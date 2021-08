10 symptômes pour détecter les problèmes de vision chez les enfants avant de retourner à l’école

30/08/2021 à 8h30 CEST

De nombreuses familles mettent déjà en route les rouages ​​du début du cours. Vêtements, uniformes, sacs à dos, livres et fournitures scolaires sont indispensables pour faire face aux Retour à l’école.

Mais en plus du matériel, la santé des plus petits doit aussi être préparée pour affronter le nouveau cap. Surtout son santé visuelle.

Probablement, au cours de cet été, l’utilisation d’appareils électroniques chez les mineurs a été plus courante que la normale.

En effet, selon les données de l’étude AIMC Niñ@s (Association for Media Research), les enfants espagnols passent près de 4 heures devant un écran pendant les jours d’école, un temps qui dépasse les 6 heures le week-end.

Donc très probablement, pendant les vacances, le nombre d’heures a beaucoup augmenté.

Cette augmentation du temps que les plus petits consacrent au divertissement numérique a rendu leur les problèmes de vision augmentent et, à chaque fois, à des âges plus jeunes.

La myopie, l’hypermétropie et l’astigmatisme sont les pathologies ophtalmologiques qui apparaissent plus fréquemment chez les mineurs.

son détection précoce et traitement approprié Ils sont essentiels pour éviter les problèmes dérivés, tels que le manque d’attention dû à une mauvaise vision qui les empêche de suivre les explications des enseignants.

Par conséquent, il est particulièrement important de les détecter avant de commencer la nouvelle année scolaire.

« Le maintien d’une bonne santé oculaire est essentiel chez les enfants d’âge scolaire, car il est essentiel pour un bon apprentissage », explique le Dr Emilio Dorronzoro, chef du service d’ophtalmologie de l’hôpital universitaire Sanitas La Moraleja.

“Les problèmes de vision peuvent non seulement entraîner une baisse des performances scolaires, mais aussi entraver le développement de l’apprentissage, de la lecture et de l’écriture en plus d’altérer la motricité fine et la coordination œil-main”, explique le spécialiste.

Cependant, ce n’est pas toujours facile détecter les problèmes de vision potentiels surtout chez les plus petits, car ils ne sont pas capables de communiquer leurs difficultés ou de les rapporter à la vue.

Par conséquent, il est essentiel que les parents soient ceux qui, par l’observation, puissent détecter les signes d’une maladie.

En ce sens, il est possible de décrire dix symptômes qui peuvent correspondre à des problèmes de vision chez les enfants, selon le Dr Dorronzoro :

L’enfant plisse les yeux ou cligne des yeux lorsqu’il doit lever les yeux vers le tableau ou écouter les explications de l’enseignant Se plaint de maux de tête ou d’une vision trouble, notamment en fin de journée scolaire ou lors des devoirs scolaires Devoirs Vous avez une trop grande sensibilité à la lumière et avez difficulté à ajuster votre vision dans des environnements sombres Vous êtes assis trop près de la télévision Vous clignez fréquemment des yeux et vos yeux pleurent Vous ne concentrez pas vos yeux précisément sur ce qui vous est indiqué Manque d’attention et de concentration Tourne la tête d’une manière anormale en regardant à un certain point. Saute des mots ou des lettres lors de la lecture. Incoordination dans le mouvement des yeux, ils ne bougent pas alignés.

Si l’un de ces symptômes est détecté chez les enfants, il est recommandé aller chez le spécialiste dès que possible afin que vous puissiez évaluer le problème potentiel et le traiter de manière appropriée.