10 très bons jeux PS4 qui sont aussi assez bon marché | Jeux

métacritique Ça pourrait aussi bien être les Rotten Tomatoes des jeux vidéo. Dans Metacritic, ils notent toutes sortes de contenus, mais les amateurs de jeux vidéo l’utilisent pour savoir quels titres valent la peine compte tenu de leur score.

Et bien que cela soit quelque peu subjectif, il est toujours frappant de voir qu’un titre affiche un score très élevé attribué par des dizaines, voire des centaines de critiques et d’utilisateurs spécialisés qui ont pu tester ledit jeu.

Si vous êtes curieux, nous voulons aujourd’hui vous laisser quelques jeux PS4 qui ont 80 points ou plus dans Metacritic et que vous pouvez acheter dès maintenant pour les tester et juger selon vos propres critères.

Préparez donc la liste des Rois, car ensuite vous avez 10 jeux PS4 dont plus de 80 sur Metacritic que vous pouvez acheter pour moins de 40 euros.

Cavaliers de synthé (89)

Depuis son lancement en 2019, Synth Riders est considéré comme la meilleure alternative au célèbre Beat Saber. Dans Synth Riders, vous entrez dans un monde de néons et bougez votre corps au rythme frénétique et à la vitesse de la musique rétro des années 80. Dans le style du célèbre Beat Saber, mais avec une proposition et une personnalité différentes.

Synth Riders est un digne concurrent de Beat Saber dans le genre musical de réalité virtuelle et est certainement un incontournable pour les amateurs de musique des années 80, de rock, de cyberpunk et de sport. L’un des jeux vidéo qui nous fera le plus transpirer en réalité virtuelle et qui nous mettra en forme tout en s’amusant et en fredonnant des mélodies dans un environnement rempli de néons.

Pour 24,99 euros

Édition Légendaire Mass Effect (86)

Très peu de jeux vidéo ont la capacité de définir une génération, mais nous osons dire que la trilogie Mass Effect a été l’un de ces tournants à l’époque de la Xbox 360 et de la PS3. Et maintenant, la trilogie emblématique de Bioware revient deux générations plus tard avec une version 4K remasterisée et tous les extras originaux.

Bien que la mise à jour du jeu soit quelque peu irrégulière, les améliorations sont appréciées. Le récit, le cadre et les dialogues sont toujours colossaux, donc tout rassembler dans un seul pack est un véritable trésor.

Pour 39,99€

Disco Elysium : Le montage final (86)

Il y a des jeux que nous devons avoir dans notre collection oui ou oui. Et Disco Elysium : The Final Cut, l’édition définitive de l’incroyable RPG ZA/UM, en fait partie. Et, en plus du jeu, l’édition physique de Disco Elysium : The Final Cut comprend une affiche dépliante spectaculaire de 46 x 61 cm et un code pour télécharger un livre d’art numérique complet de plus de 190 pages.

Disco Elysium est un RPG à l’ancienne, avec une écriture exquise et des personnages inoubliables. Profond, intelligent, sombre, débordant d’idées, avec une immense capacité à stimuler l’imagination, Disco Elysium est un jeu fascinant. Indescriptible. Unique.

Pour 33,99 euros

Tueur à gages 3 (84)

Hitman 3, ensemble, propose plus de 20 cartes dispersées à travers le monde qui racontent l’histoire de 47, en tant qu’assassin au service de l’Agence. Tout commence avec notre agent prêt à éliminer les trois partenaires de Providence avec l’aide de deux agents, Diana Burnwood et son vieil ami Lucas Gray.

Hitman 3 ferme la trilogie avec de nouveaux emplacements, des possibilités infinies pour éliminer notre cible et des améliorations techniques dont nous pouvons également profiter dans les niveaux des jeux précédents, que nous pouvons importer, si nous les avions déjà acquis. Il n’évolue pas trop, mais c’est une bonne prestation à tirer, pour l’instant, de l’Agent 47.

