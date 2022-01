10 vrais bons vieux jeux que vous avez complètement oubliés

Notre constante curiosité pour le nouveau pousse rapidement la qualité vieux jeux dans l’ordre du tas de la honte. Quelque chose attire notre attention, nous le mettons sur notre liste de souhaits Steam et nous visualisons en train de le jouer dans un avenir nostalgique où nous avons du temps libre. Et puis nous revenons à jouer à Skyrim.

Et pendant ce temps, une collection de jeux courageux, innovants, étranges et pionniers prend la poussière. Avant que vous ne vous en rendiez compte, Titanfall 2 fait son apparition sur les listes de jeux classiques et les eBayers vendent des PS4 «rétro» remises à neuf.

Mais vous l’avez fait ici dans cet article, il n’y a donc pas lieu de s’inquiéter. Vous avez nagé à contre-courant de la nouveauté et avez trouvé un refuge où se trouvent 10 des meilleurs jeux d’antan et les plus sous-estimés. Trop vieux pour être encore installés sur votre machine, trop récents pour obtenir un remaster, ils mûrissent très tranquillement. Il est enfin temps de jouer à certains d’entre eux – ils vous attendaient.

1 domaine binaire



Années depuis la dernière fois que vous y avez pensé : 9

Tondez Terminators avec un super minigun dans le futur proche de Tokyo pendant qu’une troupe tournante de terribles acteurs de la voix babille sur le réchauffement climatique. À une époque où les tireurs de couverture étaient au plus profond, l’IA ennemie étonnamment avancée de Binary Domain n’a pas fait assez pour donner aux consommateurs l’œil joyeux, et donc ici, elle s’est retrouvée dans la pile de jeux oubliés mais en fait assez bons depuis. C’était assez intelligent cependant : chaque ordre que vous avez émis et chaque partie de discussion d’équipe que vous avez aboyée, le jeu a écouté et ajusté les événements futurs en conséquence – c’était peut-être un peu trop subtil pour nos esprits embêtés par Angry Birds en 2012.

2 La colère d’Asura



Années depuis la dernière fois que vous y avez pensé : 9

Je vais devoir vérifier cela pour m’assurer que ce n’était pas un rêve que j’avais, mais je suis presque sûr d’avoir tué une entité aussi grande que l’univers entier en appuyant à plusieurs reprises sur X dans ce jeu.

Il y a une qualité d’improvisation libre dans l’histoire de vengeance de CyberConnect2 qui rend impossible de s’en éloigner une fois que vous avez appuyé sur Démarrer. Qu’est-ce qui pourrait bien suivre les 15 minutes de gros plans extrêmes sur des sourcils en colère que vous venez de regarder ? Oh, c’est un combat de boss contre une flotte de vaisseaux spatiaux, combattu au niveau du sol en utilisant les quatre bras célestes supplémentaires que vous venez de développer, n’est-ce pas ? Dans ce cas, effacez mes 2 heures.

3 Évoluer



Années depuis la dernière fois que vous y avez pensé : 6

Nous n’étions tout simplement pas encore prêts pour Evolve en 2015, n’est-ce pas ? Une équipe de chasseurs coopératifs, traquant et essayant finalement de faire tomber une bête massive avec des pouvoirs formidables, chacun utilisant ses spécialités uniques en tandem pour piéger et tromper leurs proies, le temps passant contre eux alors que le monstre étouffe la faune locale et évolue en quelque chose plus laid et avec une barre de santé de la taille d’un continent.

Nous semblions être prêts pour cela un an plus tard lorsque Dead By Daylight est sorti, cependant. Peut-être que les meurtriers célèbres sont plus faciles à comprendre que les géants menaçants amorphes.

4 briseurs de loi



Années depuis que vous y avez pensé : 4

Le chef de Boss Key, Cliff Bleszinski, a sans doute rendu plus difficile d’aimer LawBreakers qu’il n’aurait pu l’être. C’était Quake III avec des couloirs d’apesanteur, des éléments de tir de héros et toutes les couleurs vives dont un concurrent de Fortnite avait besoin en 2017. Mais l’ancien homme d’Epic est sorti en se balançant pendant la phase promotionnelle du jeu de son nouveau studio, faisant des remarques désobligeantes sur le propre héros de Gearbox. tireur Battleborn – le temps ne lui a pas exactement prouvé qu’il avait tort sur ce coup-là – tout en démontrant des niveaux de confiance extrêmes dans LawBreakers. C’est probablement ce marketing combatif combiné à la concurrence féroce d’Overwatch et de nouveaux enfants sur le bloc PUBG et Fortnite qui a finalement fait pour Lawbreakers, plutôt qu’un échec particulier dans ce qui était un jeu de tir en ligne rapide et satisfaisant.

5 Le saboteur



Années depuis que vous y avez pensé : 12

Incarnez un pilote de course et un expert en parkour libérant la France occupée dans un mélange de GTA et d’Assassin’s Creed avec de la furtivité et des subterfuges qui en découlent. Nous avons entendu de pires arguments, y compris ceux de la plupart des autres jeux de cette liste. Peut-être qu’une partie de la raison pour laquelle The Saboteur n’est pas devenu une franchise massive était que le protagoniste « irlandais » Sean Devlin avait l’air aussi irlandais qu’Ezio Auditore. C’est peut-être que la dernière chose que ses développeurs ont faite avant de fermer malheureusement était de publier un correctif ajoutant des bordels à la ville.

En tout état de cause, il existe une formule ici qui aurait fonctionné à merveille avec quelques pignons resserrés et un coup de pouce encourageant. Hélas, Le saboteur n’a jamais eu de suite, bien qu’EA en ait prévu une.

