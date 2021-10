100 crore de vaccination est une réalisation remarquable : Dr Renu Swarup, Secrétaire, Département de Bio-Technologie

Le Premier ministre Narendra Modi a exprimé sa gratitude à tous les médecins et infirmières pour avoir atteint la marque du vaccin 100. crore

L’histoire a été créée le 21 octobre 2021, lorsque l’Inde a administré avec succès 100 crores de vaccins COVID dans le cadre de la campagne nationale de vaccination. Sur cette réalisation majeure, le Premier ministre Narendra Modi a exprimé sa gratitude à tous les médecins, infirmières et tous ceux qui ont accompli cela.

Le Dr Renu Swarup, secrétaire du département de biotechnologie, parle à Financial Express Online de l’énorme exploit de 100 crore de vaccination.

Voici des extraits

Que signifie 100 vaccinations crore pour le pays?

Il s’agit d’une réalisation remarquable, bien reconnue non seulement dans le pays mais aussi dans le monde. Cela nous donne un niveau de confiance que nous pouvons relever n’importe quel défi majeur de santé publique. Nous inoculons environ un crore chaque jour, ce qui n’est pas une tâche facile, compte tenu de l’immensité et de la démographie variée du pays. Je tiens à féliciter toute la chaîne d’approvisionnement, la logistique et le personnel des ressources humaines qui ont rendu cela possible.

La vaccination est l’une des mesures clés de contrôle de la pandémie, mais il est tout aussi important de suivre un comportement approprié au COVID. Et je pense que chaque citoyen doit s’assurer que nous ne créons pas à nouveau un environnement où le virus peut se propager.

L’Inde a toujours été connue comme le plus grand producteur de vaccins. Que lui a-t-il fallu pour devenir un développeur du vaccin ?

Cela a été un voyage très remarquable où nous avons vu tous les chercheurs se réunir du monde universitaire, de l’industrie et des start-ups. Nous avons partagé des connaissances, des idées, des infrastructures, brisant les frontières entre le monde universitaire et l’industrie. Et le résultat est là pour tout le monde. Nous avons développé localement Covaxin qui, avec Covishield, a guidé notre programme de vaccination. Nous avons déjà obtenu l’autorisation d’utilisation d’urgence pour le premier vaccin à ADN au monde, et bientôt nous aurons un vaccin de Biological E. Par ailleurs, un vaccin à ARNm est en phase 2 d’essais cliniques.

Nous sommes convaincus qu’avec l’infrastructure et le sens scientifique dont nous disposons, nous pouvons développer de nombreux autres vaccins, au-delà du COVID-19.

Depuis que les vaccins Covid-19 ont été développés en si peu de temps et reçoivent une autorisation d’utilisation d’urgence (EUA). Comment avez-vous été assuré de leur innocuité et de leur efficacité?

Nous n’avons pas vraiment écourté l’essai et avons une bonne quantité de données sur l’innocuité des essais de phase 2 et de phase 3 de ces vaccins. Diverses études sont en cours après la vaccination pour suivre l’efficacité du vaccin contre diverses variantes. Nous avons également des données pour montrer les types d’infections révolutionnaires, les cas de réinfection, etc., ce qui nous donne l’assurance que les vaccins sont à la fois efficaces et sûrs.

Divers instituts à travers le pays, y compris le Translational Health Science and Technology Institute (TSHTI) de DBT, ont entrepris des études à long terme pour étudier divers aspects des vaccins.

Quels ont été les défis auxquels le pays a été confronté pendant les phases de développement des vaccins et comment les a-t-il surmontés ?

Le développement de vaccins est un processus complexe. Les défis auxquels nous avons été confrontés étaient d’ordre scientifique et technique, auxquels tout chercheur scientifique serait confronté. Nous cherchions à développer cinq à six vaccins simultanément. Donc, au départ, notre défi était d’avoir des installations de recherche adéquates pour répondre à la demande.

En fait, l’Inde a été l’un des premiers pays à préparer sa feuille de route pour lutter contre la maladie avec d’autres pays développés tels que les États-Unis et le Royaume-Uni lors de la réunion de l’OMS en février 2020. Nous avons identifié les vaccins comme nos plus grands atouts. Le gouvernement a soutenu ce financement d’innovation à haut risque pour de nouvelles plates-formes de développement de vaccins et c’est ainsi que l’industrie a obtenu la confiance nécessaire pour travailler sur les vaccins à ARNm et à ADN.

Simultanément, nous avons identifié les lacunes : nous avions besoin de plus d’installations animales, de laboratoires d’analyses immunitaires, d’installations d’essais cliniques, et nous les avons rapidement augmentés.

Aujourd’hui, nous avons 54 sites d’essais cliniques et 4 installations d’expérimentation animale et nos chercheurs n’ont pas à dépendre de ressources étrangères. Nous avons toutes les ressources nécessaires dans le pays. Il s’agit donc d’un effort stratégiquement planifié.

Comment cet investissement massif dans la recherche va-t-il aider le pays ?

Le gouvernement a pour la première fois investi dans une mission centrée sur un produit aussi rapidement. La mission COVID Suraksha qui a été lancée sous l’Atmanirbhar Bharat était une mission de Rs 900 crore qui nous a aidés à développer un certain nombre de vaccins en si peu de temps.

En fait, je crois aussi fermement que nous pourrions y parvenir parce que nous investissons dans l’écosystème de la science fondamentale depuis quelques années maintenant. Et cette capacité que nous avons construite nous encouragera à développer beaucoup plus de vaccins tels que des vaccins contre la tuberculose, la dengue, le chikungunya, le paludisme et bien d’autres. Et surtout, un vaccin pan-Corona qui pourrait offrir une protection contre toutes les variantes de Covid-19

