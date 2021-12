10 questions avec réponses sur la troisième dose du vaccin : est-ce urgent, nécessaire, absurde, dangereux… ?

La troisième dose de vaccins contre le coronavirus est le principal sujet d’inquiétudes, de conversations et même d’accusations de millions de personnes.

Et avec l’activité que les anti-vaccins semblent maintenant conquise dans notre pays, nous avons commencé à entendre tellement de choses que les gens les mieux intentionnés sont remplis de doutes, de suspicions et de méfiance.

Nous n’avions pas connu ici cet environnement qui a tant envahi d’autres pays européens et qui a laissé tant de millions de personnes dans les pays voisins sans vaccins.

Cela peut vous intéresser : Ómicron menace une tempête parfaite pour après Noël. Pouvons-nous l’éviter ?

La troisième dose du vaccin Covid est-elle un besoin urgent ?

Mais maintenant c’est notre tour. Et des personnages comme Robert Malone semblent devenir des protagonistes et occupent de nombreux messages qui circulent sur les réseaux, les e-mails, WhatsApp, Telegram…

Donc, pour réduire autant que possible les doutes, dans Looking for Answers, nous avons essayé exactement cela : chercher des réponses. Et nous avons transféré à l’un de nos spécialistes les plus courants les questions les plus répétées de nos lecteurs.

Ils ne sont pas les seuls. Et nous essaierons de continuer à résoudre les questions qui soulèvent le plus de doutes dans la société, ou ce que vous nous envoyez à notre adresse e-mail redacción@buscandorespuestas.com.

Nous avons le privilège qu’Eduardo Costas soit un scientifique de renommée internationale, professeur, chercheur et académicien correspondant de l’Académie royale de pharmacie.

Une bonne source pour obtenir des réponses fiables et nous donner la tranquillité d’esprit.

Alors on y va. Et à tout moment, nous ajouterons plus de questions et plus de réponses.

Cela peut vous intéresser: L’histoire enchevêtrée des vaccins à ARNm et ce que le « célèbre » Robert Malone a vraiment fait

1. Si la première et la deuxième dose sont inutiles, pourquoi dois-je prendre une troisième dose ?

Le système immunitaire a de la mémoire. Mais aussi oublier. Ainsi, un vaccin produit la protection maximale quelques semaines après son administration. Puis son effet diminue peu à peu. Et revacciner augmente considérablement l’effet du vaccin.

Une bonne comparaison est l’apprentissage académique.

Le premier vaccin est comme les études primaires. Le second serait le lycée. Le troisième est comme un diplôme universitaire. A chaque cycle, on en apprend de plus en plus. A chaque revaccination, on est mieux protégé.

Les première et deuxième doses sont toujours très utiles. Mais chaque fois qu’il est revacciné, l’effet protecteur est plus grand.

Avec la troisième dose, nous serons immunisés plus longtemps et les symptômes du Covid-19 seront moindres.

A tel point qu’une bonne partie des personnes vaccinées avec la troisième dose seront infectées par la maladie et ne s’en rendront même pas compte.

Aussi, il y a un autre problème. Le coronavirus mute. Il change beaucoup, réussissant à échapper à l’effet des vaccins. Et cela nous oblige à mettre à jour les vaccins pour les adapter aux nouvelles variantes.

2. Est-il vrai que la troisième dose peut endommager mon système immunitaire ? Combien?

La troisième dose ne nuira pas du tout à votre système immunitaire.

Le système immunitaire est responsable de la destruction des protéines et autres molécules qui ne sont pas spécifiques à notre organisme.

Lorsque nous sommes infectés par le SRAS-CoV-2, notre système immunitaire le reconnaît comme étranger et fabrique des anticorps pour le détruire. Il développe également des mécanismes d’immunité cellulaire (cellules spécialisées dans la destruction du coronavirus). Mais il faut du temps pour y parvenir et en attendant, le virus peut nous tuer ou nous faire souffrir d’une maladie grave.

Le vaccin, en nous injectant des parties du SRAS-CoV-2, apprend à notre système immunitaire à détruire le coronavirus avant d’être infecté.

La troisième dose entraînera et enseignera le système immunitaire, elle ne le détruira pas mais bien au contraire.

3. Si la maladie causée par Ómicron n’est pas grave, pourquoi prendre le risque avec le vaccin ?

Il existe des preuves que la maladie causée par Omicron est un peu moins grave que celle causée par d’autres variantes. Mais il est toujours capable de tuer de nombreux infectés ou de les envoyer aux soins intensifs. C’est encore un risque redoutable.

Pour le comprendre facilement, nous allons mettre quelques exemples.

– Selon les statistiques, le risque de mourir ou de se retrouver à l’hôpital à cause de l’micron est significativement plus élevé que celui encouru par un soldat pendant la plupart des jours passés en guerre.

– Au contraire, le risque de subir les effets indésirables de la troisième dose du vaccin est moindre que celui de tomber dans un pot de fleurs sur la tête depuis un balcon ou une fenêtre en marchant dans la rue.

Préférons-nous prendre le risque de marcher sur le trottoir ou d’aller à la guerre ?

4. Allez-vous prendre la troisième dose ? Parce que?

Nous l’avons déjà mis.

