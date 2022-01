10 raisons d’être enthousiasmé par la saison 2022 de Formule 1

Avec les nouvelles réglementations et les équipes de pilotes, entre autres, il y a plus de raisons que jamais d’être enthousiasmés par la F1 à l’approche de la campagne 2022.

Voici 10 raisons spécifiques pour lesquelles nous devrions tous attendre avec impatience la prochaine campagne…

L’espoir que la F1 trie sa merde

Si on avait pu changer une chose à ce qui était, dans l’ensemble, une fantastique campagne 2021, cela aurait été la gouvernance de Michael Masi and co qui a créé polémique sur polémique.

Le plus important d’entre eux était, bien sûr, la décision de Masi de supprimer efficacement le livre des règles pour mettre en place une arrivée en tribune lors de la finale de la saison à Abu Dhabi, mais ce n’était en aucun cas le seul appel discutable de l’année. Qu’il s’agisse de limites de piste ou d’incidents de roue à roue, l’Australien et ses collègues ont gravement manqué de clarté et de cohérence tout au long de 2021.

Du côté positif, la manière dont le combat pour le titre a été décidé a mis en lumière de tels problèmes et, étant donné à quel point la réputation du sport a été endommagée à cause de cela, des mesures seront sûrement désormais prises pour garantir que de telles choses ne se reproduisent plus jamais.

La FIA ne peut évidemment pas tout réparer du jour au lendemain, mais elle peut, et sera très probablement, beaucoup plus affirmée à partir du début de 2022 et veillera à ne pas être influencée par des circonstances plus larges ou par la pression des équipes. Ce sont des changements assez simples et faciles à mettre en œuvre, mais qui feraient une énorme différence.

L’action en piste en 2021 était tout simplement sensationnelle, mais trop souvent l’éclat des pilotes a été éclipsé par les actions des officiels. Cela ne peut plus être le cas et, si des leçons ont été tirées, ce ne sera pas le cas.

Nouvelles voitures!

C’est toujours excitant de voir les nouvelles voitures dévoilées et mises à l’épreuve pour la première fois, mais ce sera plus que jamais le cas en 2022 compte tenu de la nouvelle réglementation.

D’une part, ils ne ressembleront à rien de ce que le sport a vu auparavant, ce qui signifie qu’il y aura bien plus qu’une nouvelle livrée pour se motiver lorsque les équipes sortiront leurs créations.

Plus important encore, ils nous donneront, espérons-le, de bien meilleures courses de roue à roue à regarder sur la piste, cela ayant été un objectif principal lorsque la nouvelle réglementation a été décidée.

Il ne fait aucun doute que les challengers de 2022 auront fière allure, et il y a de fortes chances que ce ne soit pas la seule raison pour laquelle nous devrons les aimer.

Le prochain chapitre d’une très grande rivalité

La bataille titanesque qui a vu Max Verstappen et Red Bull affronter Lewis Hamilton et Mercedes en 2021 a créé l’une des plus grandes rivalités de la F1 moderne, et elle pourrait encore devenir l’une des plus grandes de tous les temps.

Que cela reste aussi intense en 2022 dépend bien sûr en grande partie de la force des deux équipes, mais voir laquelle d’entre elles a le mieux géré le nouveau règlement sera fascinant en soi.

S’ils ont des machines similaires, Verstappen et Hamilton seront certainement aussi ridiculement bons qu’ils l’étaient cette année, tandis que les choses entre eux pourraient bien devenir plus féroces que jamais compte tenu de l’histoire qu’ils ont maintenant, tout comme la guerre des mots entre Christian Horner et Toto Wolff.

L’espoir est qu’un certain nombre d’équipes et de pilotes pourront s’affronter régulièrement en tête du peloton l’année prochaine, mais tant que ceux qui l’ont fait en 2021 seront à nouveau là-haut, ce sera tout de même un combat.

