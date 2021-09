10 tendances marquantes des salons de New York printemps 2022 – WWD

in

Les salons MAGIC et Coterie sont de retour à New York grâce à des événements en personne du 19 au 21 septembre au Jacob K. Javits Center. À travers les collections du printemps 2022, un message d’optimisme à travers l’imprimé, la couleur et la silhouette était fort.

Chez Coterie, les ceintures tendance et les bijoux architecturaux se sont démarqués dans les accessoires ; les robes de villégiature par excellence, les styles de dentelle à œillets, les hauts de soutien-gorge féminins et les costumes rétro ludiques étaient prédominants dans le prêt-à-porter féminin, et les couleurs vives couvraient toutes les catégories.

Chez MAGIC, les manteaux d’ours en peluche dominaient la catégorie des vêtements d’extérieur, tandis que les tricots au crochet – des robes aux ensembles assortis – ont apporté une sensation estivale. Les imprimés en damier rétro sont également restés un motif fort dans toutes les collections.

Ici, WWD met en évidence 10 tendances marquantes du printemps 2022 des salons professionnels de New York.