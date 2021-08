100 millions de dollars d’ETH brûlés en jours après la mise à niveau d’EIP-1559 Crypto nouveaux médias

in

À peine une semaine après la mise en œuvre de l’une de ses mises à niveau cardinales, le réseau Ethereum (ETH) a brûlé plus de 100 millions de dollars de frais.

Plus de 32 000 Ethereum brûlés et retirés à jamais de la circulation ont contribué au rallye de la crypto la semaine dernière.

Pourquoi Ethereum est-il en feu

Le hard fork londonien tant attendu, qui comprenait la mise à niveau EIP-1559, une mesure réductrice qui devrait régner sur la croissance de l’offre d’Ethereum, a fait grimper le prix de la deuxième plus grande crypto au monde de 18,7%.

Au lieu d’aller directement aux mineurs qui traitent et valident les transactions, depuis le hard fork de Londres, les frais de base d’Ethereum sont brûlés par le réseau et détruits à jamais.

La mise à niveau, qui a rendu les frais de transaction plus prévisibles, se déroule comme prévu en théorie.

Depuis sa mise en œuvre, les frais de transaction de base d’Ethereum sont déterminés de manière algorithmique et fluctuent en fonction de la congestion du réseau.

Sur la base d’un système d’enchères automatisé, les utilisateurs donnent des pourboires aux mineurs pour que leurs transactions soient traitées plus rapidement, car le montant des frais de base mord la poussière pour toujours, régnant de manière proactive sur l’offre d’Ethereum et faisant augmenter sa valeur.

Depuis le hard fork de Londres

Le cofondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, a récemment déclaré que le succès de la mise à niveau prouvait la capacité de l’écosystème à s’améliorer, montrant sa confiance dans la livraison de l’ETH 2.0, dont la sortie est prévue début 2022.

Une fois que les chaînes ETH 1.0 et ETH 2.0, qui fonctionneront en tandem, auront finalement fusionné, le réseau Ethereum passera complètement à un mécanisme de consensus de preuve de participation, réduisant considérablement sa consommation d’énergie.

Depuis que le hard fork de Londres a allumé le feu de joie le 5 août, Ethereum a franchi la barre des 3000 $ le 7 août, pour la première fois après le ralentissement de mai.

Vendre votre $ ETH en dessous de 2k était une mauvaise décision. pic.twitter.com/S7Qkgg3YdH – Inmortel (@inmortalcrypto) 11 août 2021

Selon les données d’Ultrasound.money, le firestarter ultime est un marché de jetons non fongibles (NFT) appelé OpenSea qui à lui seul a brûlé plus de 4 000 jetons, représentant plus de 12% de la combustion totale à ce jour.

Le deuxième sur la liste des brûleurs est Uniswap V2, un échange décentralisé (DEX) qui a jusqu’à présent brûlé plus de 2 400 Ethereum, représentant plus de 7 % de la flamme qui fait rage.

