10 séries vidéo originales Prime que vous pouvez regarder pendant le mois d’essai gratuit | Divertissement

La quantité de services offerts par Amazon est écrasante, et même ainsi, nous restons toujours dans les grands avantages d’Amazon Prime. Et l’une des meilleures caractéristiques de ce service d’abonnement est qu’il vous offre Prime Video gratuitement.

Mais même si vous n’êtes pas convaincu par les avantages de Prime normale, vous pouvez essayer la plateforme de films et de séries Amazon. gratuit pendant 30 jours et sans engagement.

Vous pouvez désormais essayer Amazon Prime Video gratuitement pendant un mois et sans engagement de durée. Sur cette plateforme, vous pouvez regarder des séries comme American Gods, Hanna et Jack Ryan, ainsi que des centaines de films exclusifs.

Amazon Prime Video est comme n’importe quelle autre plateforme de streaming, comme Netflix, Disney + ou HBO Max, sur laquelle vous pouvez vous inscrire indépendamment. Mais contrairement à ceux mentionnés ci-dessus, Prime Video est le seul à vous offrir un mois d’essai gratuit.

Si vous souhaitez vous inscrire et essayer Prime Video pendant un mois, nous vous recommandons ces séries que vous dévorerez en moins d’un mois. Nous vous assurons.

La roue du temps

L’une des dernières productions originales d’Amazon pour sa plate-forme est l’adaptation des livres de La Roue du temps à une série qui a déjà lancé sa première saison.

Un mélange de fiction, de fantastique et de drame qui compte parmi ses acteurs Álvaro Morte (Le professeur de La Casa de Papel).

« La vie de quatre jeunes femmes change à jamais lorsqu’un étranger arrive dans leur village en prétendant que l’une d’entre elles est l’incarnation d’une ancienne prophétie et a le pouvoir de faire pencher la balance entre la lumière et les ténèbres. l’inconnu (et eux-mêmes) le sort du monde avant que le Ténébreux ne s’échappe de sa prison et ne commence la Dernière Bataille. «

Les garçons

L’une des grandes surprises des productions originales de Prime Video était The Boys. L’adaptation de la bande dessinée arrivée en 2019 et qui en est déjà à sa deuxième saison en attendant la troisième.

Vous trouverez des super-héros qui ne sont pas ce qu’ils semblent être, un groupe de criminels sans super-pouvoirs qui tentent d’affronter des héros internationaux et de leur faire payer leurs crimes. Un regard totalement différent sur le monde de l’héroïsme et qui, nous l’avons déjà prévenu, est réservé à un public adulte.

« THE BOYS est une approche irrévérencieuse de ce qui se passe lorsque des super-héros, aussi célèbres que des célébrités, aussi influents que des politiciens et aussi vénérés que des dieux, abusent de leurs super pouvoirs au lieu de les utiliser pour de bon. Impuissante face aux super pouvoirs, cette série se lance dans une mission héroïque pour révéler la vérité sur « The Seven » et le formidable soutien de leur Vought. »

L’étendue

L’étendue est l’une des meilleures séries de science-fiction que nous ayons vues ces dernières années. Une adaptation des livres de James SA Corey qui a été initialement publiée par SyFy mais récupérée avec un grand succès après son annulation par Amazon.

Dans The Expanse, vous découvrirez un avenir où les humains ont non seulement réussi à vivre sur Mars, mais ils essaient également de changer leur environnement pour avoir une atmosphère respirable. Mais vous avez aussi les habitants de la ceinture d’astéroïdes, pour la plupart des mineurs, qui luttent pour leur indépendance.

Jack Ryan

Le personnage vedette de Tom Clancy, le célèbre écrivain de romans d’espionnage, a déjà sa propre série télévisée sur Prime Video après plusieurs films. Jack Ryan raconte les aventures de cet analyste de la CIA devenu espion international. Il est joué par John Krasinski, connu pour son rôle dans The Office.

