10 sketchs sportifs hilarants de SNL que vous avez totalement oubliés

Lorsque vous pensez aux meilleurs sketches sportifs tout au long des près de 46 ans d’histoire de Saturday Night Live, vous pensez probablement à tous les athlètes et entraîneurs de haut niveau qui ont honoré la scène du Studio 8H. Bien sûr, le sketch de Peyton Manning United Way est un classique et qui pourrait oublier l’apparition de Michael Jordan dans Superfans de Bill Swerski, mais croyez-le ou non, certains des sketchs sportifs les plus drôles et les plus mémorables de SNL sont le résultat d’une excellente écriture et de performances des membres de la distribution. eux-mêmes.

Voici quelques-uns des meilleurs. CECI N’EST PAS UN CLASSEMENT. PAS MOI.