10 sites Web de crypto-monnaie essentiels à tenir à jour

Consulter les projets, les marchés et les actualités avant d’acheter ou d’investir en bourse est crucial en termes généraux et particulièrement important lors du trading de crypto-monnaies.

Il ne s’agit pas seulement de faire des mouvements précis et d’avoir des études antérieures, le crypto trading implique également de connaître les dernières nouvelles de ce monde, car c’est aussi le marché le plus volatil de tous.

Comme vous l’avez peut-être vu, une pandémie comme le COVID-19 est le bel exemple de l’importance d’être au courant de l’actualité financière et de suivre les réactions des marchés des devises numériques.

Comment savoir si un site Web est fiable?

Les points suivants ne sont pas des règles d’or pour savoir si une source est fiable ou non, mais des recommandations à garder à l’esprit lorsque vous rencontrez un site Web d’actualités sur les crypto-monnaies:

Certains sites Web collaborent avec des courtiers frauduleux. Nous ne disons pas que le Web est automatiquement mauvais, mais il n’est pas conseillé de faire entièrement confiance à une page qui travaille avec un courtier non réglementé, surtout si vous la considérez comme une option d’investissement.

Vous devez avoir une continuité dans vos publications. Autrement dit, si la dernière actualité publiée remonte à octobre 2017, peut-être que le web a été abandonné et ne vous sert pas beaucoup de point de référence.

Les sources utilisées et / ou les auteurs des articles sont cités.

Il doit être facile de naviguer, d’autant plus que ces types de pages offrent beaucoup de contenu. Il est recommandé de ne pas surcharger la conception du Web afin de pouvoir trouver facilement les informations.

10 sites Web de crypto-monnaie que vous devriez consulter quotidiennement

1. Capitalisation boursière des pièces

C’est la page de crypto-monnaie par excellence. Il fournit une liste de milliers de crypto-monnaies et des centaines d’échanges avec des prix et des volumes mis à jour à tout moment.

Il a été fondé en 2013 et a été cité dans de nombreux journaux télévisés internationaux tels que CNBC, Bloomberg et d’autres grands médias.

Des offres des informations sur presque toutes les crypto-monnaies et échanges sur le marché, ainsi qu’une analyse personnalisée, des graphiques, des données historiques, des tendances du marché et plus de détails.

À l’intérieur de la page, vous trouverez différents des sujets comme des listes de surveillance et même un dictionnaire pour vous aider à apprendre le jargon du monde crypto.

Sur son blog, vous trouverez des articles intéressants sur des sujets récents. Le seul inconvénient est que certaines de ses sections sont uniquement en anglais, sinon la plupart de ses informations sont disponibles en espagnol.

2. Cointelegraph

C’est l’un des plus grands blogs d’actualités sur la crypto-sphère.

Il a commencé ses services en 2013 et ils sont situés dans différentes villes du monde, San Francisco, New York, Memphis, Ontario, Londres, Paris, Rome, Madrid et plus encore.

Ses articles couvrent des sujets tels que les crypto-monnaies les plus tendances du marché, les blockchains émergentes, toutes sortes de start-ups et un grand nombre d’articles avec analyse de prix, etc.

Vous pourrez trouver les indices de prix du marché, des entretiens d’expertss et jusqu’à divers articles académiques pour en savoir plus sur les crypto-monnaies et leur fonctionnement.

3. Coingecko

C’est sans aucun doute l’une des pages les plus populaires. Fondée en 2014, Coingecko se spécialise dans le suivi de la croissance, du sentiment et de l’engagement de la communauté crypto.

La meilleure chose à propos de ce site Web est que leurs analyses sont basées sur le sentiment des marchés et de la communauté; Cela signifie qu’ils suivent la capitalisation boursière et positionnent ainsi les plus de 4700 crypto-monnaies répertoriées sur leur site Web.

Et la même chose se produit avec Exchange, ils prennent en compte le sentiment de la communauté sur Twitter, Reddit et tout autre forum de qualité pour déterminer quelle est la meilleure maison d’échange.

4. Coindesk

Site d’actualités, lancé en 2013 et basé à New York, qui dispose actuellement d’une équipe relativement petite mais experte en crypto-monnaies.

