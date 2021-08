in

05/08/21 à 20:02 CEST

Manchester City continue cl’équipe de la saison prochaine. Et en l’absence de confirmation officielle, l’arrivée de Grealish est évidente. Le footballeur signerait pour l’équipe dirigée par Guardiola pour 100 millions de livres. Le club ne semble pas entraver les exigences de l’entraîneur, qui a comme objectif clair de remporter la Ligue des champions.

Cependant, tous les fans ne sont pas d’accord avec le prix que le club est prêt à payer. Ce serait la signature la plus chère de l’histoire du premier ministre. Un exemple en est Liam Gallagher, un chanteur anglais, qui est un fan renommé de Manchester City, a critiqué sur Twitter le prix que le club paiera pour le footballeur d’Aston Villa : “100 putain de millions de livres “, écrit en anglais. “Si c’est le cas, Foden doit valoir plus de 500 millions”, ajouté quelques secondes plus tard.

100 putain de millions de livres – Liam Gallagher (@liamgallagher) 4 août 2021

Si c’est le cas, Foden doit valoir 500 millions + – Liam Gallagher (@liamgallagher) 4 août 2021

De plus, ce n’est pas la seule incorporation millionnaire que City lève pour la saison suivante. L’équipe cherche également à incorporer Harry Kane. Après le coup sûr en finale de Ligue des champions la saison dernière, le club cherche à atteindre l’objectif la saison prochaine.