Pour 35,99€

Coupable Gear Strive (84)

Si vous voulez profiter d’un bon jeu de combat PS5, Guilty Gear Strive, le dernier titre de la saga Guilty Gear, est votre meilleur atout, développé et édité par Arc System Works.

Guilty Gear Strive est l’un des jeux de combat les plus spectaculaires, avec un gameplay adapté à tout utilisateur, même s’il est vrai que son objectif principal est la compétition en ligne. Ça oui, ses graphismes sont un vrai régal pour les yeux.

Pour 29,90 euros

Attaquants Persona 5 (83)

En dépit d’être si atypique, Persona 5 Strikers est la suite de Persona 5, une continuation qui ramène le groupe connu sous le nom de Phantom Thieves pour se lancer dans une nouvelle aventure. Dans toute l’histoire de la série Persona, un seul jeu a eu une suite directe, il s’agit donc d’un cas exceptionnel porté par l’énorme succès mondial de Persona 5.

Si vous avez aimé Persona 5 (qui n’aime pas Persona 5 ?), Vous ne devriez pas trop y penser avec Strikers. La partie jouable pourrait être mieux résolue, mais l’histoire est tellement intéressante, les personnages sont tellement attachants et le décor audiovisuel est tellement cool, tu serais fou si tu n’acceptais pas l’invitation des Voleurs Fantômes.

Pour 24,99 euros

NieR Réplicant (83)

Le succès de NieR: Automata a permis à NieR de devenir une saga renommée, à Yoko Taro d’être l’une des figures les plus populaires – et les plus irrévérencieuses – de l’industrie actuelle et de sorte qu’aujourd’hui nous sommes confrontés à une version améliorée de ce jeu , surnommé NieR Replicant version 1.22474487139 …

Cette version suppose un RPG d’action générique et déficient qui en réalité n’est pas déficient, ni générique, ni -seulement- un RPG d’action. NieR Replicant ver.1.22474487139 … est une œuvre inclassable qui joue constamment avec nos attentes, démantelant un genre tout en construisant un récit subversif. Même avec ses faiblesses, c’est un incontournable.

Pour 24,99 euros

Petits cauchemars II (82)

Après nous avoir conquis avec les premiers Little Nightmares, Tarsier Studios revient dans la mêlée avec sa suite : Little Nightmares II. Et vu le bon fonctionnement du premier, celui-ci opte pour une formule très similaire : plateformes, énigmes et une atmosphère étrange.

Avec une présentation décoiffante, une prémisse qui reste vraiment originale, et une formule jouable avec plusieurs ajouts intéressants, Little Nightmares II a tous les ingrédients pour vous faire retomber amoureux – et terrifier – aux fans du premier opus.

Pour 29,99€

Village Maléfique Résident (81)

Resident Evil Village a fait beaucoup parler grâce à son personnage vedette, Lady Dimitrescu, mais ce n’est pas la seule chose qui ressort de ce nouveau titre, qui pariez sur un style Resident Evil classique, avec un bon équilibre entre confrontations et énigmes, dans un environnement mouvementé.

Village s’appuie sur ce qui a été réalisé avec RE7, améliore tous les aspects techniques et jouables et introduit de nouvelles mécaniques. Le cadre est impeccable et offre des moments terrifiants.

Pour 39,99€

NEO : Le monde se termine avec vous (80)

Pendant quatorze longues années, regarder une suite de The World Ends With You a semblé être un rêve inaccessible. Et pourtant nous voici, en 2021 et parlons de NEO : The World Ends With You.

NEO : The World Ends With You préserve l’identité de l’original, ce qui signifie que nous sommes confrontés un titre rafraîchissant, unique et stylé, mais en même temps il sait se réinventer sans négliger la profondeur et le contenu qui chérit le genre. Bref : nous sommes face à un nouveau joyau du JRPG.

Pour 34,99 euros

Et même si cela peut sembler idiot, Nous voulons souligner le fait que NEO: The World Ends With You nous vient traduit en espagnol. Il est fort probable que l’une des raisons pour lesquelles l’original n’a pas complètement décollé en Espagne était le manque de traduction, nous célébrons donc que la suite arrive dans un espagnol parfait.