6 au bord



Années depuis la dernière fois que vous y avez pensé : 10

Un jeu de tir en ligne basé sur la classe avec des éléments de parkour et différentes propriétés de mouvement en fonction du type de corps de votre personnage. Imaginez quelqu’un avec un visage allongé dans un masque et des dreadlocks glissant à genoux le long d’un chantier naval et cela vous reviendra – si vous avez déjà joué à Brink à l’époque, bien sûr.

Peut-être étions-nous tous trop amoureux de Call of Duty et de Battlefield en 2011 pour lui donner un coup de main, ou peut-être sommes-nous trop nostalgiques de son tournage rapide et de son intrigue étonnamment impliquée sur une ville insulaire où les restes de l’humanité se serrent les uns contre les autres. Quelles que soient les raisons, Brink est tombé dans l’obscurité peu de temps après sa sortie, et a dû fulminer quand Apex Legends a commencé à faire du parkour partout près d’une décennie plus tard.

7 Darwinie



Années depuis la dernière fois que vous y avez pensé : 16

Ah, une lueur de reconnaissance. Vous avez lu à propos de celui-ci dans PC Gamer en 2005 et vous vous êtes souvenu de tous les scores élevés des critiques en ligne. « Je jouerai ça un jour », avez-vous dit, en notant mentalement ces petits stickmen verts et en décidant que vous apprécieriez probablement l’esthétique graphique rétro arcade meeta voxel.

Et là, il était assis, tout en bas de votre tas de honte, sous Boiling Point (« Je le jouerai quand ils le répareront) et STALKER: Shadow of Chernobyl (« Je le jouerai quand ils le répareront ») et mille autres titres accrocheurs.

Qu’est-ce que tu as raté ? Une vraie bizarrerie. Un mélange de tactiques en temps réel et de RTS, situé dans un monde numérique qui ressemblait à une borne d’arcade des années 70 avait envahi Windows XP, avec une bande-son de glitch-pop. Il n’est pas trop tard pour rentrer…

8 Noir



Années depuis la dernière fois que vous y avez pensé : 15

Le FPS Black 2006 de Criterion a été le moment où les tireurs ont pris conscience d’eux-mêmes. Auparavant, les jeux se sont tenus à un standard de réalisme de plausibilité, visant une immersion totale. Mais Black s’est penché sur tous les genres d’exagération, définissant ses niveaux pour un attrait cinématographique maximal, plaçant ses ennemis à une distance maximale de sauts à travers une fenêtre en verre, parsemant n’importe quel environnement d’explosifs qui démangent juste pour attraper une balle.

Pourquoi n’est-il pas mentionné dans le panthéon des plus grands de tous les temps ? Eh bien, l’histoire (un agent des opérations noires se souvient des missions qu’il a effectuées lors d’un interrogatoire) n’était pas exactement celle de Tolstoï, mais l’absence d’une suite était peut-être plus dommageable pour sa longévité. Le designer Stuart Black est parti pour Codemasters peu de temps après, et tandis que d’autres studios ont rapidement repris son style plus grand que nature, Criterion n’a jamais repris la foudre dans une bouteille qui a rendu Black brillant.

9 Protocole Alpha



Années depuis la dernière fois que vous y avez pensé : 11

Celui-ci est en quelque sorte une entrée de triche, car Alpha Protocol n’est pas oublié, en soi. Les gens en parlent encore, le recommandent, vous disent que c’est un classique sous-estimé. C’est juste qu’ils n’y ont pas joué.

Personne n’a. Alpha Protocol est l’un de ces jeux, comme Giants: Citizen Kabuto et Sacrifice, qui apparaissent dans toutes les conversations sur les jeux sur lesquels nous avons tous dormi mais qui ne trouvent jamais leur chemin sur le SSD de qui que ce soit.

Ce qui est dommage, car le RPG furtif à la troisième personne d’Obsidian rencontre le tireur de couverture a beaucoup à offrir. Le combat est prosaïque par rapport aux normes modernes, mais l’intrigue et le dialogue de son thriller d’espionnage tiennent le coup. Michael Thornton attend depuis longtemps de vous rencontrer – ne le faites pas attendre.

10 Démêler



Années depuis la dernière fois que vous y avez pensé : 5

N’aww. Petit Yarny. Il est fait de laine ! Vraiment le chéri de 2016, il a conquis nos cœurs avec un excellent jeu de mots pour un nom et un mécanisme de puzzle de plate-forme pertinent sur le plan thématique grâce auquel il devient plus petit à mesure qu’il se démêle et voyage plus loin. Vous pouvez faire voler un cerf-volant, faire du stop sur un corbeau qui passe et le chat se fraye un chemin jusqu’à la zone suivante. Du plaisir sain.

Il y a toujours une joie inhérente à voir le monde du point de vue de quelque chose de beaucoup plus petit que nous-mêmes, et Unravel le comprend vraiment. Il a même eu une suite en 2018. Alors pourquoi apparaît-il ici ? Les critiques ont aimé. Les joueurs ont aimé.

Parce que c’est un jeu solo linéaire, c’est pourquoi. Il n’y a pas de passe de combat dans Unravel. Il n’y a eu aucun événement saisonnier où Yarny s’est transformé en Thanos, et cela ne vous demande pas de terminer des raids spéciaux pour de nouveaux petits yeux boutonnés avec lesquels personnaliser Yarny. À l’ère des jeux en tant que service, nous devons porter une attention particulière aux jeux qui ne veulent pas nous retenir dans leur écosystème pendant des années, mais veulent juste nous donner quelques heures de joie. A toi, Yarny.

Écrit par Phil Iwaniuk au nom de GLHF.