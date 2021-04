100 acheteurs sont devenus des otages lors d’une manifestation à New York. Voici comment survivre dans une situation de protestation devenue otage ⋆ .

par Terry Trahan, The Organic Prepper:

La semaine dernière, le Daily Wire a partagé une histoire de Rochester, NY, à propos d’activistes BLM marchant dans la ville et se retrouvant dans une épicerie Wegmans, la fermant et piégeant 100 acheteurs à l’intérieur. En laissant de côté toute pensée politique et tout commentaire, je pense qu’il est évident qu’il s’agit d’une grave escalade de l’action directe et d’une situation potentiellement dangereuse.

Après que cette histoire m’a été transmise, j’ai fouillé les médias. Je n’ai vu cette histoire mentionnée nulle part où la majorité des gens auraient leurs nouvelles. Revenant à un article précédent que j’ai écrit sur les sources d’information, cela montre à quel point nous devrions accorder peu de foi aux MSM pour élaborer des plans d’action.

METTRE À JOUR: Wegmans a publié un tweet mardi après-midi informant le public que les clients étaient autorisés à sortir du magasin, bien qu’il reste fermé. « Notre magasin East Ave. à Rochester, NY est actuellement fermé en raison d’activités de protestation qui se déroulent à l’extérieur du magasin », indique le tweet. «Pour le moment, aucun client ne reste dans le magasin et les portes resteront fermées. Notre priorité numéro un est la sécurité de nos employés et de nos clients.

La prise d’otages comme forme de protestation est TOUJOURS une prise d’otages

Clair et simple.

Cette situation potentiellement très dangereuse marquera un changement. Dans les deux actions directes prises par l’activiste a ** trous et dans la façon dont nous nous engageons et réagissons. C’est un acte criminel et nous devons le traiter comme tel. Au cas où vous ne suivriez pas ce genre de chose, c’est une technique préférée des organisations terroristes.

Je considère cela comme un acte terroriste, car il utilise la terreur ou la force pour provoquer un changement politique.

Chaque fois qu’un groupe de personnes veut vous priver de votre capacité de partir, ce n’est jamais pour une bonne raison. Se rendre dans un lieu criminel secondaire est une idée horrible. Être dans un endroit statique à la merci d’une foule en colère dont la rage est dirigée contre vous ou le groupe que vous représentez est une idée tout aussi terrible.

Comment se préparer à une situation d’otage ou d’enlèvement

Il y a une petite fenêtre d’opportunité au début d’un événement comme celui-ci. La fenêtre pour le faire sans trop de confrontation ou de violence de plus haut niveau est éphémère. La chance et le positionnement sont votre meilleur espoir de sortir avec succès et de vous en sortir. Avant de vous laisser emporter par ce type d’attaque, vous pouvez faire certaines choses pour augmenter vos chances de survie.

PREMIÈRE: Engagez votre conscience et faites attention à ce qui se passe autour de vous. C’est quelque chose que vous devriez faire à tout moment. Plus tôt vous pourrez reconnaître ce qui se passe, plus vite vous pourrez vous mettre à travailler pour trouver des solutions viables.

DEUXIÈME: Jouez dans votre esprit. D’une certaine manière, nous avons de la chance que cette situation se soit déroulée comme elle s’est déroulée, sans pertes ni difficultés au-delà d’un inconvénient pour les personnes retenues contre leur gré. Cela nous permet de voir que ce type d’action est possible, ce qui nous laisse le temps de jouer. Profitez de cette occasion pour faire une liste de contrôle dans votre esprit des choses que vous pouvez faire si vous êtes pris dans une situation comme celle-ci.

Que faire si vous vous trouvez dans une situation d’otage ou d’enlèvement

Mots clés à retenir: Escape & Evasion.

Démarrez immédiatement la numérisation de l’emplacement. Trouvez plusieurs façons de sortir de cet endroit. À l’ère des magasins à grande surface, cela est rendu plus difficile par le type de construction utilisé, mais c’est loin d’être impossible. Les voies de sortie possibles sont partout.

Dans un établissement de vente au détail, en particulier un grand qui reçoit des expéditions de produits, il y a d’énormes sorties géantes à l’arrière du bâtiment. Dans la plupart des cas, à moins que les terroristes ne soient bien formés et professionnels, l’arrière du bâtiment est très probablement peu ou pas du tout gardé. La plupart des centres commerciaux ont plusieurs couloirs de service qui mènent à l’extérieur et les fenêtres peuvent être brisées pour sortir. Dans certains types d’entreprises, vous pouvez vous déplacer entre les différents magasins en cassant les cloisons sèches. Quelque chose à laquelle peu de gens pensent est de sortir. Les grandes entreprises de type à deux étages peuvent ou non avoir un accès au toit. En raison des codes du bâtiment modernes, ils ont des chemins vers le bas du toit pour la sécurité incendie. (Et cela peut être un jeu amusant d’essayer de trouver un accès au toit.) Si vous ne pouvez pas vous échapper immédiatement, il est essentiel de rester à l’écart de la façade du bâtiment. La première raison est que le risque de blessure est élevé. Les éclats volants de verre épais sont dangereux. Si le siège devient un peu plus cinétique, quelqu’un peut briser la vitre, y enfoncer un véhicule ou, pire, mettre le feu ou des explosifs. Faites toujours attention. Écoutez ce qui se passe. Si vous ne pouvez pas du tout vous échapper, trouvez un poste d’observation et continuez à recueillir des renseignements. Cela peut vous aider à prendre de meilleures décisions. Et cela peut éventuellement faire de vous un atout pour les forces de l’ordre ou pour le procureur qui pourrait honorer son serment et traduire ces criminels en justice. (Ouais. Je sais, des chimères ces jours-ci.) Reste calme et garde l’esprit sur toi. En y prêtant attention, vous apercevrez peut-être une petite fenêtre d’évasion, et en restant calme, vous pourrez mieux en profiter. Un avantage secondaire de rester calme est l’effet résiduel sur ceux qui vous entourent en les aidant à rester calmes. La panique est contagieuse et limiter sa propagation augmente la capacité de survie. En fonction des mesures prises par le gang d’action directe, un équipement médical et une formation pour l’utiliser peuvent être nécessaires. Ne vous faites jamais une meilleure cible que quiconque. Rester en vie vous donne une chance de vous échapper et d’aider les autres à sortir.

J’ai écrit un article sur le fait de survivre à une mafia auquel je vous référerais si le pire se produisait.

Ne jamais avoir peur. Soyez juste conscient et faites le travail que vous devez faire

Rappelez-vous toujours que ces choses peuvent tourner très mal. Des gangs d’Amérique centrale ont enfermé des bâtiments et y ont incendié, tuant tout le monde à l’intérieur. Nous avons également vu ce genre d’actions dans les centres commerciaux en Afrique. Et ne pensez pas que cela n’arrive que dans d’autres pays. Il suffit de demander aux policiers de Seattle qui ont été témoins d’une foule d’émeutiers essayant de cimenter leurs portes avec Quickrete et de mettre le feu au bâtiment de leur département.

