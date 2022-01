10 Years annonce une tournée printemps 2022 et abandonne le visualiseur ‘Déjà Vu’

Rockers de Knoxville, Tennessee 10 ANNÉES ont sorti un visualiseur pour la chanson « Déjà vu » de l’album « Alliés violents ». Guitariste Brian Vodinh États: « ‘Déjà vu’ est une chanson qui essaie d’éliminer les choses monotones auxquelles nous sommes confrontés dans notre vie quotidienne et de trouver l’inspiration de nouvelles façons. Cela concerne notre processus d’écriture de chansons, mais aussi notre vie personnelle. Nous pouvons rester coincés dans le cycle répétitif consistant à lire les mêmes nouvelles, à regarder les médias sociaux et à entendre une version remaniée des mêmes histoires encore et encore. Parfois, ça fait du bien de partir, d’éteindre son cerveau et de se connecter à d’autres aspects de la vie. »

Le premier single de « Alliés violents », « Le passage », a été diffusé plus de 9,1 millions de fois sur Spotify, avec 15,9 millions de jeux collectifs sur toutes les plateformes. Répertoire de « Alliés violents » a été diffusé 15,8 millions de fois sur Spotify, tandis que les flux collectifs sur toutes les plateformes dépassent 28,6 millions.

10 ANNÉES reviendra sur la route ce printemps avec une vaste course des États-Unis qui jouera 33 marchés. CARTE NOIRE a été confirmé comme soutien direct, avec VRSTY ouverture. Avant le lancement du trek, 10 ANNÉES apparaîtra sur NavireRocked 2022 du 22 au 27 janvier. Le 8 avril, l’Official Fan Summit aura lieu à Las Vegas au 24 Oxford, où le groupe interprétera son « Nourrir les loups » album dans son intégralité, avec les singles « Répare-moi » et » Tirez dessus « , pour la première et probablement la seule fois de l’histoire.

Les apparitions confirmées incluent :

14 mars – Pittsburgh, Pennsylvanie – Crafthouse



15 mars – Hampton Beach NH – Wally’s



16 mars – Portland, ME – Aura



18 mars – Lititz, PA – Mickey’s Black Box



19 mars – Asbury Park, NJ – Asbury Lanes



21 mars – Baltimore, Maryland – Ottabar



22 mars – Knoxville, TN – The Concourse



23 mars – Nashville, TN – Sous-sol Est



25 mars – Jacksonville, Caroline du Nord – Limelight



26 mars – Atlanta, Géorgie – Le Loft



27 mars – Destin, Floride – Club LA



29 mars – Fayetteville AR – George’s Majestic



30 mars – Tulsa, OK – Vanguard



01 avril – Dallas, TX – Arbres



02 avril – San Antonio, Texas – The Rock Box



03 avril – Corpus Christi, Texas – Brewster Ice House



06 avril – Phoenix, AZ – Croissant



08 avril – Las Vegas, NV – 24 Oxford (Sommet des fans)



09 avril – Anaheim, Californie – Réaction en chaîne



10 avril – Sacramento, Californie – Goldfield



12 avril – Seattle, WA – El Corazon



13 avril – Portland, OR – Théâtre Hawthorne



15 avril – Missoula, MT – Wilma



16 avril – Spokane, WA – Knitting Factory



17 avril – Boise, ID – Knitting Factory



19 avril – Denver, CO – Oriental



20 avril – Colorado Springs, CO – Black Sheep



22 avril – Sauget, IL – Pop’s



23 avril – Indianapolis, IN – The Vogue



24 avril – Chicago, IL – Bottom Lounge



26 avril – Flint, MI – Atelier d’usinage



27 avril – pi. Wayne, IN – Piere’s



29 avril – Harrison, OH – La note bleue



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).