allumer la lumière principale la nuit, ou dans un couloir ou des escaliers pour éviter de trébucher. Vous pouvez l’acheter sur Amazon pour 21 euros.

Ampoule intelligente LED Xiaomi Mi

Ampoule LED Xiaomi Mi Smart sur Amazon

Si les ampoules connectées sont votre truc, l’une des moins chères que vous pouvez obtenir en ce moment est celle de Xiaomi.

Xiaomi Mi Smart LED Bulb est une ampoule E27 blanc chaud qui dispose d’une connexion WiFi pour la contrôler depuis votre application ou la relier à l’assistant Google, Alexa ou Siri.

Le meilleur, c’est le prix, il ne coûte que 6,40 euros sur Amazon.

Écouteurs sans fil Xiaomi Mi True 2 de base

Écouteurs sans fil Xiaomi Mi True 2 Basic sur AliExpress Plaza

Écouteurs sans fil Xiaomi Mi True 2 de base Ce sont des écouteurs totalement sans fil bon marché et parfaits comme les premiers écouteurs de ce type.

Ils ont une autonomie allant jusqu’à 20 heures avec son boîtier de charge, indépendamment ils ont environ 4 heures d’autonomie. De plus, les appels seront mieux entendus grâce à la suppression des bruits ambiants dans votre microphone. L’appairage est rapide et ils ont des commandes de lecture tactiles.

Sur AliExpress Plaza, vous pouvez les trouver pour 23 euros avec la livraison gratuite depuis l’Espagne.

Horloge intelligente Xiaomi Mi

Horloge intelligente Xiaomi Mi sur AliExpress Plaza

Mon horloge intelligente unifie deux produits en un : une horloge de chevet avec un assistant virtuel comme celui de Google.

Cette petite horloge avec un écran de 5 pouces en couleur affiche des informations sur l’heure, l’heure et la date et même des notifications de vos alarmes. Vous pouvez demander à l’assistant Google tout ce qui vous montrera des réponses sur son écran, même des vidéos avec la fonction Chromecast.

Il peut être acheté pour 42 euros sur AliExpress Plaza. Vous pouvez vérifier son fonctionnement dans notre analyse.

Bande d’alimentation Xiaomi Mi

Bande d’alimentation Xiaomi Mi sur Amazon

Aussi simple qu’utile. Cette bande Bande d’alimentation Xiaomi Mi Il est vendu en Espagne depuis longtemps et il est parfait pour connecter tous vos produits.

Il dispose de 3 prises de terre et de 3 ports USB pour que vous puissiez oublier le chargeur de mobile ou de tablette. Il est disponible sur Amazon pour 29 euros.

Moniteur de température et d’humidité Xiaomi Mi 2

Moniteur de température et d’humidité Xiaomi Mi 2 sur Amazon

Petit, facile à intégrer entre vos meubles et très utile pour votre maison. C’est comme ca Moniteur de température et d’humidité Xiaomi Mi 2, un capteur avec écran LCD qui intègre un thermomètre et un hygromètre en un seul produit.

Il peut être intégré entre les produits connectés Xiaomi mais vous aurez besoin du pont de connexion Bluetooth Xiaomi. Il coûte moins de 9 euros sur Amazon.

Haut-parleur intelligent Xiaomi Mi

Haut-parleur intelligent Xiaomi Mi sur AliExpress Plaza

Mon haut-parleur intelligent Il s’agit d’un haut-parleur intelligent dans un petit corps en métal qui combine une bonne qualité sonore avec l’assistant Google dans un seul produit.

Vous n’avez pas besoin d’acheter un haut-parleur Google pour avoir l’Assistant Google chez vous. Avec ce Xiaomi Mi Smart Speaker, d’une puissance de 12 W, vous avez de quoi mettre de la musique, des actualités ou l’assistant pour répondre aux questions.

Il coûte moins de 48 euros sur AliExpress Plaza, la livraison est gratuite et la livraison rapide.

Trépied Xiaomi Mi Selfie Stick

Trépied Xiaomi Mi Selfie Stick sur Amazon

Les bâtons à selfie sont-ils toujours à la mode ? Étonnamment oui. Beaucoup de gens continuent de les acheter car c’est un moyen simple d’emporter le mobile pour prendre des photos de groupe.

Xiaomi a ce trépied télescopique Mon trépied Selfie Stick, qui comprend également une petite télécommande Bluetooth pour prendre des photos.

Il ne vous coûtera que 22,79 euros sur Amazon.

Chargeur rapide Xiaomi Mi 65 W avec GaN

Chargeur rapide Xiaomi Mi 65 W avec GAN Tech sur Amazon

Tout le monde a besoin d’un chargeur pour son mobile ou sa tablette, mais tous ne sont pas égaux. Si votre priorité est que votre mobile se charge le plus rapidement possible, vous aurez besoin de ce chargeur Chargeur rapide Xiaomi Mi 65 W.

Non seulement il a une puissance de 65W qui serait compatible avec certains ordinateurs portables, mais il utilise également la technologie GaN qui minimise la taille des composants, c’est donc un tout petit chargeur.

Il est compatible avec tout mobile et câble avec connexion USB-C vers USB-C, Lightning ou microUSB. Son prix est de 36,99 euros.

Xiaomi Mi Powerbank 3

Xiaomi Mi Powerbank 3 sur AliExpress

Les batteries portables sont les meilleurs produits que vous puissiez avoir lorsque votre mobile est à court d’énergie et que vous n’avez pas de prise à proximité. Faites-nous confiance, vous le manquerez quand vous en aurez besoin.

Cette batterie externe Xiaomi Mi Powerbank 3 a une capacité de 10 000 mAh et il est parfait pour recharger votre mobile deux ou trois fois. Il est également très bon marché, il ne coûte que 20 euros sur AliExpress Plaza avec la livraison depuis l’Espagne.

Vous pouvez aussi l’acheter chez PcComponentes pour 22 euros

