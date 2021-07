10 signes que vous êtes accro à votre téléphone

Pour Kelly Wallace

. – Ils disent que la première étape pour surmonter un problème est de se rendre compte que vous en avez un.

S’ils me demandent si je suis accro à mon smartphone ou si je l’utilise trop, je dirais non. Je suis fier de ne pas garder mes appareils (j’en ai deux !) dans ma chambre pendant que je dors, et je les garde hors de portée dans le placard de la cuisine quand je suis à la maison avec mes enfants. Mais, chaque fois que j’entre dans la cuisine, je vérifie mes e-mails et mon compte Twitter.

Il semble y avoir une attraction gravitationnelle qui me tire vers mon BlackBerry et mon iPhone même si je sais que la probabilité qu’il y ait quelque chose que j’ai besoin de voir à ce moment-là est nulle. Je ressens la même attirance à la minute où je me réveille et vérifie mes appareils, l’une des premières choses que je fais quand je sors du lit.

Ces comportements eux-mêmes me placent probablement dans le groupe « vous avez un problème », mais je suis désolé de dire qu’il y a encore plus de preuves maintenant.

J’ai récemment passé le “Smartphone Abuse Test”, un questionnaire en ligne administré par l’Internet and Technology Addiction Center of America, l’une des rares organisations à se concentrer sur le problème.

‘J’ai un problème’

Dans le questionnaire, il y a des questions telles que : « Vous trouvez-vous que vous passez plus de temps sur votre smartphone que vous ne le pensez ? » » et « Vous hésitez à vous passer de votre smartphone, même pour une courte période ?

Si vous répondez « oui » à plus de cinq des 15 questions, « vous pourriez bénéficier d’un examen du temps que vous passez avec votre smartphone », selon le questionnaire.

J’ai répondu “oui” à 11 questions.

J’ai un problème et je ne suis pas seul.

Le médecin David Greenfield, directeur du Center for Internet and Technology Addiction, affirme qu’environ 90 % des Américains entreraient dans la catégorie de la surutilisation, de l’abus ou de la mauvaise utilisation de leurs appareils, selon une récente enquête téléphonique nationale qu’il a réalisée auprès de 1 000. personnes avec AT&T.

“L’analogie que j’utilise est que juste avant d’aller au lit, la dernière chose qu’ils font avant de s’endormir est de vérifier leur téléphone et à la minute où ils ouvrent les yeux, ils vérifient leur téléphone”, a déclaré Greenfield lors d’une interview. Cela ne ressemble-t-il pas à un fumeur ? C’est ce qu’on avait l’habitude d’entendre des fumeurs, que la dernière chose qu’ils faisaient avant de s’endormir était de fumer une dernière cigarette.”

61 % des personnes interrogées déclarent dormir régulièrement avec leur téléphone ou leur smartphone sous leur oreiller ou sur le côté de leur lit et plus de 50 % se sentent mal à l’aise lorsqu’elles laissent leur smartphone à la maison ou dans la voiture, ou lorsqu’elles ne le font pas. avoir un service ou votre téléphone est cassé.

Signes que vous êtes vraiment accro

Greenfield, qui est également l’auteur de Virtual Addiction: Help for Netheads, Cyber ​​​​Fraks and They Who Love Them, affirme que moins de personnes seraient en fait classées comme accros à leurs appareils. Ce chiffre se situe entre 10 % et 12 % environ, selon leurs recherches les plus récentes.

“Ce qui place quelqu’un dans cette catégorie, c’est qu’il l’utilise jusqu’à un certain degré de sevrage. Il développe une intolérance, ce qui signifie qu’il l’utilise de plus en plus”, a déclaré Greenfield, professeur de psychiatrie à l’École de psychiatrie. Médecine de l’Université du Connecticut aux États-Unis.

“Ils l’utilisent comme une drogue, alors quand ils s’ennuient, ils décrochent le téléphone. Ils sont fatigués, ils décrochent le téléphone. Ils sont paresseux, ils décrochent le téléphone. Ils sont en colère, ils décrochent le téléphone. Ils sont seuls, ils décrochent le téléphone.”

Pour entrer dans le groupe des toxicomanes, Greenfield dit également que l’utilisation de votre smartphone doit avoir « un impact néfaste sur une grande partie de la vie, que ce soit un impact sur votre travail, vos résultats scolaires, votre vie à la maison, votre principal relation, paternité, statut juridique ».

“Disons que vous vous faites arrêter et recevez une contravention pour textos et conduite. Il doit y avoir un impact négatif en général pour que nous puissions dire que vous avez un problème”, a déclaré Greenfield.

L’étude Greenfield a révélé que si 98% des personnes interrogées ont déclaré que l’envoi de SMS au volant est dangereux, près de 75% ont admis le faire.

“Tout comme l’alcool au volant, les gens ont une très mauvaise réception de l’impact, donc en d’autres termes, les gens le feront normalement”, a-t-il déclaré. “Ils conduiront et équilibreront leur téléphone portable et boiront leur café, et ils vous diront, honnêtement, ils ne sont pas choqués … mais en réalité, nous savons grâce à de nombreuses données et recherches que ce n’est pas totalement vrai ».

Alors, comment pouvez-vous savoir si vous pourriez être accro à votre smartphone ou si vous tombez dans la catégorie plus large selon laquelle l’utilisation de votre smartphone devient incontrôlable ? J’ai posé la question sur les réseaux sociaux et j’ai obtenu une réponse formidable de personnes qui étaient sur leur smartphone à l’époque ! Voici 10 de mes réponses préférées :

10 signes que vous pourriez avoir un problème

1. Lorsque vous consultez votre téléphone pour voir la température actuelle au lieu d’ouvrir une fenêtre, et/ou lorsque vous consultez votre téléphone pour voir l’heure actuelle au lieu de regarder la montre à votre poignet. (je viens de le faire !).

2. Lorsque vous dites consciemment à votre conjoint « reposons les téléphones » en regardant la télévision, car il est plus courant pour eux d’être à côté que de loin.

3. Si vous répondez aux courriels dans un endroit mal éclairé en attendant que votre massothérapeute soulage votre stress, vous pourriez avoir un problème. (D’accord, je l’ai fait aussi!).

Quatre. Lorsque vos enfants doivent vous envoyer leurs commandes de nourriture par SMS parce que vous avez perdu la possibilité de conserver des informations qui ne sont pas reçues via votre téléphone.

5. Lorsque vous vous attendez à rencontrer de nombreux feux rouges sur le chemin du retour, vous pouvez donc commenter une publication Facebook.

6. Quand l’un des premiers dessins de votre fille vous montre un BlackBerry à la main.

7. Lorsque vous vous réveillez, vous décrochez votre téléphone et le vérifiez avant de vous lever pour aller aux toilettes.

8. Quand vous laissez tomber le téléphone sur votre visage parce que vous vous endormiez.

9. Lorsque vous choisissez vos vêtements en fonction des meilleures poches pour mettre votre téléphone.

dix. Lorsque vous voyez des photos que vous avez prises avec le téléphone alors que le moment de vérité se déroule juste devant vous. (je l’ai fait aussi !)