10 questions-réponses pour affronter le retour à l’école en toute sécurité contre Ómicron

01/10/2022 à 17:45 CET

Après les vacances de Noël, plus de 8 millions d’élèves retournent en classe de manière totalement présentielle à tous les niveaux d’enseignement. Et pour éviter que la rentrée soit compliquée, il faut porter une attention particulière au protocole Covid dans les écoles

Avant ce retour en classe, avec la variante Omicron bat son plein, les ministères de la Santé et de l’Éducation ont appelé les centres et les familles à ne pas relâcher et à appliquer rigoureusement les protocoles anticovid dans les écoles.

Cela peut vous intéresser : Guide des contacts positifs et proches : Combien de jours dois-je mettre en quarantaine ? Et si j’ai des symptômes ?

Bien qu’une partie du dernier trimestre se répète, parmi les parents, il y a encore beaucoup de doutes sur ce qu’il faut faire si le petit est en contact étroit ou comment agir en cas d’épidémie.

Ainsi, pour rassurer les familles, pour que chacun puisse suivre le protocole Covid dans les écoles, et pour que les centres éducatifs continuent d’être des espaces sûrs, il y a dix aspects essentiels qu’il faut prendre en compte.

Que doivent faire les contacts étroits ?

Ils doivent rester chez eux et effectuer quarantaine pour les 7 prochains jours au dernier contact avec un cas confirmé, à l’exception qui ont reçu un calendrier de vaccination complet.

Dans les situations où la personne est exemptée de quarantaine, elle doit éviter tout contact avec des personnes vulnérables, elle doit continuer à utiliser le masque dans ses interactions sociales et elle ne peut pas assister à des événements de masse.

Que faire en cas d’épidémie dans un établissement ?

Les mesures à suivre, établies par le protocole Covid dans les écoles, peuvent aller de la prévention extrême dans le centre éducatif (distanciation physique, utilisation de masques, lavage des mains), à l’indication des isolement des cas ou établir une quarantaine complète en classe.

De cette façon, la Commission de la santé publique s’est engagé à ne pas mettre en quarantaine toute la classe lorsqu’il y a jusqu’à 4 positifs infectés ou moins de 20% des élèves, dans le but de garantir la présence dans les salles de classe.

Ainsi, il est recommandé quarantaine pour tout le groupe dès qu’il y a 5 cas ou plus d’infection active dans une salle de classe ou la participation de 20% ou plus des étudiants de la classe dans une période égale ou inférieure à 7 jours.

Cependant, certaines communautés autonomes avaient déjà décidé des changements en quarantaine avant la lettre sanitaire.

Madrid a établi que, d’une manière générale et dans des cas sporadiques, les quarantaines ne seront pas effectuées et en cas de foyers -qu’elle considère de 3 ou plus-, la Santé publique de la région indiquera les actions à suivre. en général, il ne sera pas nécessaire de mettre en quarantaine des classes entières. Enfin, la Galice a décidé que les étudiants âgés de 12 ans et plus ne se mettaient pas en quarantaine malgré leurs contacts étroits, à condition qu’ils soient asymptomatiques et qu’ils aient le calendrier de vaccination complet.

Et s’il y a un enfant présentant des symptômes dans la classe ?

La présence de symptômes peut être due à de nombreuses maladies, pas seulement au COVID-19.

Jusqu’à ce que le diagnostic soit confirmé ou infirmé, le reste des collègues de la classe, tant qu’ils ne présentent pas de symptômes, ils doivent continue d’aller au centre éducatif d’habitude.

Les personnes qui vivent avec des mineurs qui ont commencé avec des symptômes doivent rester à la maison s’ils ne sont pas vaccinés.

Que faire si des symptômes apparaissent ?

Si un étudiant ou un membre du personnel du centre présente des symptômes compatibles avec le Covid-19 ne devrait pas aller au centre éducatif.

Devrait contacter par téléphone avec le centre de santé, ou avec qui la communauté autonome a désigné, pour évaluer si les symptômes correspondent au Covid-19 et s’ils jugent nécessaire le faire un test.

Jusqu’à ce que les indications des agents de santé soient reçues, la personne qui a commencé les symptômes doit rester à la maison et limitez au maximum les contacts.

S’il y a symptômes de gravité ou essoufflement, vous devez appeler 112.

Que doivent faire les contacts non étroits ?

Qui n’est pas un contact proche continuera à assister au centre éducatif.

L’activité d’enseignement est maintenue pour le reste des élèves.

Comment faire une bonne ventilation en classe ?

Une mauvaise ventilation augmente considérablement la transmission du coronavirus.

Le protocole Covid dans les écoles recommande ventilation croisée naturelleSi possible en permanence, avec ouverture des portes et/ou fenêtres en vis-à-vis ou sur des côtés différents de la pièce, pour favoriser la circulation de l’air.

Les installations du centre seront ventilées fréquemment, au moins pendant 10 à 15 minutes en début et en fin de journée, pendant les récréations et autant que possible entre les cours.

Lorsque la CRP est positive depuis plusieurs semaines, mais qu’il n’y a aucun symptôme, puis-je aller en cours ?

Une PCR positive depuis longtemps il n’est pas nécessaire d’indiquer la capacité de transmission. Cela peut indiquer la présence de virus sans capacité de se propager une fois le temps d’isolement écoulé.

Il ne sera pas nécessaire d’effectuer une PCR pour lever l’isolement.

Dois-je prendre ma température avant d’aller au centre éducatif ?

Est recommandable prendre la température pour détecter la présence de fièvre avant de quitter la maison, en plus de prêter attention à tout autre symptôme compatible avec l’infection.

Les objets ou le matériel peuvent-ils être partagés à l’école ?

Les objets de tout matériel, papiers ou livres peuvent être partagés dans l’environnement scolaire hygiène extrême des mains et éviter de se toucher le nez, les yeux et la bouche.

Lorsqu’il s’agit d’objets qui vont être utilisés par différents groupes, il est conseillé de nettoyer entre l’utilisation d’un groupe et l’autre.

Quand et comment se laver les mains ?

Il est conseillé de se laver les mains après avoir été en contact avec des surfaces qui peuvent être sales ou touchées par d’autres.

Aussi, il est très important de le faire à l’entrée et à la sortie du centre pédagogique, avant et après le patio, au moment de manger et toujours après être allé aux toilettes.

Il doit être fait consciencieusement et de préférence avec eau et savon ou, à défaut, du gel hydroalcoolique.

Nous devons également garder à l’esprit que lorsque les mains ont de la saleté visible à l’œil nu, le gel hydroalcoolique ce n’est pas suffisant et vous devez utiliser de l’eau et du savon.