10 propositions pour célébrer le Gamer’s Day

29/08/2021 à 00h01 CEST

affiliés amazon

Depuis plus d’une décennie, le 29 août, est célébrée la Journée du joueur ou Journée mondiale du jeu vidéo. Concrètement, depuis 2008, après une initiative qui est partie des magazines spécialisés du secteur.

En fait, les jeux vidéo ont cessé d’être un monde exclusif à quelques-uns pour devenir progressivement un passe-temps de plus chez une grande partie de la population, en particulier les plus jeunes. Pour cette raison, nous apportons dans cet article une série de propositions pour ceux qui aiment seuls ou en compagnie de ces moments qu’ils passent sur leur PC ou leur console à jouer à leurs titres préférés.

dans cette Journée mondiale du jeu vidéo Vous pouvez revendiquer ce que les jeux vidéo signifient pour vous, qui sont plus qu’un loisir, un mode de vie. Découvrez combien de personnes ont le même passe-temps ce jour-là pour célébrer!

Les plus grandes marques de jeux vidéo

Les joueurs peuvent être friands de divers jeux video, bien que la plupart aient tendance à avoir une prédilection particulière, comme :

PlayStation (en ce moment les joueurs sont plus concentrés sur le Play 4 et le nouveau Play 5) Nintendo, le Switch étant l’une des consoles les plus vendues au monde Xbox, une concurrence claire aux autres PC, beaucoup de joueurs qu’ils préfèrent faire sur leurs propres ordinateurs.

Pourquoi jouer aux jeux vidéo ?

Parce que c’est amusant, vous pouvez passer d’agréables moments avec eux et vous déconnecter, car il y a beaucoup de choix, vous pouvez donc trouver ceux qui vous conviennent le mieux, car vous pouvez apprendre beaucoup de votre vie jeu, car ils ont tous une partie didactique. Parce que vous pouvez vous connecter et jouer avec d’autres personnes qui aiment les jeux vidéo. Parce que vous pouvez montrer aux autres comment vous jouez, et même monétiser la façon dont vous vous divertissez sur Twitch, YouTube et d’autres plateformes. Parce que vous peut aller à des événements spécifiques et rencontrer d’autres personnes ayant les mêmes passe-temps.

Table de jeu Dripex

Jeux de table Dripex est le table de jeux dans lequel vous pouvez profiter d’un grand nombre d’heures de plaisir, car il a une grande surface. Ce bureau offre suffisamment d’espace pour les moniteurs, claviers, haut-parleurs et autres appareils de jeu. Ont pieds en métal robustes avec une capacité de 80 kilos de poids.

Comprend un porte-gobelet, un support de contrôleur, un crochet pour casque et un tapis de souris. Vous pouvez trouver deux prises de courant sur le bureau pour mieux gérer les câbles et profitez pleinement du jeu. Tout est très ergonomique et de bonne qualité, la table parfaite pour les Journée des joueurs.

ACHETER (79,99 €)

Clavier de jeu Mars

Mars Gaming MCP118 est un pack d’éclairage RVB Il dispose d’un clavier de jeu attrayant avec son tapis de souris et sa souris assortis. Tous peuvent être connectés via USB pour une meilleure connexion, ce qui est parfait pour équiper votre bureau avec tout ce dont vous avez besoin.

Les Clavier arc-en-ciel RVB Il dispose de 3 modes d’éclairage, de touches optimisées en hauteur pour les jeux et d’un excellent contrôle de l’intensité. La souris de jeu éclairée RGB Flow offre jusqu’à 4000 DPI avec un changement de vitesse à la volée.

La tapis Il est parfaitement conçu avec une matrice en tissu avancée et une base en caoutchouc naturel adaptée aux souris optiques et laser.

ACHETER (25,25 €)

Jouez et regardez Super Mario Bros.

Vous pourrez profiter de l’histoire de la jeux video avec Jeu et montre, la première console portable Nintendo que vous pouvez déjà avoir entre les mains. Celui-ci a été lancé au Japon en 1980. Ce nouveau modèle que vous allez adorer se compose d’une console Jeu et montre d’or avec le jeu d’origine Super Mario Bros., une montre numérique attrayante et plus encore.

Avec lui, vous pouvez escalader des goombas, sauter par-dessus des gouffres profonds et bien plus encore, comme au bon vieux temps. Si vous ne la connaissez pas, il est temps pour vous de profiter du meilleur d’avant. Jouez seul ou avec une autre personne, pour voir qui le fait mieux. Les niveaux perdus est également inclus.

ACHETER (42,46 €)

PSVR

Sony – Playstation VR est l’accessoire parfait pour devenir le protagoniste des jeux et profiter d’une autre façon de jouer en entrant dans des mondes nouveaux et passionnés.

Il dispose d’un écran OLED de 5,7 “dans lequel des environnements 3D hyper-réalistes prennent vie à travers votre écran, avec une vision à 360 degrés et 120 images par seconde, avec un son 3D de pointe.

