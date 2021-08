100% Community Driven ⋆ Crypto nouveaux médias

Le protocole Horizon est à 100 pour cent axé sur la communauté ; par conséquent, le jeton natif de la plate-forme HZN existera sur la base de l’exploitation minière communautaire, du jalonnement, des récompenses, des subventions, des primes et des partenariats.

Une fois la gouvernance décentralisée basée sur l’organisation autonome (DAO) lancée, les partenaires HZN seront responsables de la gestion des parties critiques du protocole, y compris, mais sans s’y limiter : (frais, récompenses, burns) l Direction du protocole et améliorations fonctionnelles

L’ensemble de l’approvisionnement initial de 100 millions de jetons HZN sera extrait à 100% par la communauté via diverses récompenses de jalonnement, partenariats, subventions, primes et autres récompenses qui peuvent conduire l’écosystème Horizon. Pour cette raison, la distribution du prochain lancement du jeton Horizon du réseau principal (HZN) a été révisée dans un souci d’équité, de transparence et de la force d’Horizon à long terme.

Les écosystèmes DeFi axés sur la communauté se concentrent sur l’implication de leurs utilisateurs autant que

possible, ce qui signifie qu’il n’y aura pas d’allocations d’équipe et de fondateur, ni de préventes de capital-risqueur. L’alimentation en circulation actuelle de HZN est d’env. 40 % de l’approvisionnement initial de 100 m, dont 10 % alloués à l’IFO PancakeSwap initial et 30 % seront distribués via les récompenses de jalonnement de la communauté au cours de cette année. Les 60% restants sont bloqués dans un fonds communautaire et écosystémique uniquement pour être utilisés pour faire avancer le protocole Horizon et son écosystème via la stabilisation de la garantie d’actifs synthétiques, la tenue de marché pour les actifs synthétiques, les subventions de protocole, les primes, les partenariats et d’autres incitations communautaires

Rôles de HZN sur le protocole Horizon

Le noyau du protocole Horizon est basé sur deux parties ; le collatéral soutenant les actifs synthétiques (zAssets) et les Oracles qui assurent une transmission de données décentralisée entre la blockchain et l’économie réelle qui reproduisent les flux de prix de l’actif synthétique ; et par conséquent, la liquidité, la volatilité et les rendements/évaluations associés à chaque actif. Ces deux parties se combinent pour permettre aux utilisateurs d’échanger des actifs synthétiques contre une garantie mise en commun par la communauté et non contre une contrepartie comme avec la plupart des DEX ou des CEX. Cela ne permet aucun dérapage et une liquidité infinie jusqu’au montant total de la garantie communautaire.

Le jeton HZN sert de fondement au protocole Horizon, car avant que les traders ne s’exposent aux actifs synthétiques, ils doivent d’abord investir HZN et générer des liquidités pour le réseau. La première étape de la croissance du protocole Horizon voit une incitation de premier plan à récompenser les jalonneurs HZN.

Collatéralisation

De plus, les utilisateurs de la plate-forme peuvent miser la valeur de HZN en garantie contre la valeur du protocole Horizon. Les utilisateurs (disons les nœuds) avec le HZN le plus élevé sont considérablement plus dignes de confiance pour réaliser une décentralisation complète via le modèle DAO.

Un ratio de garantie de 800% est émis chaque fois qu’un utilisateur mise des jetons HZN, garantissant suffisamment de garantie pour empêcher la fluctuation du prix du jeton.

Le ratio de collatéralisation fluctue dans le sens des fluctuations de prix. Les utilisateurs de la communauté qui ont déjà jalonné doivent rétablir l’équilibre en créant des zAssets ou en les brûlant pour récupérer leurs jetons.

Respecter l’équité de la communauté

Les détenteurs de HZN sont incités à placer leurs jetons dans un pool de liquidités communautaire qui garantira l’émission de tous les zAssets. Les jalonneurs HZN sont récompensés par des récompenses de jalonnement HZN, qui sont générées à partir de la politique monétaire inflationniste du jeton, et des frais de change de l’Horizon Exchange. Chaque transaction sur l’Horizon Exchange entraîne des frais de change allant jusqu’à 0,3% qui seront distribués aux investisseurs HZN à un taux proportionnel à la taille de leur position au sein du pool de liquidité.

L’avenir du jeton HZN

La valeur de HZN, ainsi que la création et la fourniture de liquidités de zAssets liés à des instruments d’investissement du monde réel. Les participants de la communauté récolteront les fruits de la plate-forme pour fournir des HZN et des pièces stables utilisées pour soutenir zAssets afin d’augmenter la liquidité de l’écosystème.

Vous pouvez en savoir plus sur Horizon Protocol sur Twitter et Telegram ici.