100% je pourrais donner une chance à Max Verstappen pour son argent

Lando Norris pense qu’il pourrait « à 100 % » donner à Max Verstappen une course pour son argent, après un début de saison stellaire pour la saison 2021 de Formule 1.

Le pilote McLaren est monté deux fois sur le podium lors des huit premières courses et surpasse de loin son coéquipier Daniel Ricciardo, qui compte 34 points contre 86 pour l’homme de troisième année.

Seuls Verstappen, qui mène actuellement le championnat avec 18 points, Lewis Hamilton et Sergio Perez ont jusqu’à présent plus de points que Norris, et il se sent naturellement confiant dans ses capacités en conséquence.

“À 100%, je pense que je pourrais lui en donner pour son argent”, a-t-il déclaré à Sky Sports F1 lorsqu’on lui a demandé comment il se comparait au Néerlandais.

“Il y a juste différents scénarios et situations où l’expérience entre en jeu et vous pensez” peut-être qu’il aurait le dessus sur moi dans ce scénario “et je pense qu’il est l’un des meilleurs pilotes de Formule 1.

“Je pense qu’il l’a prouvé depuis qu’il a rejoint l’équipe à l’âge de 16 ou 17 ans.”

Norris a regardé le package complet jusqu’à présent cette saison après n’avoir pas tout à fait capitalisé sur sa vitesse nette au cours de ses deux premières années dans le sport.

Le PDG de McLaren, Zak Brown, a récemment fait l’éloge de Norris, l’appelant aussi vite que n’importe qui sur la grille, mais le joueur de 21 ans a déclaré qu’il n’y avait plus d’excuses pour sa troisième campagne en F1.

« Il y a eu beaucoup de travail que j’ai fait au cours de l’hiver et encore tout au long de cette année », a-t-il ajouté.

« J’ai investi beaucoup de temps et d’efforts, travaillant beaucoup avec mes ingénieurs pour obtenir des résultats comme nous l’avons fait cette année. À l’approche de votre troisième saison, c’est celle où les gens se disent “il n’y a plus d’excuses”.

«Les deux premiers, vous pouvez vous en tirer avec quelques choses, surtout lors de votre première saison.

«Et je suppose qu’avec l’arrivée de Danny dans l’équipe, il y avait beaucoup plus de regards sur ce que je vais être contre Danny plutôt que l’inverse.

“Peu de gens savaient à quel point Carlos est bon et cette année, Carlos a prouvé à quel point il est bon contre Charles, que tout le monde considère comme l’un des meilleurs pilotes de Formule 1. Je pense que c’est bien pour moi de savoir où je me situe par rapport aux autres pilotes. . “