100 000 $ est un aimant pour Bitcoin, affirme le PDG de Grayscale Barry Silbert ⋆ ZyCrypto ⋆ Crypto new media

in

Publicité





En 2019, le PDG de Grayscale, Barry Silbert, a affirmé que 20 000 $ étaient un aimant pour le prix du bitcoin (BTC). Maintenant, Silbert dit que le niveau de 100 000 $ est un aimant pour la crypto-monnaie numéro un en valeur marchande.

100 000 $ entrants ?

Bitcoin a fait des montagnes russes cette semaine. La récente tentative de la crypto pour surmonter la résistance de 48 000 $ s’est soldée par un rejet brutal. Au moment de la rédaction, BTC se négocie à un peu moins de 46 000 $. Pourtant, Silbert – le fondateur et PDG de Digital Currency Group, la société mère de la société de véhicules d’investissement numérique Grayscale – est optimiste quant à l’avenir du bitcoin.

Dans un tweet du 15 août, Silbert a déclaré que “100 000 $ sont un aimant” pour la crypto-monnaie phare. Il a fait référence à son tweet de juin 2019 lorsqu’il avait posé la même chose à propos de la barre des 20 000 $ pour BTC.

Graphique BTCUSD par TradingView

À l’époque, le bitcoin valait environ 4 000 $. En effet, la pièce de monnaie s’est rapprochée du prix projeté de 20 000 $ par Barry en décembre 2020 après avoir testé la patience des investisseurs pendant plus d’un an.

Barry a toujours été optimiste sur le bitcoin. En 2019, le spécialiste de l’industrie a affirmé que la plupart des crypto-monnaies finiraient par atteindre zéro, mais le bitcoin reste roi car il a déjà remporté la course pour devenir l’or numérique.

Publicité





Bitcoin a atteint des sommets historiques de 65 000 $ plus tôt en avril. Puis, en mai, Elon Musk et les autorités chinoises ont déclenché des mesures anti-bitcoin qui ont essentiellement mis le kibosh sur le rallye parabolique de l’actif. Au cours du processus, le bitcoin a glissé en dessous du support de la ligne de tendance clé de 30 000 $ qui, selon certains analystes, conduirait à une plus grande effusion de sang. Les taureaux, cependant, se sont avérés résilients alors que la crypto-monnaie a fortement reculé.

BTC est actuellement assis sur des pertes de 1,22% ce jour-là. Selon le trader Michaël van de Poppe, la crypto-monnaie est “à l’intérieur de la résistance temporelle la plus élevée”. Il pense que la semaine prochaine sera une semaine importante pour le prix du bitcoin.

Lien source