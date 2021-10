10 Seuls les meurtres dans les cadeaux de construction dont chaque arconiac a besoin

Nous avons indépendamment sélectionné ces produits parce que nous les aimons, et nous espérons que vous aussi. Achetez avec E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc recevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !.

Si vous avez été obsédé par les seuls meurtres de Hulu dans le bâtiment, vous mourrez d’envie de voir ce que nous vous réservons.

Il y a tellement de choses à aimer dans la comédie policière Hulu de la chimie incroyable de Steve Martin, Martin Short et Selena Gomez à à peu près toutes les tenues fabuleuses de Mabel Mora. Sans parler de toutes les stars invitées géniales comme Tina Fey, Jimmy Fallon et Sting. Nous avons suivi chaque semaine au fur et à mesure que de plus en plus de choses ont été révélées, et nous avons adoré chaque seconde. Après l’épisode d’aujourd’hui, nous avons hâte de voir comment tout cela se terminera la semaine prochaine.

Si vous avez hâte de voir qui a vraiment tué Tim Kono, nous avons rassemblé quelques choses amusantes que vous devriez obtenir pour faciliter un peu l’attente d’une semaine. Découvrez-les ci-dessous.