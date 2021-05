100 premiers | Rapport SGT ⋆ 10z viral

par Bob Rinear, The International Forecaster:

Soirée à tous, bienvenue à «alors que le monde tourne» en mai 2021.

Tout d’abord, une sorte d’annonce de service public. Comme vous le savez, le prix du bois a explosé. On estime maintenant que le coût de construction de la maison américaine «moyenne» coûte 38 000 dollars de plus à construire en raison de l’inflation du bois.

Alors, voici quelque chose à méditer sérieusement. Votre assurance habitation est-elle suffisante? Sérieusement. Examinez votre politique et voyez ce que vous avez pour reconstruire votre maison en cas d’incendie dévastateur. Pouvez-vous reconstruire votre maison pour le montant de la couverture dont vous disposez? Probablement pas.

Cela vaut peut-être la peine d’appeler votre agent et de discuter de l’idée d’augmenter vos montants de couverture, pour tenir compte de toute cette inflation. Rien de pire que d’avoir un sinistre majeur dans votre maison, seulement pour constater que votre couverture d’assurance ne couvrira que 2/3 du coût. Avez-vous l’autre 1/3 juste assis pour couvrir?

Je suis assez sérieux au sujet de ces gens. Quand j’ai regardé notre politique et vu combien nous sommes couverts en cas de reconstruction, cela est loin d’être à la hauteur. Même si je déteste payer pour une assurance, je préfère en payer quelques centaines de plus par an, que de découvrir que je suis timide à 50K pour une reconstruction. Regardez dedans.

D’accord, passons à autre chose….

Nous venons de passer les 100 premiers jours de Biden. Comment vont les choses? Eh bien, sa première décision a été d’annuler le pipeline clé de voûte et de ruiner la vie de milliers de personnes qui gagnaient leur vie en l’utilisant. En quelques semaines, les coûts énergétiques ont grimpé en flèche.

En janvier, l’essence à mon marché local était de 1,96. J’ai rempli lundi à 2.89. N’est-ce pas quelque chose comme 47%? Et pourtant, son mantra est que la classe moyenne fera mieux sous sa surveillance. J’imagine que l’augmentation de mes coûts de carburant de 47% m’aide d’une manière ou d’une autre.

Maintenant, nous avons le prétendu «hack» du pipeline colonial qui ferme les stations-service partout en Caroline du Nord, en Virginie, en Floride, etc. La Caroline du Nord a déclaré l’état d’urgence. Le gaz ira considérablement plus haut.

Dois-je croire que ce n’est pas un faux drapeau? Est-ce que l’un d’entre vous savait que Colonial avait eu le plus gros déversement d’essence de l’histoire des États-Unis, à Huntersville, en Caroline du Nord, et non UN média a diffusé l’histoire. Littéralement, un MILLION de gallons d’essence s’est échappé de leur tuyau et il n’a été découvert que par 2 enfants en VTT. Maintenant, ils sont censés être piratés? Ah bon? Ou y a-t-il un agenda ici?

En janvier, notre frontière sud était la plus sûre qu’elle n’ait jamais été. Depuis lors, des dizaines de milliers de clandestins, certains avec Covid, ont été expédiés à travers le pays vers divers États. Je ne sais pas pour vous, mais je ne me sens plus en sécurité maintenant.

En janvier, les écoles et les entreprises ne poussaient pas cette folle «théorie critique de la race», qui est aussi purement raciste que possible. Mais Joe est tout à bord.

En janvier, le Moyen-Orient était calme et Trump avait en fait amené plusieurs nations à reconnaître Israël comme une nation souveraine. Alors que je saisis, ces 400 roquettes ont atterri en Israël, tuant au moins 26. Il y a plusieurs jours, un navire a été photographié transportant des dizaines de milliers d’armes vers le Yémen.

En janvier, l’Iran était assez calme. Depuis lors, ils ont montré la propagande télévisée du bâtiment du Capitole américain en feu, suggérant une attaque. Leur poussée nucléaire est à nouveau à toute vitesse.

Depuis janvier, Biden a envoyé des milliards à l’OMS. Depuis janvier, Biden a envoyé des milliards à l’accord sur le climat.

Je suppose que je pourrais continuer encore et encore, mais le fait est que je ne vois pas une seule chose qui a rendu l’Amérique meilleure ou plus forte qu’elle ne l’était avant Joe. J’ai cependant vu des choses qui l’affaiblissent et m’affectent négativement directement.

Mais revenons au pétrole pendant une minute. Autant j’aimerais que le monde fonctionne aux énergies renouvelables, ce n’est PAS possible. Bien sûr, nous en obtenons de l’aide, mais nous sommes à des dizaines d’années de supprimer le charbon, le pétrole et les gaz naturels. Période.

Le pétrole est le sang vital des militaires. Le pétrole est l’élément vital de l’économie. Le pétrole est utilisé dans des milliers de produits, des cosmétiques aux plastiques. Lorsque le pétrole augmente, les prix des produits de tous les jours augmentent également. Alors faites les prix de la NOURRITURE.

Outre l’eau, l’oxygène et la lumière du soleil, le pétrole est la ressource naturelle la plus importante au monde. Sans cela, nous n’avons rien. Pas de lumière, pas de nourriture, pas d’hôpitaux en activité, pas de chauffage, pas de climatisation et aucun moyen de gagner sa vie. Et lorsque le prix du pétrole et du gaz augmente, cela affecte le prix de tout le reste, car le pétrole est nécessaire pour tout fabriquer et tout transporter.

Maintenant, ce n’est un secret pour personne que le côté de l’allée de Biden déteste les combustibles fossiles. Dans l’utopie démocratique, on supprime en quelque sorte le pétrole, le charbon et le gaz naturel, et pourtant «quelque chose» génère toute la puissance nécessaire pour recharger tous ces véhicules électriques. Cependant, on ne me présente jamais ce que sera ce quelque chose.

Mais il y a autre chose à propos du pétrole, que beaucoup de gens qui ne suivent pas l’économie manquent. Une grande partie du système financier est liée au pétrole. Les banques ont investi des centaines de milliards de dollars dans des prêts aux sociétés de services pétroliers et aux foreurs. Les dérivés qui ajoutent des milliers de milliards sont liés au pétrole.

Pour une grande partie du système financier, une hausse du pétrole n’est pas seulement un besoin, c’est un besoin. Lorsque Covid a frappé et que les économies mondiales se sont arrêtées, le pétrole l’a pris au menton. Certaines entreprises n’ont pas survécu. Diamond Offshore me vient à l’esprit. Ils ont dû faire faillite volontairement et sont en train de procéder à une restructuration judiciaire. Même chose avec Noble Corp. Le coup de poing de Covid et la guerre des prix saoudo-russe les ont tués.

Mais maintenant, nous sommes dans une situation différente. Des pans importants de l’économie rouvrent, les voyages rebondissent énormément et la demande de pétrole est en hausse en glissement annuel. Pourtant, nous n’avons AUCUN pipeline Keystone. Nous n’avons AUCUN pipeline colonial alimentant la côte Est.

Tout comme le bois, le cuivre et tout le reste, nous avons des problèmes d’approvisionnement, des problèmes de livraison et une demande croissante. Donc, l’espace pétrolier me semble toujours attrayant. Nous avons été à HAL et SLB. Les deux se portent bien pour nous. Mais il y en a beaucoup d’autres qui semblent attrayants.

