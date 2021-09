10 voitures de sport des années 70 à connaître | Moteur

in

Ces années soixante-dix nous ont laissé des années très drôles. Et le truc c’est qu’il suffit d’écouter la musique de l’époque ou de jeter un œil aux vêtements des jeunes, qui se caractérisaient par un esprit libre marqué, avec des vêtements colorés et originaux.

Avec une révolution technologique hors du commun, le monde de l’automobile a également vécu des années fleuries. C’est alors que des voitures aussi spectaculaires que celles-ci sont nées. Les 10 voitures les plus sportives des années 70.

Porsche 928

Le premier modèle de la marque à utiliser un V8 était justement le Porsche 928 des années soixante-dix. De plus, elle fut aussi la première à arborer cette configuration, une voiture qui cherchait à remplacer la Porsche 911 qui, pendant un temps, n’avait pas de successeur en vue.

Mais le bien-aimé neuf-onze est beaucoup de neuf-onze, et ils ont finalement choisi de lancer une nouvelle génération. Malgré tout, on n’oublie pas 928.

Par Tomaso Pantera

A chaque fois que j’en parle, mes cheveux se dressent, et ce n’est pas un dispositif pour embellir le texte. Et c’est une voiture spéciale pour moi, celui qui vous écrit, et je pense pour la grande majorité de ceux qui aiment la sportivité.

Les Par Tomaso Pantera, l’une des grandes voitures de sport fabriquées, elle était équipée d’un moteur Ford V8 capable de développer 500 ch dans la GT4. Son arrière est l’un des plus spectaculaires de tous les temps.

Lamborghini Countach

Les Lamborghini Countach Elle est de retour, et son ancêtre remonte aux années 70. Concrètement, elle est née en 1974 de l’esprit de Marcello Gandini, son concepteur, alors à Bertone.

Elle est sans aucun doute entrée dans l’histoire pour sa conception, l’une des plus spectaculaires de tous les temps, et son moteur V12, avec lequel elle est restée vivante jusqu’au bout d’une décennie et demie.

Lancia Stratos

Fou. Les Lancia Stratos C’était une de ces voitures avec lesquelles on se met à trembler dès qu’on la voit arriver, et avec lesquelles on continue à trembler des jours après l’avoir essayée.

Seulement 400 unités ont été fabriquées pour l’homologation en compétition, une voiture qui a remporté les championnats 1974, 1975 et 1976 en Groupe 4.

BMW 2002 Turbo

La première BMW à avoir la suralimentation était la BMW 2002 Turbo, une voiture qui suscite une grande sympathie chez ceux qui aiment la sportivité dans un format contenu.

La division sport M terminait ses premiers travaux, et avant l’arrivée de la BMW M1, elle travaillait sur cette Turbo 2002, la BMW M635i E24 et la 3.0 CSL.

Volkswagen Golf GTI

Ce n’est pas une Countach, ce n’est pas une De Tomaso Pantera, mais c’est sportif.

Et en plus, c’était la première voiture de sport compacte sur le marché, celle qui a inauguré un marché qui continue aujourd’hui d’exciter les jeunes et moins jeunes et où lui-même, le Golf GTI, continuez à faire la guerre.

Ferrari 365 GT4 BB

La saga BB, Berlinetta Boxer, commence avec ce Ferrari 365 GT4 BB, une voiture qui n’était pas à moteur avant ou équipée d’un moteur boxer comme son nom l’indique, mais que dans le reste il ne mentait pas du tout.

Il montait un moteur douze cylindres longitudinal placé en position centrale arrière d’environ 380 ch. Sa mission, rivaliser avec la Miura.

Siège 124 Sport

Pour beaucoup la supercar espagnole. Et bien que la supercar puisse être géniale, c’était une voiture attrayante et rapide.

De plus, le Siège 124 Sport, Et voici la clé, c’était le maximum auquel aspiraient les amateurs de voitures de sport en Espagne. Avec un intérieur saisissant, ce modèle était l’objet de désir pour la plupart.

Ferrari 512 BB

La saga continue, et après 365 est venu le Ferrari 512 BB. Sa première a eu lieu au Mondial de l’Automobile de Paris 1976, une voiture de sport équipée d’une version 5 litres du moteur boxer 12 cylindres.

Les initiales BB seraient perdues avec la Ferrari 512 BBi, la dernière de la série arrivée dans les années 80.

Chevrolet camaro

Nous aurions pu installer un autre poney car, vous en avez sûrement un en tête, bien que dans la deuxième génération du Camaro, le Z28 est considéré comme le meilleur de l’époque.

Il affronte la Mustang, sa grande rivale, avec un V8 de 5,7 litres à carburateur Holley qui développe 360 ​​ch. Avec ce cœur, il a réussi à déclarer un 0-100 km/h en 6 secondes et une vitesse maximale de 190 km/h.

Cet article a été publié dans Top Gear par Enrique León.