Pour deux raisons :

Le premier à être mieux protégé. Nous enseignons à l’Université, nous interagissons avec de nombreuses personnes dans des laboratoires qui ne sont pas toujours bien ventilés en raison des besoins des appareils qui s’y trouvent et nous courons plus de risques que ceux encourus dans de nombreuses autres activités. ne sont pas vaccinés sont les usines biologiques dans lesquelles de nouvelles variantes du coronavirus comme l’Ómicron apparaissent pour la première fois.

En outre, lorsque les non vaccinés sont infectés, ils développent des charges virales beaucoup plus élevées que les vaccinés, pouvant ainsi infecter plus de personnes en moins de temps et avec des doses infectieuses beaucoup plus élevées.

Par solidarité et respect de la race humaine, nous devons tous nous faire vacciner le plus tôt possible. Toute bonne personne le ferait.

5. Qui doit se faire vacciner maintenant ?

Si nous le pouvions, et si nous avions cette capacité, absolument tous les êtres humains de la planète, y compris les jeunes enfants, devraient être vaccinés aujourd’hui.

Comme nous ne l’avons pas, nous n’avons pas d’autre choix que de prioriser certains groupes.

6. Les personnes vaccinées avec AstraZeneca sont-elles moins protégées ?

Il semble que l’efficacité d’AstraZeneca avec la variante Omicron soit quelque peu inférieure à celle d’autres vaccins.

Le coronavirus évolue rapidement et les nouvelles variantes échappent plus facilement aux vaccins. AstraZeneca a été conçu contre la première variante de Wuhan et a été très efficace contre elle.

Mais si le virus évolue vers des variantes d’évasion, nous devrons mettre à jour nos vaccins. Nous savions déjà que cela pouvait nous arriver et nous étions toujours prévenus.

7. Pourquoi la troisième dose confère-t-elle une immunité que les deux précédentes n’apportent pas, si elles sont identiques ?

Le système immunitaire apprend. C’est pourquoi la deuxième dose donne plus d’immunité que la première et pour une durée plus longue. Le troisième donne plus d’immunité que le second et même plus longtemps. Un quatrième nous donnerait encore plus d’immunité.

Essayez de mémoriser le contenu d’une feuille de papier. La première fois que vous le lirez, vous apprendrez quelque chose. La deuxième fois, vous apprendrez autre chose. Le troisième en apprendra encore plus. Et le quatrième encore plus.

Un exemple du fonctionnement du système immunitaire ça peut aider :

Le diagnostic des anticorps est utilisé dans de nombreux domaines. Non seulement dans les maladies, mais aussi dans la sécurité alimentaire ou le contrôle de l’environnement ou la sécurité industrielle.

D’où obtenons-nous ces anticorps ?

– Ils surviennent chez les animaux tels que les lapins ou les chèvres. Et comme nous avons besoin de beaucoup d’anticorps, ce que nous faisons, c’est immuniser ces animaux de laboratoire avec au moins 3 expositions, et souvent plus.

– Ce qui est obtenu de cette manière, c’est que sa réponse immunitaire devient si grande qu’il suffit alors d’extraire 1 ml de sang pour avoir autant d’anticorps que même dilués plus de mille fois ils sont efficaces.

8. Combien de temps doit s’être écoulé depuis la deuxième dose pour pouvoir prendre la troisième ?

6 mois après avoir reçu la deuxième dose des vaccins (ou la première de Janssen), chez la plupart des gens, il y a déjà eu une baisse très significative de la concentration d’anticorps.

Malgré cela, le vaccin continue de protéger bien plus que de ne pas être vacciné, mais plus aussi rapidement. C’est donc le bon moment pour se revacciner.

Mais il existe d’autres facteurs qui déterminent la meilleure stratégie de vaccination.

Par exemple, si la variante Omicron n’était pas apparue, une troisième dose ne serait pas si pressée.

Nous ne pouvons pas oublier que nous parions sur le vaccin comme stratégie principale pour lutter contre le Covid-19. Ensuite, il n’y a pas d’autre choix que de vacciner le plus de personnes possible dès que possible et de les revacciner aussi souvent que nécessaire, ce qui ne sera pas beaucoup.

On aurait pu utiliser d’autres moyens de lutter contre le coronavirus, par exemple en suivant une distanciation sociale rigoureuse, en portant toujours des masques FPP2, en passant des tests de diagnostic très fréquents, en s’isolant, etc.

Dans ce contexte, on pourrait arriver à ce que le schéma d’application de la troisième dose soit plus lent.

9. Quel est le problème pour les personnes vaccinées avec AstraZeneca ?

La protection du vaccin AstraZéneca contre le variant Omicron est quelque peu inférieure à celle des autres vaccins et c’est pour cette raison qu’il est décidé de donner la priorité à ceux qui sont dans cette situation.

Nous ne pouvons pas oublier que la lutte contre le SARS-CoV-2 est un processus dynamique et notre réponse dépend avant tout de ce que fait le virus.

Si un mutant d’évasion apparaissait à partir des vaccins actuels, nous serions obligés de vacciner à nouveau tout le monde. Et c’est une plus grande possibilité plus les gens sont infectés.

10. La troisième dose en Espagne est-elle une dose complète de Pfizer, ou seulement la moitié ?Et de Moderna ?

La stratégie appropriée consiste à optimiser les ressources.

Dans une troisième dose, une grande réponse immunitaire peut être obtenue avec une plus petite quantité de vaccin.

C’est pourquoi mettre la moitié de la dose à deux fois le nombre de personnes pourrait devenir plus efficace au niveau de la population.