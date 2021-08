10 voitures classiques que vous ne voulez probablement pas conduire | Moteur

Les voitures classiques ils ont un charme particulier. Prendre le volant de l’un d’eux est généralement une expérience mémorable, car ils sont capables de transmettre des sensations impossibles à trouver dans les modèles modernes. Cependant, ces véhicules viennent d’une époque où les choses étaient faites différemment et parfois, les conduire peut ne pas être aussi confortable que prévu.

Ce sont quelques-unes de ces voitures qui, bien qu’elles puissent être de superbes voitures, leur conduite n’était pas l’une des expériences les plus agréables qui pouvaient être vécues. Tout est aux goûts de chacun, oui. Sans plus tarder, ce sont 10 horribles voitures classiques à conduire

Ferrari f40

Oui, nous avons commencé fort. Il est vrai que nous sommes face à l’une des voitures de sport les plus plébiscitées à sortir de l’usine de Maranello, mais cela ne veut pas dire qu’elle était parfaite.

Sa conduite n’était pas du tout confortable. Et pourquoi? Parce que sa configuration était plus axée sur la compétition. Ainsi, c’était une super voiture sur la piste grâce à son moteur V8 biturbo de 478 ch qui lui a permis d’atteindre le 326 km/hMais sur la route, ce n’est peut-être pas la voiture la plus appropriée. Ses baquets n’étaient pas le summum du confort, la suspension n’était pas agréable non plus et l’intérieur n’avait même pas de « luxe » comme la climatisation.

Alfa Roméo GTV 2000

La vérité est que cette célèbre voiture italienne n’était pas si horrible au volant, mais elle présentait quelques inconvénients que vous avez remarqués lorsque vous êtes passé au volant. Le levier était trop long quant à conduire dans certaines situations et les engrenages ont été disposés avec le premier situé à gauche et en bas de manière à ne pas toucher le genou lors de la mise en deuxième.

En revanche, l’intérieur n’a pas été suffisamment étudié, ce qui l’a fait prendre un peu de retard sur des concurrents comme le BMW 2002 Ti. Bien sûr, la magie d’une Alfa Romeo était toujours présente.

DeLorean DMC-12

La vérité est que ce serait la voiture la plus élégante pour faire un machine du temps -Je me demande pourquoi personne n’y a pensé-, mais cette esthétique frappante ne s’est pas accompagnée d’une expérience de conduite tout à fait agréable.

Les célèbres DeLorean ils souffraient d’une multitude de problèmes électriques et de surchauffe. De plus, l’ouverture de ses portes pouvait être « dangereuse » pour les têtes des personnes de grande taille et les petites fenêtres n’étaient pas des plus pratiques. Si l’on ajoute à ces performances médiocres, il est vrai que ce n’était pas la meilleure voiture de sport des années 80, mais presque tout se pardonne en admirant sa carrosserie de Giugiaro.

Renault Alpine A110

L’Alpine A110 actuelle est une sportive intéressante qui promet de bonnes sensations au volant et rend hommage au modèle original des années 60. Aussi mythique que fût cette voiture, l’utiliser souvent pouvait générer une certaine frustration ou autre.

La cabine était très petit et courtcomme il a été conçu pour rivaliser. De plus, sa position de conduite n’était pas non plus confortable, même s’il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’un modèle phare.

Siège 850 Sport

Sans aucun doute, nous sommes confrontés à l’une des voitures les plus importantes de Seat, puisqu’il s’agit du seul cabriolet de son histoire. Cependant, il présentait quelques inconvénients qui rendaient son utilisation quotidienne quelque peu particulière.

son moteur 903 cm3 Je devais toujours monter haut pour les tours et la position de conduite était si basse que cela affectait la visibilité. De plus, le mouvement des pédales sur le côté était particulièrement gênant après un certain temps derrière le volant et le sièges escamotables ils étaient particulièrement froids en hiver et trop chauds en été.

Siège 600

Une autre des voitures légendaires de la firme espagnole entre dans cette liste. Et c’est que la ‘pelotilla’, bien qu’elle soit très appréciée, comportait également quelques détails qui compliquaient sa conduite.

Les pédales étaient quelque peu déplacées vers le centre, les sièges n’étaient pas du tout ergonomiques, la puissance n’était pas suffisante dans certains cas, les freins étaient plus efficaces, la direction était quelque peu imprécise et le première vitesse il n’était pas synchronisé, vous deviez donc vous arrêter pour l’engager.

En tout cas, plusieurs décennies après l’arrêt de sa production, il a encore une large légion d’adeptes qui vous tiennent très présent aujourd’hui. Et il est difficile de ne pas l’aimer malgré ces problèmes.

Citroën 2CV

Mettons-nous en contexte. Dans les années 40, le célèbre modèle Citroën était étonnamment pratique et relativement confortable. Cependant, actuellement quelque chose d’inconfortable nous serait fait par des éléments tels que ses sièges amovibles, le changement lent et sa faible puissance.

A cela s’ajoutent les problèmes de manque de visibilité arrière et l’ouverture « suicidaire » des portières de certaines versions ne plaît guère au conducteur actuel.

Alfa Romeo Disco Volante

C’est une de ces Alfa Romeo qu’il faut conduire si on en a l’occasion, même si ce n’est pas la chose la plus simple à faire. Ce fut une révolution dans le années 50, mais elle présentait quelques désagréments qui la pénalisaient, comme le petit effet du pare-brise qui gênait l’air surtout à haute vitesse.

De plus, les sièges n’étaient pas entièrement confortables, le volant était très grand et l’odeur d’huile était très présente. Pourtant, monter dessus, c’est comme être transporté dans un autre monde.

Trabant

C’était la voiture populaire de l’URSS pendant la Guerre froide, ce qui signifiait que ce n’était pas du tout une voiture de luxe. Et si ce n’était pas le cas alors, cela l’est beaucoup moins maintenant. Des économies ont été recherchées à tout moment au point qu’un corps en fibre de coton pressé a été créé.

Aussi, au volant, votre moteur à deux temps et deux cylindres n’offraient pas beaucoup de puissance par rapport au bruit qu’il faisait. Si nous ajoutons à cela le levier de vitesses particulier de type « tapez », il est vrai que conduire la Trabant est très différent de conduire n’importe quelle autre voiture. Cependant, c’est toujours un morceau d’histoire sur roues.

Messerschmitt KR-175

Fabriqué par un avionneur de la Seconde Guerre mondiale, C’était une microcar urbaine particulière dont le design continue d’attirer l’attention. Bien sûr, il était petit, très étroit, de sorte qu’il pouvait être accablant.

En revanche, des éléments tels que plafond en plexiglas Ils ont trop élevé la température de l’habitacle et ses performances modestes rendent la conduite tout sauf relaxante dans le trafic d’aujourd’hui.

Cet article a été publié sur Top Gear.