Ses articles proposent des sujets tels que: la réglementation des crypto-monnaies dans différents pays, la crise économique et ses effets sur le marché, la contribution des crypto-monnaies et de leurs actifs numériques à l’évolution du système financier mondial, etc.

Et pas seulement cela, puisque ils présentent également des podcasts, des vidéos, des recherches d’experts et retransmettez les événements en direct.

5. Cryptovest

Lancé en 2017, Cryptovest est l’une des principales sources d’informations sur l’actualité de la crypto-monnaie.

Ses articles couvrent au maximum tous les sujets qui sont à la pointe du monde de la cryptographie et sont recommandés pour les experts, les débutants et / ou les observateurs du marché.

Il dispose d’une équipe de qualité composée de rédacteurs, éditeurs, développeurs et analystes, qui sont responsables de la publication de rapports précis et étayés.

6. Blockonomi

Fondé en 2017 et basé à Manchester, Blockonomi est un site Web qui couvre de nombreux domaines sur les crypto-monnaies, les fintechs et l’économie de la blockchain.

Ses articles ont un objectif informatif qui adhère aux politiques journalistiques, ils essaient donc de fournir des informations justes et impartiales. En outre, ils ont également des tutoriels qui aident à mieux comprendre le monde de la crypto-monnaie.

7. Cryptocompare

C’est un site Web fondé en 2014 à Londres qui offre une vue d’ensemble et une vue holistique du marché et des prix en temps réel, de haute qualité et fiable.

Le point culminant de cette page est son classement des échanges, des portefeuilles et des cartes de crypto-monnaie, dans lequel ils classent les services en fonction de divers facteurs du marché, du sentiment de la communauté, des niveaux de sécurité, de la quantité de pièces, etc.

En outre, il produit des données de trading de crypto-monnaie, des données historiques et de blockchain, des données sociales, des rapports et un ensemble d’indices de crypto-monnaie.

Fournit un blog pour la communauté Cryptocompare où les connaissances sont discutées et partagées sur le trading de crypto-monnaie. Les utilisateurs peuvent également interagir les uns avec les autres pour discuter des tendances du marché, des échanges, des solutions minières et essentiellement de toute question qui se pose.

8. Tendance crypto

Site d’information financière sur les crypto-monnaies créé en 2017 et qui vise à créer un contenu efficace et clair pour les lecteurs.

La plupart de ses articles sont des sujets récents, même le site Web a publié une section qui ne couvre que les nouvelles sur COVID-19 et les crypto-monnaies. Ils présentent des sujets sur les possibilités d’investissement dans différents pays, des actualités du jour sur les temps forts de la journée et de la semaine.

Ils ont un calendrier des événements sur les conférences académiques, ils ont une section spéciale pour Bitcoin, entre autres sujets intéressants.

9. Crypto News

Le site Web développé en 2015 par des experts latino-américains de la crypto-monnaie aborde des sujets de dernière minute, par exemple «les meilleures crypto-monnaies pendant le confinement à cause du COVID-19».

Bien que vous puissiez également trouver des tutoriels, des conseils d’investissement, des bases et des informations pédagogiques sur les crypto-monnaies.

Son objectif principal est de couvrir les événements financiers les plus importants dans les pays d’Amérique latineCependant, vous pouvez trouver des nouvelles du monde entier et toutes sont axées sur les hispanophones.

Grâce à ses entretiens avec des experts de différentes nationalités, le blog propose différentes perspectives à prendre en compte lors d’un investissement dans les crypto-monnaies.

10. Journal Bitcoin

Blog axé principalement sur la traduction d’actualités sur les crypto-monnaies publiées sur des pages reconnues telles que le CCN, Bloomberg ou CoinDesk.

Le journal Bitcoin cherche également informer l’ensemble du monde hispanophone des événements qui affectent directement la communauté des crypto-monnaies latino-américaine et espagnole.

Son équipe de rédaction est répartie sur tout le continent américain et se caractérise par sa vaste expérience journalistique.

Ils se concentrent sur l’analyse du marché et des échanges, les nouvelles technologies de crypto-monnaie, le commerce numérique et les nouvelles sur la situation financière de différents pays latins.

