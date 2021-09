100% électrique, c’est la Porsche Mission R Concept | Moteur

in

Lors de l’IAA Mobility 2021, la firme de Stuttgart a dévoilé la Porsche Mission R Concept, un prototype de course durable et entièrement électrique.

Le salon de l’automobile de Munich 2021 se tient du 7 au 12 septembre. La veille de l’inauguration du salon est réservée à la presse et aux médias spécialisés, où sont dévoilées toutes les nouvelles jusque-là cachées. L’une de ces nouveautés est proposée par Porsche et se présente sous la forme d’un prototype de course durable et entièrement électrique. C’est lui Porsche Mission R Concept.

Comme l’explique Porsche, le Mission R c’est “une vision spectaculaire de l’avenir de l’industrie automobile”. Le concept-car combine des technologies de pointe et des matériaux durables, dans un format de véhicule de course qui symbolise la voie à suivre pour le sport automobile de demain.

Il est entièrement électrique, est fabriqué avec des matériaux durables et “rapproche plus que jamais les courses réelles et virtuelles”.

Porsche Mission R Concept : le prototype de course 100 % électrique

Le Mission R Concept mesure 4 326 mm de long, ce qui le rend légèrement plus court qu’une Porsche 718 Cayman, 1 990 mm de large et seulement 1 190 mm de haut. Elle inspire ses formes dans un mélange entre la Porsche 911 et la Porsche Taycan.

L’avant présente de grandes prises d’air accompagnées d’une section avant effilée, des phares à LED avec les quatre célèbres cubes lumineux à l’intérieur et une grande bouche d’aération sur le capot pour aider à améliorer l’appui.

Vers les côtés, le toit dessine une courbe qui tombe vers l’arrière, avec une entrée d’air dans la partie centrale. Deux portes, des jupes latérales en carbone assorties au splitter avant, de grandes entrées d’air sur les côtés et le protagoniste principal, le généreux becquet arrière de type col de cygne, comme celui qui équipe la nouvelle Porsche 911 GT3.

De la vue arrière, on peut voir un groupe optique qui court sur toute la largeur du véhicule et intègre le nom Porsche au centre, et un grand diffuseur en carbone. Le jeu de jantes à verrouillage central est garni de pneus slick Michelin.

Les à l’intérieurDe son côté, il a été dépouillé de tout ce qui était inutile pour concourir. Nous avons un seau de course au look futuriste, des harnais de sécurité, une cage en fibre de carbone et un volant de course avec un écran intégré qui complète l’écran supérieur du tableau de bord, qui projette les images capturées par les rétroviseurs.

Un écran tactile situé à droite du conducteur permet de contrôler, entre autres, les données biométriques de la personne au volant.

La nouvelle génération de groupes motopropulseurs électriques

La chose la plus intéressante se passe sous le corps. La Porsche Mission R Concept équipe deux moteurs électriques d’une puissance maximale allant jusqu’à 1 088 ch canalisé vers le sol grâce à un système de traction intégrale. Cela permet au prototype de passer de 0 à 100 km/h en 2,5 secondes et d’atteindre une vitesse de pointe de plus de 300 km/h.

La puissance provient d’une batterie refroidie à l’huile qui permet au Mission R de fournir une puissance constante de 680 ch en « mode course ».

Le moteur avant développe 435 ch et l’arrière 653 ch. Grâce à la technologie 900 volts et au système Porsche Turbo Charging, tout ce dont vous avez besoin est 15 minutes pendant la course pour alimenter la batterie de 5% à 80% de votre cargaison. La puissance de charge maximale est de 340 kW.

En termes d’aérodynamisme, le prototype électrique a une évolution du POrsche Active Aerodynamics avec système de réduction de traînée dans la partie avant et l’aile arrière. La carrosserie est en grande partie en plastique renforcé de fibres naturelles, un élément écologique également présent dans le séparateur, le diffuseur et les jupes latérales.

« En plus de notre participation au Championnat du monde de Formule E, nous franchissons maintenant la prochaine grande étape de la mobilité électrique.

Le concept car d’aujourd’hui est notre vision de l’avenir d’une voiture de course client entièrement électrique. Les Mission R Elle représente tout ce qui fait de Porsche une marque forte : performance, design et durabilité », explique Oliver Blume, président du conseil d’administration de Porsche AG.