Le couple Hamilton/Russell

Ça te va, George 👀 #F1 pic.twitter.com/yew8Nq6U6L – PlanetF1 (@Planet_F1) 14 décembre 2021

Et ce sera d’autant plus intéressant que Hamilton aura un nouveau coéquipier sous la forme de George Russell. La façon dont les deux pilotes et leur équipe gèrent les choses sera tout simplement fascinante.

Si Russell fonctionne aussi bien que beaucoup l’attendent, Hamilton sera confronté à un défi de la part d’un coéquipier – et Wolff et co auront une véritable bataille au sein de l’équipe pour la première fois depuis 2016, lorsque les choses sont devenues * un peu* hors de contrôle entre le septuple ancien champion du monde et Nico Rosberg.

À l’époque, Wolff avait juré qu’il ne permettrait plus jamais qu’une telle chose se reproduise, mais si Russell a le rythme pour défier son compatriote et n’est pas disposé à jouer les seconds rôles, les mains de l’Autrichien seront liées.

La comparaison des deux Britanniques nous en dira beaucoup sur leur qualité à l’intérieur de la voiture, et s’ils se retrouvent dans une bataille serrée, il sera en effet très intéressant de voir ce qui se passe en dehors de la piste. L’amener sur.

Ferrari de retour à l’avant

Juste en pensant à quel point ce serait formidable si Ferrari construisait une voiture de haut niveau l’année prochaine et nous pouvions voir ces trois paires s’affronter… Quelle gamme diriez-vous est la plus forte? #f1 pic.twitter.com/Sa9kbbbgQ0 – PlanetF1 (@Planet_F1) 22 décembre 2021

S’il y a une équipe qui se bat pour des victoires et des titres l’année prochaine autre que Red Bull et Mercedes, c’est, tout bien considéré, très probablement Ferrari, ce qui est une pensée passionnante en effet.

En regardant les énormes progrès qu’ils ont accomplis en 2021, la force de l’unité de puissance qu’ils ont introduite vers la fin, les vastes ressources dont ils disposent et le fait qu’ils ont travaillé sur leur challenger 2022 plus et plus longtemps que les premiers, les chances semblent élevées qu’ils seront plus que les meilleurs du reste la saison prochaine.

L’idée du Cheval Cabré de retour à l’avant est alléchante en soi, mais plus encore en raison de leur alignement de pilotes composé de Charles Leclerc et Carlos Sainz. Les deux ont été excellents en 2021, et les voir se battre pour des victoires avec Verstappen et Hamilton ainsi qu’entre eux est quelque chose que nous aimerions absolument voir.

Ils ont les ressources. Ils ont les chauffeurs. Ils ont juste besoin de la machinerie. Et il y a beaucoup de signes suggérant qu’ils produiront les marchandises dans ce département.

La réalisation d’El Plan

La dernière fois que Ferrari a vraiment failli remporter le titre, c’était en 2012 avec l’aimable autorisation de Fernando Alonso et 10 ans plus tard, l’Espagnol peut enfin reprendre sa quête pour devenir un triple champion du monde.

En regardant comment il s’est comporté au cours de sa première année, il ne fait aucun doute qu’il est encore assez bon pour se mesurer aux meilleurs. Mis à part peut-être son rythme de qualification, il est sans doute plus qu’un match pour Hamilton et Verstappen dans tous les domaines.

Qu’il soit en mesure de les défier la saison prochaine dépend évidemment de la voiture qui lui est donnée, mais il semble y avoir beaucoup d’optimisme de la part d’Alpine, qui a été l’une des premières équipes à se concentrer sur son challenger 2022.

Certes, Alonso ayant autre chose que des machines de milieu de terrain reste encore un long plan, mais ce n’est certainement pas impossible. Après tout, avec lui qui a remporté un podium et son équipe qui a remporté une course en 2021, El Plan s’est bien passé jusqu’à présent…

Le retour du Honey Badger

Daniel Ricciardo faisant des choses @DanielRicciardo – ses meilleurs moments de 2021 ! pic.twitter.com/cE5wi8n8T3 – McLaren (@McLarenF1) 26 décembre 2021

L’homme qu’Alonso a remplacé, Daniel Ricciardo, a connu l’une de ses saisons les plus mauvaises en 2021, luttant pour s’adapter à sa machine McLaren, mais il y a de nombreuses raisons de croire qu’il reviendra à son meilleur niveau en 2022.

