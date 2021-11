10 Wild Assaults – Mayer a battu Hamadouche lors d’un affrontement classique pour l’unification du titre

LAS VEGAS (5 novembre 2021) – Deux des meilleures boxeuses de la planète ont organisé un duel digne de la plate-forme de l’événement principal. La championne du monde junior WBO des poids légers Mikaela Mayer (16-0, 5 KOs) a battu la championne IBF Maiva Hamadouche (22-2, 18 KOs) par décision unanime d’unifier les titres vendredi soir au Theatre at Virgin Hotels Las Vegas.

Les tableaux de bord (100-90, 99-91 et 98-92) n’ont pas rendu justice à l’effort de Hamadouche. Hamadouche, qui était champion depuis cinq ans et a fait six défenses de titre, a décroché 233 des 872 coups sûrs. Mayer a été plus précis, réussissant 239 des 594 coups sûrs.

« J’ai montré que je pouvais me battre au corps à corps. Ce n’était pas vraiment tout le plan de match », a déclaré Mayer. «Le plan de match était d’utiliser mon jab, mais au fond de ma tête, je savais qu’elle garderait le combat serré et que je continuerais à me battre à l’intérieur. Je m’étais entraîné pour ça, le simple fait de pouvoir faire ça pendant 10 rounds d’affilée m’a beaucoup appris.

«C’est tout ce pour quoi je me suis entraîné. Je ne l’ai même pas vraiment compris, mais je suis fier de ce que j’ai fait. Je suis fier de mon équipe. Nous allons fêter ce triomphe, c’est sûr ».

Le légendaire promoteur de Top Rank, Bob Arum, a ajouté: «Ce fut un combat sensationnel, l’un des meilleurs combats de l’année, homme ou femme. Ces deux femmes font honneur au sport et elles ont tout laissé sur le ring. C’était un combat serré, mais j’avais l’impression que Mikaela en avait fait plus qu’assez pour lever la main. »

Avec la victoire, Mayer jette désormais son dévolu sur la couronne incontestée.

Mayer a déclaré: «Je voulais vraiment montrer à tout le monde dans la division et aux opposants qu’ils ne pensaient pas que j’avais le pouvoir et le courage de rester à l’intérieur pendant 10 tours avec Hamadouche, que je suis le meilleur de la division. Je viens pour être le champion incontesté et je veux les grands combats. Je suis définitivement une menace. »