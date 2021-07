10 records historiques aux Jeux Olympiques

12/07/2021 à 21:12 CEST

Tokyo 2020 sera encore une fois une belle opportunité pour les spectateurs de vibrez à nouveau avec les meilleurs athlètes du monde qui chercheront la gloire dans leurs disciplines. De grandes performances, des records et des moments inoubliables se produiront comme à chaque date olympique.

De SPORT nous vous rappelons 10 records olympiques inoubliables qui ont marqué l’histoire de la compétition et qui, pour certains, à ce jour, ils semblent inaccessibles.

1- Usain Bolt – 100m sprints (Londres 2012)

Le coureur jamaïcain a participé aux Jeux olympiques de Londres avec une note de 9,63 au 100 sprint, qui a presque dépassé son record du monde. C’est l’une de ses performances les plus mémorables et les plus difficiles pour les temps à venir.

2- Florence Griffith Joyner – sprint 200m (Séoul 1988)

Ce record, en plus d’être olympique, est mondial. Le sprinteur nord-américain a participé aux Jeux olympiques de Séoul pour laisser un impressionnant 21,34, qui reste 32 ans plus tard le meilleur record de distance olympique.

3- David Rudisha – 800m sprint (Londres 2012)

L’athlète kenyan a littéralement «volé» dans le London 800, abaissant la marque de distance précédente d’une seconde. Un merveilleux affichage qui lui a laissé la médaille d’or sur un plateau et qu’aujourd’hui, son 1:40.91, qui est aussi le record du monde, semble insurmontable.

4- Nadia Comaneci – Gymnastique (Montréal 1976)

Son « 10 » aux Jeux olympiques de 76 (il y en a eu plusieurs) est devenu la première fois que quelqu’un réussissait un exercice parfait dans la discipline. Évidemment, la marque est inégalée mais la performance de la gymnaste roumaine a été une révolution dans le monde de la gymnastique.

5- Kenenisa Bekele – sprints 10 000 m (Pékin 2008)

L’une des performances les plus prodigieuses de l’un des plus grands athlètes de tous les temps. L’Éthiopien a enregistré un sensationnel 27: 01.17 à Pékin et jusqu’à présent, personne n’a couru plus vite dans les matchs. Historique.

6 – Michael Phelps – 200m papillon (Pékin 2008)

Nous avons mis 200m papillon mais le nageur avec le plus de médailles dans l’histoire des jeux a remporté le record olympique au 200 nage libre, 200 papillon, 200 styles, 400 styles, 4×100 et 4 x 200. Une vraie folie qu’à la portée de Don Michael Phelps.

7 – Yelena Isinbáyeva – Saut à la perche (Pékin 2008)

Isinbayeva a sauté 5,05 en Chine dans la meilleure performance olympique de sa carrière. La sauteur russe a laissé sa marque dans cette édition des Jeux comme la cerise sur une trajectoire tyrannique dans laquelle elle a dominé la discipline à volonté.

8 – Jamaïque – sprints 4x100m (Londres 2012)

Une dream team qui a fracassé les records olympiques et mondiaux (36,84 s). Carter, Frater, Blake et Usain Bolt lui-même étaient chargés de réaliser l’exploit et de marquer un temps qui durera des années comme intouchable.

9 – Bob Beamon – Saut en longueur (Mexique 1968)

C’est aujourd’hui le plus ancien record olympique d’athlétisme. Personne n’a sauté plus que l’Américain depuis le Mexique (8,90) et il est effrayant de penser à ce que cet homme aurait pu faire avec les méthodes d’entraînement et les améliorations de performances utilisées aujourd’hui. Près de 60 ans ont passé !

10 – États-Unis – Basket (Londres 2012)

Changeant un peu le troisième, nous retournons à Londres dans ce qui fut une nuit magique pour l’histoire du basket-ball olympique. L’équipe des États-Unis a approuvé le Nigeria avec 156 points, ce qui représente le score le plus élevé jamais enregistré lors de ces tournois. 37 points d’une star Carmelo Anthony (avec 10 triplés !) a marqué la grande victoire américaine.