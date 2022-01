100 000 $ par Bitcoin ‘Hopium’ maintenant reporté à la mi-2022

Source : Adobe / maître-peintre

Après n’avoir pas atteint les 100 000 dollars d’ici la fin de 2021, comme beaucoup s’y attendaient, le prix du bitcoin (BTC) devrait atteindre ce cap au cours du premier semestre 2022, ont fait valoir deux leaders de l’industrie. D’autres, quant à eux, avertissent qu’une nouvelle consolidation des prix est le résultat le plus probable alors que le marché entre dans le premier trimestre de 2022.

« Nous verrons [USD] 100 000 au premier semestre », a déclaré Samson Mow, directeur de la stratégie de la société de développement informatique. Bitcoins Blockstream à Yahoo Finance mardi.

Mow a ajouté qu’à court terme, le bitcoin continuera probablement à se comporter comme un actif risqué comme les actions, et que la politique de la banque centrale est un facteur déterminant le prix. Cependant, il a ajouté que :

« Dans un horizon temporel assez long, [Bitcoin] fait son truc. »

Une prédiction similaire a également été partagée par Antoni Trenchev, co-fondateur du prêteur de crypto-monnaie Nexo, qui a déclaré lundi à CNBC qu’il pensait que Bitcoin atteindrait 100 000 $ cette année, très probablement « à la mi-2022 ».

Trenchev a ajouté qu’il voit deux raisons pour lesquelles le niveau de prix clé doit être atteint cette année : les entreprises « construisent tranquillement leurs trésoreries et les remplissent de bitcoins » et « de l’argent bon marché ». […] est ici pour rester. «

« Chaque fois que le bitcoin est largué par les investisseurs et la communauté au sens large, ses performances sont considérablement supérieures », a déclaré Trenchev, ajoutant: « Je suis assez optimiste sur le bitcoin ».

Pendant ce temps, dans des commentaires partagés avec Cryptonews.com, Marcus Sotiriou, analyste chez Digital Asset Broker Bloc global , a souligné un récent record du hashrate du réseau Bitcoin comme un signe de force pour la valeur fondamentale de la devise.

« Cet indicateur montre à quel point Bitcoin est le réseau informatique le plus sécurisé au monde, de sorte que les nouveaux sommets complètent la valeur fondamentale de Bitcoin », a déclaré l’analyste.

Cependant, tout le monde n’est pas convaincu que le prix du bitcoin augmentera de sitôt. Selon l’analyste de réseau populaire y co-fondateur de 21st Paradigm , Dylan LeClair, une nouvelle consolidation des prix est le résultat le plus probable à court terme, étant donné les signaux du marché des options.

LeClair a fait valoir que « la consolidation pendant un moment » était son scénario de base pour le bitcoin depuis au moins décembre, lorsqu’il avait prédit que BTC se consoliderait au premier trimestre de 2022. Il a ajouté qu’il « avait vendu certains appels à court terme » en dernières semaines. . , indiquant que vous ne voyez pas une flambée des prix du bitcoin aussi probable à court terme.

Enfin, selon la fonction d’analyse de la chaîne d’entreprises Noeud de verre Dans le rapport le plus récent de la semaine Onchain, le début de 2022 a été caractérisé par « un manque général d’activité » sur de nombreux indicateurs en chaîne.

Le rapport ajoute que les devises en général ont continué à évoluer vers des « portefeuilles de plus en plus illiquides et inactifs », ce qui est normalement haussier, tandis que certaines « mesures cycliques » dressent un tableau plus baissier.

« Avec un équilibre de signaux haussiers et baissiers en main, nos attentes pour le début de 2022 devraient être une poursuite de la consolidation latérale », a déclaré la société.

À 11 h 02 UTC, le BTC s’échangeait à 46 727 $, en baisse de 1% au cours des dernières 24 heures et de près de 8% au cours des 7 derniers jours.

____

Apprendre encore plus:

– Prédictions de prix Bitcoin et Ethereum pour 2022

– Adoption des crypto-monnaies en 2022 : à quoi s’attendre ? – Tendances de la réglementation crypto 2022 : focus sur DeFi, Stablecoins, NFT et plus

– Tendances DeFi en 2022 : intérêt croissant, réglementation et nouveaux rôles pour DAO, DEX, NFT et jeux

– Crypto Security en 2022 : préparez-vous à davantage d’attaques DeFi, de perturbations de l’échange et d’erreurs de débutant

– Comment l’économie mondiale pourrait affecter Bitcoin, Ethereum et Crypto en 2022 – Crypto Exchange en 2022 : plus de services, plus de conformité et de concurrence

– Tendances d’investissement crypto en 2022 : préparez-vous pour plus d’institutions et de Memes Mania

Trouvez plus de prévisions pour 2022 ici.