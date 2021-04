100 $ d’argent à venir ⋆ .

de Silver Doctors:

Être un investisseur en argent au cours des dernières semaines est devenu plus difficile sur le plan psychologique.

C’est vrai même pour nous, passionnés d’argent.

Après tout, l’argent a connu une année 2020 remarquable, ayant gagné environ 47% dans sa meilleure année depuis 2010. Cela a facilement dépassé le rendement impressionnant de 25% de l’or.

Mais la réalité est que jusqu’à présent en 2021, l’argent a baissé de 9%. Et pendant ce temps, presque tous les moteurs fondamentaux du marché sont restés intacts. Il semble que les pressions sur les prix de l’argent soient probables sous deux angles. La première est qu’après une année 2020 aussi impressionnante, elle devait se corriger. C’est ce que font les marchés haussiers.

Le deuxième point de pression est la hausse de l’indice du dollar américain, probablement grâce à la hausse des rendements obligataires à long terme. Cependant, il est important de considérer que cette tendance suivra également son cours et s’épuisera d’elle-même. Cela pourrait se produire naturellement, ou la Fed pourrait intervenir en imposant un contrôle de la courbe de rendement.

Mais des rendements plus élevés sont le signe d’une montée en flèche des anticipations d’inflation et d’une activité économique en plein essor. Et un dollar américain plus fort, qui favorise les importations par rapport aux exportations, n’est probablement pas un résultat privilégié pour les planificateurs centraux.

La patience est donc la meilleure approche à ce stade. À mon avis, la fin de cette correction argentique est proche.

Embrassez la volatilité de l’argent

Dans un rapport récent, les analystes des produits de base de Bank of America ont indiqué qu’ils s’attendaient à des prix de l’argent en moyenne de 29,28 $ cette année. Cela est basé sur leurs attentes pour un déficit d’approvisionnement modeste de 281 Moz. Ils soulignent également: «Alors que nous prévoyons un rebond de l’offre cette année, la production devrait rester en deçà des niveaux de pointe observés il y a quelque temps, également parce que le pipeline du projet est relativement vide.»

La poussée pour l’énergie verte, combinée à des dépenses d’infrastructure massives et à une forte demande d’investissement, devrait maintenir une offre sous le prix de l’argent et l’aider à remonter cette année.

Bien que l’argent soit en baisse de 9% en 2021 et ait reculé de 19% depuis son sommet d’août près de 30 $, cela se situe certainement bien dans les corrections historiques du marché haussier.

Le fait est que les corrections d’argent viennent avec le territoire. Les investisseurs doivent les adopter et les utiliser à leur avantage.

Entre 2002 et 2006, l’argent a chuté de 10% ou plus quatre fois.

Puis, entre 2006 et 2011, des corrections plus courtes mais parfois profondes sont survenues, l’argent chutant de 13% ou plus à trois reprises.

Le but est de regarder ce que l’argent a fait après ces corrections. Dans presque tous les cas, il a continué à établir de nouveaux sommets sur le marché haussier.

Voyons maintenant ce que l’argent a fait dans plusieurs devises.

20 ans de gains d’argent dans le monde

Comme vous pouvez le voir sur le graphique suivant, au cours des 21 dernières années, l’argent a produit un rendement annuel moyen compris entre 8% (franc suisse) et 16,48% (yuan chinois). En USD, l’argent était en moyenne de 11,43% par an.

Bien sûr, cela s’est accompagné d’une volatilité considérable ainsi que d’un certain nombre d’années de ralentissement. Mais la moyenne mondiale est de 11,93% de gains par an au cours des deux dernières décennies. La tendance générale est donc indéniablement à la hausse: nous sommes dans un marché haussier de l’argent.

Maintenant, faisons un zoom arrière pour une perspective à plus long terme.

