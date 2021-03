10 raisons pour lesquelles vous devriez déplacer votre entreprise vers le cloud

De nombreuses entreprises ont choisi d’adopter des solutions de cloud computing pour les opérations quotidiennes, vous vous demandez peut-être si c’est la bonne solution pour votre propre entreprise.

Le cloud computing, les solutions de sauvegarde et de restauration cloud et les outils de collaboration cloud font partie des meilleures applications de productivité disponibles aujourd’hui. Les entreprises qui se spécialisent dans un service cloud donné peuvent fournir une infrastructure et une expertise aux entreprises à une fraction du coût de leur développement et de leur maintenance sur site.

Voici 10 façons dont les services cloud peuvent aider votre entreprise.

1. Moins coûteux

Cela peut sembler contre-intuitif, mais il est souvent moins cher de payer un tiers pour gérer une grande partie de votre infrastructure informatique. L’achat et la maintenance de disques durs, de postes de travail, d’appareils mobiles et de logiciels sont extrêmement coûteux.

Il est également coûteux d’obtenir le niveau d’infrastructure et d’expertise nécessaire pour correspondre aux fournisseurs de cloud computing ou de stockage cloud, par exemple. Les fournisseurs sont prêts à le faire car ils peuvent vendre leurs produits à des milliers d’entreprises. À leur tour, les entreprises bénéficient d’un service hautement spécialisé à une fraction du coût de développement et de maintenance sur site.

2. Meilleure qualité

Étant donné que les fournisseurs de cloud ont tendance à être très spécialisés, ils peuvent investir massivement pour bien faire une chose et avec des matériaux de haute qualité.

Vous pouvez hésiter à équiper vos stations de travail de GPU hautes performances ou à fournir un stockage de données pour des milliers d’enregistrements, mais les fournisseurs de cloud disposent d’un budget important pour ces dépenses et sont motivés à fournir un produit de haute qualité.

Lorsque vous passez à l’informatique en nuage ou au stockage en nuage, par exemple, vous pouvez exploiter des matériaux et des produits qui autrement seraient normalement en dehors de votre fourchette de prix.

3. Une plus grande évolutivité

Les solutions cloud vous permettent d’augmenter ou de réduire votre utilisation des matériaux et des produits selon vos besoins. Les fournisseurs de bureau en tant que service (DaaS) en sont de bons exemples. Beaucoup offrent une grande variété de machines virtuelles, des poids légers à processeur unique aux machines monstres GPU haut de gamme à 16 cœurs qui simplifient vos tâches les plus exigeantes.

Mais vous ne voulez pas payer pour une telle puissance tout le temps. Les fournisseurs DaaS tels que Windows Virtual Desktop et Amazon WorkSpaces permettent aux clients de payer les services sur une base hebdomadaire ou même horaire, vous offrant une plus grande flexibilité dans les opérations quotidiennes.

4. Sécurité renforcée

Les fournisseurs de cloud savent que la sécurité est la priorité numéro un pour attirer et fidéliser les clients. Après tout, les entreprises leur confient leur atout le plus précieux: les données. En conséquence, les fournisseurs investissent massivement dans une sécurité renforcée, avec des équipes entières dédiées à la prévision, à la répulsion et à l’atténuation des effets des cyberattaques.

Grâce à la seule disponibilité des ressources, les fournisseurs de cloud spécialisés peuvent se permettre la cybersécurité la plus stricte autour de leurs services, surpassant tout ce que la plupart des entreprises pourraient gérer seules, et ils disposent de l’expertise informatique et des ressources humaines nécessaires pour que tout fonctionne.

5. Données plus sûres

Non seulement vos données sont plus sécurisées sur le cloud, mais elles sont également plus protégées contre la corruption ou la destruction. Les principaux fournisseurs de stockage dans le cloud, par exemple, disposent de milliers de disques durs, ce qui leur permet de sauvegarder en toute sécurité des données avec plusieurs couches de redondance.

Les meilleurs stockent même plusieurs versions dans des centres physiquement distincts, ce que la plupart des entreprises ne peuvent pas gérer. De cette façon, si un centre est compromis ou endommagé par une inondation ou un tremblement de terre, vos données ne sont pas perdues, ce qui vous permet d’économiser des centaines de milliers de dollars.

6. Libérer votre personnel

En déplaçant votre entreprise vers le cloud, vous pouvez libérer votre propre personnel pour qu’il se concentre sur les projets et les produits qui comptent vraiment. Par exemple, votre équipe de gestion informatique aura plus de temps pour améliorer les services et aider les employés.

Les environnements cloud ont également tendance à augmenter la productivité: ce sont des services épurés qui permettent aux utilisateurs de se concentrer sur les tâches à accomplir, sans avoir à se soucier de mélanger et de faire correspondre différents ensembles de logiciels pour faire avancer les choses.

7. Collaboration plus fluide

Avant tout, les services cloud sont conçus pour la collaboration. Étant donné que chaque membre d’une équipe peut accéder aux matériaux et aux ressources qui lui ont été attribués de n’importe où et à tout moment, il est plus facile de partager et de co-créer des documents et des fichiers. Microsoft 365 et de nombreuses alternatives Microsoft Office sont livrées avec des fonctionnalités cloud intégrées pour faciliter la collaboration.

Le fait d’avoir tous vos fichiers dans le cloud facilite la collaboration. Les environnements cloud aident également à rationaliser les flux de travail en garantissant une expérience similaire sur tous les appareils et entre les employés. Lorsque tout le monde utilise la même version du même logiciel de productivité, les choses se passent plus facilement.

8. Une plus grande flexibilité de la main-d’œuvre

Apportez votre propre appareil (BYOD) et le travail à distance ont explosé ces dernières années, en particulier à la suite de la pandémie COVID-19.

Les employés s’attendent à des environnements de travail flexibles et les clients attendent un service flexible et rapide. L’interopérabilité et la prise en charge de plusieurs types d’appareils sont intégrées à l’architecture cloud.

De nombreux fournisseurs de logiciels en tant que service (SaaS), de stockage dans le cloud et de DaaS prennent en charge les appareils Windows, Linux, macOS, Chrome OS, Android et iOS / iPadOS.

9. Tranquillité d’esprit en matière de réglementation

Il existe d’innombrables organismes de réglementation et un corpus législatif intimidant qui déterminent ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire avec les données et les informations personnelles de vos employés et clients. Comment il est stocké, comment il est transmis, qui peut le voir, combien de temps il peut être conservé – tout cela est strictement réglementé, et les dérapages sont désapprouvés par les agences gouvernementales et le public.

Les fournisseurs de cloud peuvent vous aider à respecter facilement ces réglementations en fournissant des solutions clés en main adaptées à votre secteur et à votre région, garantis de rester conformes grâce à l’évolution de la législation.

10. Liberté de choix

Le modèle cloud a fait ses preuves. Aujourd’hui, les fournisseurs de cloud ne manquent pas pour tous les besoins possibles: stockage de données, logiciels collaboratifs, environnements de bureau virtuels, hébergement Web, etc. Vous êtes sûr de trouver une entreprise avec des produits, une expertise et des structures de prix qui correspondent aux besoins de votre entreprise.

Résumé

Bien que cela puisse sembler un grand changement et nécessite une planification minutieuse, le passage au cloud libérera en fin de compte du temps, de l’argent et des ressources, qui pourront ensuite être réinvestis dans votre entreprise.

Il existe de nombreux fournisseurs de cloud gratuits et payants pour chaque service imaginable. Grâce à la recherche, vous trouverez une ou plusieurs solutions cloud pour rationaliser votre flux de travail, améliorer la productivité et réduire les coûts.