L’Australien a eu énormément de mal à maîtriser sa nouvelle voiture mais a fait beaucoup de progrès au cours de la saison, remportant une course et devançant son coéquipier Lando Norris dans la seconde moitié de celle-ci.

Cette période a montré que le pilote qui était plus qu’un match pour Verstappen chez Red Bull est toujours là quelque part, et à en juger par les progrès qu’il a réalisés, il pourrait être de retour à ce niveau.

Il y a peu de meilleures vues en F1 que le Honey Badger au sommet de son art, et nous pensons que nous le verrons beaucoup plus en 2022. Apportez les chaussures.

Faire ou casser pour Aston Martin

Aucune équipe sur la grille n’a besoin de faire de plus grands pas en avant en 2022 qu’Aston Martin et qu’elle le fasse ou non, il y a de fortes chances que ce soit divertissant.

S’ils peuvent produire une voiture de pointe, nous verrons à nouveau Sebastian Vettel se battre contre les meilleurs à l’avant, ce qui serait un spectacle très apprécié, tout comme une telle marque le ferait.

Si les choses ne se passent pas si bien, en attendant, il y aura probablement beaucoup de colère et des feux d’artifice avec Lawrence Stroll et Martin Whitmarsh à la barre, ce qui pourrait être amusant. À moins que vous ne soyez Otmar Szafnauer, bien sûr.

L’ascension des rookies 2021

Derniers essais, dernière séance cette année avec l’équipe. Ce fut une année incroyable d’apprentissage et de croissance, avec le meilleur groupe de personnes. Merci @haasf1team, je suis tellement excité pour notre prochaine saison ensemble🤩 #MSC47 pic.twitter.com/0Yv6OCXSB0 – Mick Schumacher (@SchumacherMick) 15 décembre 2021

Il y avait beaucoup d’excitation au sujet de deux des trois recrues qui ont rejoint la grille l’année dernière, Mick Schumacher et Yuki Tsunoda – sans offense, Nikita – mais pour des raisons différentes, ni l’un ni l’autre n’a vraiment fait sa marque. Nous pensons que cela changera en 2022.

Schumacher a bien conduit mais était confortablement coincé dans la pire voiture de la grille, il n’avait donc pratiquement aucune chance de se battre contre d’autres pilotes pour des positions supérieures à la P18. Avec Haas se concentrant uniquement sur son challenger 2022 pour l’intégralité de 2021, il aura sûrement de meilleures machines lors de sa deuxième saison et plus de chances de montrer ce qu’il peut faire.

Pour Tsunoda, le problème était sa conduite plutôt que sa voiture, le pilote japonais faisant des erreurs tout au long de l’année. Il y a eu des moments où il était clair qu’il était un énorme talent, et avec un an à son actif, il devrait pouvoir le montrer plus souvent.

Nous nous dirigeons vers le Grand Inconnu

La plupart des années, nous abordons la saison avec une assez bonne idée de l’ordre hiérarchique. Avant 2022, personne n’a la moindre idée de ce à quoi cela ressemblera – et cela ne devient pas plus excitant que cela.

Alors que les plus grandes équipes sont les plus susceptibles de rester à l’avant, le plafond budgétaire a diminué l’avantage dont ils disposent et il y a toutes les chances qu’une équipe de milieu de terrain ou un arrière-suiveur ait réussi les changements de réglementation bien plus que quiconque comme Brawn l’a fait en 2009 avec le double diffuseur.

Déterminer si une équipe l’a fait ou non sera très amusant, tout comme la saison dans son ensemble si l’ordre hiérarchique a été correctement mélangé comme tant l’ont rêvé.

Plus que quelques mois avant que nous le sachions…