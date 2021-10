10 séries à essayer gratuitement Prime Video pendant un mois | Divertissement

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

L’un des avantages d’être un client Amazon Prime est que vous avez accès à Prime Video dans ce package. Une plateforme de streaming vidéo où vous pouvez trouver des milliers de titres de toutes sortes et même des chaînes.

De plus, il n'y a qu'une seule catégorie d'abonnés et l'accès à tous les contenus dans la meilleure qualité possible, donc si vous avez une Smart TV avec 4K, vous pouvez regarder des séries et des films dans cette qualité sans payer de supplément.

Le catalogue Amazon Prime étant très vaste, nous vous proposons quelques idées de séries que vous pourrez commencer à regarder lors de votre inscription. Des titres en tout genre qui vous divertiront pendant des heures.

Les garçons

The Boys est une adaptation d’une bande dessinée qui montre à quel point les super-héros ne sont pas toujours ce qu’ils semblent être.

Et si les super-héros ne naissaient pas, mais étaient créés ? Et s’ils sont créés par une multinationale sans très bonnes intentions ? Mais que faire si ces super-héros n’ont aucune supervision et peuvent faire ce qu’ils veulent ?

THE BOYS est une vision irrévérencieuse de ce qui se passe lorsque des super-héros, aussi célèbres que des célébrités, aussi influents que des politiciens et aussi vénérés que des dieux, abusent de leurs super pouvoirs au lieu de les utiliser pour de bon. Impuissante face aux super puissants, cette série se lance dans une mission héroïque pour révéler la vérité sur « The Seven » et le formidable soutien de son Vought.

Dans HobbyConsolas.com, ils ont la critique de la première et de la deuxième saison.

La merveilleuse Mme Maisel

Pour les fans de séries humoristiques et de performances à retenir, The Marvelous Mrs. Maisel est une série à regarder et à suivre.

Ils en sont déjà à leur troisième saison et attendent la sortie de la quatrième. Sa principale dame, Rachel Brosnahan, a remporté le Golden Globe de la meilleure performance en 2018 et 2019.

En 1958 à New York, Midge Maisel vit heureuse avec son mari, ses enfants et leurs dîners de Yom Kippour dans son appartement de l’Upper West Side. Mais lorsque sa vie prend une tournure inattendue, elle doit rapidement décider dans quoi elle est bonne, et passer de femme au foyer à comédien est un non-sens pour tout le monde sauf elle. The Wonderful Mrs. Maisel est écrit et réalisé par Amy-Sherman-Palladino (Gilmore Girls).

L’homme du haut château

Si vous êtes un fan de ce qui entoure la Seconde Guerre mondiale et les mondes alternatifs, le roman sérialisé The Man in the High Castle est une série à ne pas manquer.

Il a 4 saisons et parle d’un monde où l’Axe a gagné la Seconde Guerre mondiale. L’Allemagne nazie et l’Empire du Japon divisent littéralement le monde et il y a de moins en moins de pays ou de régions qui ne sont pas contrôlés par ces puissances.

The Man in the High Castle, basé sur le roman de Philip K. Dick, et produit par Ridley Scott (Blade Runner) et Frank Spotnitz (The X-Files), nous raconte ce qui se serait passé si les puissances alliées avaient perdu le II La guerre mondiale et le Japon et l’Allemagne gouverneront les États-Unis. Avec Rufus Sewell (John Adams), Luke Kleintank (Pretty Little Liars) et Alexa Davalos (Mob City).

Le conte de la servante

The Handmaid’s Tale est l’adaptation sur petit écran du célèbre livre de Margaret Atwood du même nom.

Cela nous emmène dans un avenir pas trop lointain et « alternatif » où peu de femmes peuvent tomber enceintes et un régime extrémiste religieux s’empare d’une grande partie des États-Unis. Les femmes fertiles sont désormais traitées comme des biens et confiées à des postes élevés pour procréer.

Pour faire face à la baisse du taux de natalité, un régime fondamentaliste a commencé à traiter les femmes comme des biens. En tant que l’une des rares femmes fertiles restantes, Offred est une femme de chambre, faisant partie d’une caste de femmes contraintes à la servitude sexuelle pour tenter de repeupler le monde.

Star Trek : ponts inférieurs

Cette série animée fait partie du monde de Star Trek, parfaite pour les fans de séries et de films, ainsi que pour les fans de science-fiction.

Star Trek: Lower Decks est la première série animée du monde Treky et elle offre non seulement une vision légère et humoristique de l’avenir lointain de la Fédération, elle montre également la vie de ces personnages qui ne sont pas sur le pont de commandement.

