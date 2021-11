10 qui se sont vendus à des prix époustouflants

Image : PWCC / Kotaku / Mark Wilson (.)

La demande continue de cartes Pokémon rares et précieuses a conduit à une frénésie, car les gens dépensent des centaines de milliers de dollars pour des boîtes non ouvertes et des cartes rares. Des célébrités et des influenceurs populaires se sont également impliqués au cours des deux dernières années, faisant encore exploser la situation. C’est arrivé au point où les magasins sont inondés de collectionneurs, de scalpers et de fans, qui se sont tous réunis pour créer des scènes chaotiques. À la suite de tout cela, certains magasins de détail ont commencé à suspendre complètement la vente de cartes Pokémon. C’est la période sauvage, c’est sûr.

(Cette liste a été initialement publiée le 3 juillet 2021. Elle a été mise à jour avec des cartes plus précieuses.)

Peut-être qu’après avoir vu tout cela, vous vous demandez peut-être ce que les gens espèrent découvrir exactement dans les packs. Ou peut-être aimeriez-vous savoir si ce classeur rempli de cartes dans votre grenier vaut quelque chose ?

Après avoir parlé à une maison de vente aux enchères à grande échelle appelée PWCC Marketplace et fait des recherches indépendantes, j’ai compilé une liste des cartes Pokémon les plus rares et les plus précieuses. Pour cette liste, j’ai décidé de ne pas créer de doublons, car sinon cet article serait composé principalement de différents types de cartes Charizard et d’une seule carte d’entraîneur.

(En outre, un petit clin d’œil à la rare carte Pokémon d’Ishihara qui a récemment été vendue aux enchères pour un montant époustouflant de 240 000 $. Elle présente des illustrations représentant le PDG actuel de la société Pokémon, Tsunekazu Ishihara, et n’a été distribuée que lors de sa 60e fête d’anniversaire en 2017. carte particulièrement rare encore plus précieuse était que le PDG avait en fait signé cette copie, ce qui aide à expliquer comment elle s’est vendue pour autant. carte Pokémon rare à notre avis.)

Être averti: Les chiffres que vous êtes sur le point de voir sont importants. Voici, pour l’instant, le top 10 des cartes Pokémon les plus chères de l’histoire.