« Lorsque l’analyste de la CIA Jack Ryan tombe sur une série de virements électroniques suspects, sa recherche de réponses le tire de la sécurité de son bureau et le catapulte dans un jeu mortel du chat et de la souris à travers l’Europe et l’Orient. Au milieu, où se trouve un terroriste trouvé en train de préparer une attaque massive contre les États-Unis et leurs alliés. »

Rangée de carnaval

Orlando Bloom et Cara Delevingne jouent dans Carnival Row, une histoire de suspense et de fantaisie dans une Angleterre de l’ère victorienne où les êtres magiques et mythologiques sont une réalité, bien qu’ils soient considérés comme des citoyens de seconde zone.

« Orlando Bloom et Cara Delevingne jouent dans Carnival Row, un fantasme victorien rempli de créatures mythologiques. Redoutés par les humains, il leur est interdit de vivre, d’aimer ou de voler librement. Mais même dans l’obscurité, il y a de l’espoir lorsqu’un enquêteur humain et une fée prennent sur une romance dangereuse. La paix de la ville est ébranlée lorsque des meurtres révèlent un monstre inimaginable. «

Star Trek : ponts inférieurs

Star Trek: Lower Decks est probablement l’une des meilleures choses qui soit arrivée à l’univers Star Trek. Une vision totalement insouciante de personnages qui dans la série normale ne seraient pas secondaires, peut-être des figurants.

Dans cette série animée vous retrouverez les aventures de 4 personnages de l’USS Cerritos, un vaisseau de classe Californie qui ne s’occupe pas de « premiers contacts », mais de « seconds contacts » avec des planètes et des civilisations qui viennent de rencontrer la Fédération. .

Télécharger

Upload est une série humoristique légère, mais avec des connotations de science-fiction et une plainte ou un avertissement concernant l’avenir à venir.

Le principe est simple : que se passerait-il si à l’avenir, lorsque vous mourrez, votre conscience se dirigea vers un grand ordinateur où vous vivez et que vos proches peuvent vous rendre visite ? Mais à cela, il ajoute qu’il s’agit d’un service payant.

« Le gagnant d’un Emmy Greg Daniels (The Office, Parks & Rec) est une comédie de science-fiction hilarante. À l’avenir, les gens » déchargent » leur conscience dans une vie numérique post-mortem. Le beau Nathan est déchargé dans un » complexe « . virtuel et rencontre Nora, une jeune femme qui commence comme son « ange » du service client et finit par l’amener à trouver l’amitié, l’amour et la détermination. »

Bon augure

Michael Sheen et David Tennant jouent dans Good Omens, une série qui aura bientôt une deuxième saison et qui raconte l’histoire d’un ange et d’un démon qui vivent sur Terre en lien avec leurs « patrons ».

Mais… que peuvent-ils faire lorsque la fin du monde approche et que cela mettrait fin à leur mode de vie parmi les mortels ?

« La fin du monde est proche et cela signifie qu’un ange capricieux et un diable de fête enchanté par la vie sur Terre doivent unir leurs forces pour arrêter l’apocalypse. Mais ils ont perdu l’antéchrist, un garçon de 11 ans qui ne sait pas que son destin est de mettre fin à la vie, et ils sont obligés de se lancer dans une aventure pour le retrouver et sauver le monde avant qu’il ne soit trop tard.

Neuf parfaits inconnus

Dans Nine Perfect Strangers (Neuf parfaits étrangers), nous avons l’un des derniers drames qui ont réussi et qui a un casting des plus reconnus dirigé par Nicole Kidman.

Il s’agit d’une série dans le plus pur style Big Little Lies ou The White Lotus où 9 personnes n’ayant rien à voir les unes avec les autres décident de se rendre dans une retraite bien-être où elles sont entièrement encadrées par le directeur du centre.

« ‘Nine Perfect Strangers’ suit neuf personnes très différentes qui arrivent à Tranquillum, une mystérieuse retraite de bien-être qui promet une « transformation totale ». eux. «

Hanna

Basé sur le film du même nom, Hanna raconte la vie d’une fille élevée par son père, un espion, dans la forêt totalement déconnectée du monde et avec une série de compétences en combat, armes et survie car les agents de la CIA la recherchent pour son passé.

« HANNA est à la fois un thriller basé sur une intrigue simple et une pièce mature. Il raconte l’histoire d’une jeune femme extraordinaire élevée dans la forêt, qui doit échapper à la poursuite incessante d’un agent de la CIA agissant en marge des règles, tout en essayant de découvrir sa véritable identité. »