Vous aurez un microphone intégré et vous pourrez partager vos expériences sur les réseaux sociaux. Avec ses doubles lentilles et ses capteurs de profondeur 3D, vous pouvez vous concentrer pleinement sur le Journée mondiale du jeu vidéo.

ACHETER (321,37 €)

L’importance d’une chaise confortable

La première chose sur laquelle nous devons être clairs si nous voulons passer de longues périodes de temps à jouer, c’est que nous ne pouvons pas le faire assis sur n’importe quel type de chaise, car notre dos ne le permet pas.

Par conséquent, nous devons faire attention aux caractéristiques telles que celles offertes par ce modèle Kirogi en cuir de fibre de carbone haute densité, qui possède des repose-pieds, est ergonomique, s’incline pour adopter la position qui nous convient le mieux, ainsi qu’un renfort dans les plus difficiles. (coussin de tête et soutien lombaire que nous apprécierons certainement). Tout cela à un prix assez abordable.

ACHETER (189,99 €)

Quelle est l’importance du moniteur …

Un autre des éléments fondamentaux pour la plupart des joueurs est l’écran. Car oui, l’expérience peut être très différente selon le moniteur que nous avons. Ainsi, et compte tenu des difficultés financières à venir, nous avons sélectionné ce modèle AOC, qui présente des caractéristiques très attractives à un prix vraiment raisonnable.

Ce moniteur Full HD, qui manque d’un cadre pour profiter pleinement des dimensions, offre une résolution de 1920×1080, avec un temps de réponse de 1ms. De plus, il intègre la technologie AMD FlickerFree, réduisant les niveaux de lumière vacillante, atténuant ainsi la fatigue oculaire et la fatigue.

ACHETER (289,00 €)

Un PC gamer pour tous les budgets

Pour ceux qui débutent dans ce monde passionnant des jeux vidéo, nous proposons ce pack de jeu avec lequel vous pouvez jouer à vos premiers jeux comme un vrai joueur sans faire une dépense exorbitante et avec tout ce dont vous avez besoin.

Ainsi, le package comprend un moniteur, un clavier, une souris et une tour Asus de 24 pouces, livrés avec un processeur AMD Ryzen 5 3600, 16 Go de RAM, une capacité de disque dur de 240 Go, ainsi qu’une carte graphique Nvidia GeForce GTX 1660 6 Go. , parmi autres bénéfices.

Il est vrai que ce n’est pas l’appareil le plus puissant du marché, mais son rapport qualité prix est très difficile à battre. Bref, une option recommandée par tous ceux qui l’ont essayé.

ACHETER (1 249,00 €)

FIFA 22

Pour les amateurs de jeux de football, nous apportons le pré-achat de la nouvelle édition de FIFA, EA Sports, qui sortira en octobre. Ainsi, et pour moins de 60 euros, vous pouvez vous procurer le jeu pour en profiter le jour même où il voit le jour, sans perdre une seconde. Le jour choisi était le 9 octobre.

Ainsi, disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, vous le recevrez le jour même du lancement chez vous ou vous pourrez le télécharger si votre option est celle de l’ordinateur. A cette occasion, selon l’entreprise, à la fois dans les rues et dans les stades, FIFA 21 propose plus de façons de jouer que jamais, notamment l’UEFA Champions League et la CONMEBOL Libertadores.

ACHETER (64,99 €)

NBA 2K22

Si nous parlons de FIFA 22, il est presque inévitable de le faire également avec NBA 2K21, qui est également en prévente pour les différentes plateformes, que ce soit PlayStation, Xbox ou Nintendo Switch.

Ainsi, ceux qui recevront cette nouvelle édition, la recevront le 10 septembre, jour choisi pour son lancement,

ACHETER (65,99 €)

Pour ceux qui préfèrent jouer avec une manette

Pour beaucoup, il n’y a rien de tel que de jouer avec une manette. Par conséquent, si nous jouons à un jeu sur un ordinateur et que le clavier et la souris ne suffisent pas, nous pouvons choisir d’obtenir un contrôleur compatible avec notre PC, sans avoir à dépenser beaucoup d’argent.

Ce modèle EasySMX sans fil d’une portée allant jusqu’à 10 mètres est compatible avec Windows (de XP à Windows 10) et même Android (via OTG). De plus, son design ergonomique nous permettra de jouer en tout confort et la double vibration apportera de l’authenticité à l’expérience. Une bonne option, pour moins de 25 euros, pour jouer de la manière la plus confortable sur son ordinateur.

ACHETER (€ 29,99)

■ Ces offres ont été sélectionnées par une équipe Sport de manière indépendante en fonction de leurs critères et de leur expérience. Sport gagne une commission sur les ventes des liens sur cette page. Tous les prix d’achat inclus dans cet article sont à jour au 29 août 2021.