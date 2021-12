10 utilisations étonnantes du sèche-cheveux dans la cuisine | La vie

Dans la cuisine on utilise de nombreux électroménagers : le mixeur, le micro-onde, le robot de cuisine… mais, un sèche cheveux ?

La fonction d’un appareil dépend de l’usage que l’on veut lui donner. Nous utilisons Un séchoir à cheveux pour ce que son nom reflète, mais il ne cesse d’être un appareil qui émet de l’air chaud.

Et cet air chaud peut avoir de nombreuses applications pratiques dans la cuisine. Cela peut accélérer certaines tâches et en rendre d’autres plus faciles. C’est pourquoi certains chefs célèbres en ont toujours un à portée de main.

Nous allons voir 10 utilisations surprenantes du sèche-mains en cuisine. Il sert bien plus qu’il n’y paraît, au point que vous risquez d’en installer un dans le vôtre…

Sortir de la douche et se sécher les cheveux est une activité que beaucoup font presque quotidiennement. Afin de ne pas prendre de mauvaise décision, nous vous laissons un guide afin que vous puissiez bien choisir le meilleur sèche-cheveux.

Une chose à garder à l’esprit, par-dessus tout, est hygiène.

Le moteur des sèche-cheveux peut contenir des bactéries ou de la poussière, donc ne pas utiliser le sèche-linge de la salle de bain dans la cuisine. Mieux vaut acheter un sèche-linge spécifique pour chaque tâche. Chez Amazon, vous avez des sèche-cheveux à partir de 17 euros.

Faire fondre du chocolat… ou du beurre

Comme expliqué par Yahoo! La vie, l’une des Les utilisations les plus évidentes d’un sèche-cheveux dans la cuisine sont de faire fondre le chocolat.

C’est également l’une des options les plus confortables, car vous n’avez pas besoin de faire cuire de l’eau pour un bain-marie ni d’utiliser le micro-ondes. ET il est beaucoup plus facile de contrôler que le chocolat ne colle pas ou ne brûle pas.

Coupez-le simplement en petits morceaux et rapprochez le sèche-linge de quelques centimètres de sa pleine puissance.

Il est également très utile pour faire fondre le beurre, avant de l’étaler dans un moule.

Dégivrer

Si vous devez faire cuire un aliment et qu’il n’a pas eu le temps de décongeler, encore une fois, il n’est pas nécessaire d’utiliser le micro-ondes ou le bain-marie, à moins qu’il ne soit très congelé.

Si vous êtes petit, vous pouvez utiliser le sèche-linge pour terminer le dégivrage. Ou pour aliments surgelés séparés qui ont été coincés.

Séchage des aliments

Tu savais que peau de poulet, ou toute autre viande, est-elle meilleure grillée au four si elle est complètement sèche ?

Avant de mettre la viande au four… séchez-la complètement avec un séchoir. Le poulet rôti en sortira beaucoup plus croustillant et savoureux.

Rejoignez cette chaîne Telegram pour recevoir les meilleures offres sur l’alimentation, les supermarchés et les produits pour la maison sur votre mobile en temps réel.

Cuillères et passoires sèches

Dans presque toutes les recettes, c’est habituel mélanger des quantités de liquides, comme l’huile ou l’eau, avec ingrédients en poudre: sel, farine, épices, etc.

Si vous utilisez la cuillère ou la passoire avec du liquide, et que vous devez ensuite utiliser des ingrédients en poudre, ils resteront ensemble.

Vous pouvez sécher avec un chiffon, mais cela n’enlèvera pas toute l’humidité, surtout si la cuillère est en bois. La solution? Utilisez un sèche-cheveux.

Empêcher l’oxydation

De nombreux accessoires de cuisine rouille si pas complètement séché, une fois lavé.

Vous pouvez l’éviter séchez-les au sèche-cheveux avant de les ranger dans le tiroir du garde-manger.

Autres utilisations curieuses

Décoller les étiquettes des bocaux, faire fondre la colle Retirer la chapelure inaccessible du grille-pain Glacer le sucre sur les gâteaux Étaler le chocolat ou la crème sur une génoise, sans la manipuler avec les mains

Ce sont des astuces simples et très pratiques qui ne coûtent rien à essayer.