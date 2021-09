100 millions de personnes ont regardé la première semaine de la NFL à la télévision

15/09/2021 à 07:00 CEST

. / Houston

La Ligue nationale de football (NFL) a annoncé ce mardi la cotes d’écoute de la télévision qui a laissé la première semaine de la nouvelle saison 2021 avec une marque de 100 millions de personnes qui ont vu les jeux à travers les différentes plateformes audiovisuelles.

La première semaine de compétition a laissé 17,4 millions de téléspectateurs en moyenne, soit 7 % de plus que la semaine précédente et la deuxième plus forte audience des cinq dernières saisons (2017-21), dépassée seulement par celle de 2019, lorsque les Joueurs ont cessé de s’agenouiller sur le champs pendant l’intonation de l’hymne national.

Les matchs de la NFL ont été classés parmi les 6 meilleures diffusions de la semaine du lundi au dimanche à la télévision américaine. 23,2 milliards de minutes ont été consommées par les personnes qui ont vu l’activité de la première semaine, la meilleure depuis 2016. Les deux chaînes de télévision nationales ont attiré dimanche 6,300 millions de minutes, consommées par les téléspectateurs pour regarder la NFL, la plus élevée enregistrée pour un réseau national la première semaine depuis leurs débuts à contrôler en 1988.

Le match d’ouverture de la nouvelle saison qui s’est joué jeudi dernier entre les Buccaneers de Tampa Bay, champions actuels du Super Bowl, et les Cowboys de Dallas, a généré une audience de 26,4 millions de téléspectateurs, la plus importante que le réseau NBC ait eu depuis la saison 2015, tandis que le même réseau a terminé avec une moyenne de 22,8 millions de téléspectateurs avec la combinaison des matchs de jeudi et dimanche. Grâce à l’attrait du match d’ouverture, NBC a enregistré une augmentation de 11% d’une année sur l’autre.

Le match traditionnel du lundi soir, diffusé par ABC, ESPN et E2, a attiré en moyenne 15,3 millions de téléspectateurs, soit une augmentation de 59 % par rapport au double panneau d’affichage de l’année dernière, qui n’a été vu que sur ESPN. Le match le plus regardé du lundi soir de la première semaine de la NFL a été 2013 lorsque les Eagles de Philadelphie et Washington se sont rencontrés et ont laissé un public de 16,5 millions de téléspectateurs.