Vous avez déjà 2 saisons disponibles sur Prime Video.

Développé par Mike McMahan, lauréat d’un Emmy, STAR TREK: LOWER DECKS est une nouvelle série de bandes dessinées animées d’une demi-heure qui se concentre sur l’équipage de soutien de l’un des navires les moins importants de Starfleet, l’USS Cerritos, en 2380. Ensign Mariner, Boimler, Rutherford et Tendi doivent poursuivre leurs devoirs et leur vie sociale pendant que le navire souffre d’une …

Jack Ryan

Si vous aimez les séries d’espionnage, vous avez deux saisons de Jack Ryan, le personnage créé par l’écrivain Tom Clancy.

Il est l’un de ses personnages les plus célèbres, un analyste de la CIA impliqué dans des complots terroristes modernes, bien que son personnage ait été créé à l’époque de la guerre froide.

Lorsque l’analyste de la CIA Jack Ryan tombe sur une série de virements électroniques suspects, sa recherche de réponses le tire de la sécurité de son bureau et le catapulte dans un jeu mortel du chat et de la souris à travers l’Europe et le Moyen-Orient. , où un terroriste est trouvé préparer une attaque massive contre les États-Unis et leurs alliés.

Le gestionnaire de nuit

Basé sur les travaux de John Le Carré, The Night Manager ou El Infiltrado en espagnol, il raconte comment un employé d’un hôtel du Caire est recruté par les services de renseignement britanniques pour infiltrer le réseau d’un marchand d’armes international.

Star Tom Hiddleston et Hugh Laurie, qui jouent deux rôles primés dans cette mini-série de 6 épisodes que vous ne voulez pas terminer.

The Infiltrator est basé sur le roman à succès international du conteur John le Carré. Ce thriller plein de suspense suit Jonathan Pine sur son chemin pour vaincre le célèbre fabricant d’armes Richard Roper.

Cid

El Cid est une production espagnole exclusive d’Amazon Prime et dont le personnage principal est Jaime Lorente (Denver dans La Casa de Papel).

Cette série est basée sur les histoires et les fables du chef militaire castillan qui était sous le commandement de différents chefs au moment de la Reconquête.

Après la mort de leur père, Sancho, Alfonso et García devinrent respectivement rois de Castille, León et Galice. Les différends entre eux transformeront la péninsule ibérique en champ de bataille. Ruy est fait chevalier. À chaque fois, il se rapproche de la réalisation du rêve que son père n’a pas pu réaliser, mais en cours de route, il devra sacrifier ce qu’il aime le plus.

L’étendue

Vous souvenez-vous de Stargate, Battlestar Galactica et de ces séries de science-fiction et spatiales qui ont eu tant de succès il y a dix ans ? The Expanse est un exemple de la façon dont ce genre de série peut revenir.

Il raconte l’histoire de l’équipage du Rocinante, un navire impliqué dans des complots politiques entre les deux planètes-nations : la Terre et Mars. Cette dernière est une planète qui essaie de changer son climat pour ajouter de l’eau et une atmosphère.

Mais il y a aussi une troisième nation, celle de la ceinture d’astéroïdes, peuplée de mineurs qui commercent avec les deux planètes.

La disparition de Julie Mao, une fille riche devenue militante politique, lie la vie du détective de Ceres Joe Miller (Thomas Jane), du capitaine du navire, James Holden (Steven Strait) et de l’homme politique de l’ONU Chrisjen Avasarala (Shohreh Aghdashloo). Au milieu de toutes les tensions politiques entre la Terre, Mars et la Ceinture, ils résolvent le plus grand complot de tous les temps.

La tour imminente

The Looming Tower est une mini-série dramatique de 10 épisodes qui raconte l’intrahistoire de la façon dont le manque de collaboration entre les agences gouvernementales américaines en charge de la sécurité intérieure et extérieure du pays (FBI et CIA) était en partie responsable de ne pas arrêter l’attaque de les tours jumelles le 11 septembre.

Une série incontournable pour les amateurs de thriller et qui raconte ce qui s’est passé des années avant ce jour fatidique de septembre 2001 qui a changé le monde à jamais.

The Unbreakable Tower parle de la menace croissante d’Oussama ben Laden et d’Al-Qaïda à la fin des années 1990 et comment la rivalité entre le FBI et la CIA pourrait être le déclencheur de la terrible tragédie du 11 septembre. Un nouveau drame basé sur le roman Pulitzer de Lawrence Wright.

C’est une mini-série, il n’y aura plus de saisons, mais c’est une série parfaite à regarder et ensuite à recommander à tout le monde.

